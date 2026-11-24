Toñi Cordero, Joaquín Villanova y Manuel López en la presentación. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

El Teatro Metropolitano de Alhaurín de la Torre se inaugurará el lunes: esta es su primera programación

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LO ESENCIAL Las claves El Teatro Metropolitano de Alhaurín de la Torre (TMAT) se inaugura oficialmente este lunes 30 de noviembre. La oferta inicial contempla 24 espectáculos variados que abarcan desde diciembre hasta el primer trimestre de 2027. La programación incluye obras de teatro, espectáculos infantiles, conciertos de música clásica, zarzuela y flamenco. El espacio reservará fechas para colectivos, escuelas y grupos locales, y las entradas ya están disponibles en línea y puntos físicos.

El Teatro Metropolitano de Alhaurín de la Torre (TMAT) será una realidad este próximo lunes 30 de noviembre, cuando será inaugurado en un gran acto por la tarde.

Este martes se ha dado a conocer la programación con la que arrancará este nuevo espacio cultural en la provincia para el mes de diciembre y el primer trimestre de 2027.

Habrá, en total, 24 espectáculos de todo tipo y para todos los públicos.

Así lo han indicado el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova; el concejal de Cultura, Manuel López, y la técnica del área, Toñi Cordero.

'La desconquista', de la prestigiosa compañía Ron Lalá (6 diciembre); 'Zambra de la buena salvaje' (11 diciembre); y 'La reina brava' (19 de diciembre), de Las Niñas de Cádiz, serán las primeras actuaciones.

‘El Verdugo’, una obra de títeres para adultos de El Espejo Negro el 27 de diciembre; 'Lengua', de La Líquida Teatro, el 7 de febrero; el musical ‘Farra’, de Lucas Escobedo y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el 14 de febrero; o ‘Poeta (perdido) en Nueva York’, de El Aedo Teatro, el 9 de marzo, se suman a la programación.

Para el público infantil se ha programado la aclamada representación de títeres ‘La niña de la jungla’ (20 de diciembre). Además, desde el 30 de enero al 20 de febrero todos los sábados por la mañana serán para el reconocido Ciclo de Teatro Infantil con cuatro funciones: 'Tuc' (30 enero), 'La casa del abuelo' (6 febrero), 'Bichitos' (13 febrero) y ‘Blanca Nieves’ (20 febrero).

En el apartado de conciertos habrá el Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música (13 diciembre); Concierto de Año Nuevo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Málaga (3 de enero); la zarzuela 'La Verbena de la Paloma' a cargo de Teatro Lírico Andaluz (5 febrero); el espectáculo 'Credo' de Cantores de Híspalis (26 febrero); el 'Réquiem de Mozart', por la Joven Orquesta Provincial de Málaga y varias corales (13 marzo) y 'Planeta Flamenco', de Luna Flamenco (17 marzo).

El Ayuntamiento también ha querido cuidar el talento local y se han reservado fechas para representaciones por parte de escuelas, asociaciones y grupos ‘amateur’ con el objetivo de darles la oportunidad de actuar en un escenario de primer nivel.

Así, se podrá disfrutar con la danza con 'La Bella y la Bestia' de la Escuela Mar de Rosas (18 diciembre); los musicales 'Evita' (14 enero) y 'Jesucristo Superstar' (11 marzo), protagonizados por el mismo grupo de actores aficionados del municipio; la presentación del 'El sonido de una devoción', de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús (16 enero); la gala por el décimo aniversario de La Platea (29 enero); y el musical flamenco 'El Sagrado Camino', de la compañía de Lourdes Nieto y la Escuela Municipal de Música y Danza de Alhaurín de la Torre (18 marzo).

Las localidades se pueden conseguir a través de la venta ‘on line’ del Área de Cultura, en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ y, en caso de que no se hayan agotado, en la propia taquilla dos horas antes de cada evento.