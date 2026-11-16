El flamenco vuelve al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga: cinco espectáculos entre enero y marzo de 2027

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Teatro del Soho CaixaBank y Green Cow Music presentan la séptima edición del ciclo 'Flamenco en el Soho' entre enero y marzo de 2027 en Málaga. La programación incluye cinco espectáculos protagonizados por Rancapino Chico, Farru con Duquende, Águeda Saavedra con Juan Tomás de la Molía, Pedro el Granaíno y Daniel Casares. Las propuestas abarcan el cante tradicional, la danza contemporánea, el baile de raíces y la guitarra flamenca, combinando tradición y nuevas tendencias. Todos los eventos darán comienzo a las 20:00 horas y las entradas ya están a la venta en la web del teatro, su taquilla y El Corte Inglés.

El Teatro del Soho CaixaBank y Green Cow Music se han aliado una vez más para presentar una nueva edición de Flamenco en el Soho, un ciclo que cumple siete años acercando el flamenco al teatro y ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de distintas formas de vivir y sentir este arte.

Entre enero y marzo de 2027, la programación reunirá cinco propuestas que combinan la raíz y la tradición con nuevas miradas escénicas: el cante de Rancapino Chico, heredero de la escuela gaditana; la personalidad y el dominio del baile de Farru, que regresa a la esencia con su último espectáculo; el encuentro entre el movimiento y la creación contemporánea que proponen Águeda Saavedra y Juan Tomás de la Molía bajo la dirección de Manuel Liñán; el cante profundo de Pedro el Granaíno, que invita a escuchar el flamenco desde la emoción y el recogimiento, y la guitarra de Daniel Casares, con un concierto que recorre sus composiciones y distintos palos del género.

Esta programación, según han informado en un comunicado, mantiene vivo el flamenco y su presencia en los escenarios, llevando el cante, el baile y la guitarra a las tablas del Soho. Todos los espectáculos comenzarán a las 20.00 horas y las entradas ya están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.

Flamenco en el Soho

Rancapino Chico - 8 de enero de 2027

El cantaor Rancapino Chico inaugurará el ciclo con un recital por distintos palos del flamenco, soleá, tientos, alegrías, tangos, bulerías y fandangos, a través de letras populares y composiciones propias. Fiel al legado de los grandes maestros, reivindica las raíces y la autenticidad del cante.

Nacido en Chiclana de la Frontera en 1988, Alonso Núñez Fernández, conocido como Rancapino Chico, es hijo del cantaor Rancapino y uno de los referentes actuales de los cantes de Cádiz. Entre sus reconocimientos figuran el Premio de Cultura Gitana a Jóvenes Creadores (2016) y el galardón Nuevo Compás del Cante (2019).

Farru, Natural - 9 de enero de 2027

Con Natural, Farru regresa a la esencia del flamenco, a una forma de expresión que nace de la espontaneidad, la escucha y el diálogo entre los artistas. Con la participación especial del cantaor Duquende, esta propuesta invita a disfrutar del flamenco desde la libertad y la complicidad de una conversación entre viejos amigos.

Hijo de El Moreno y La Farruca y nieto del legendario Farruco, Farru pertenece a una de las grandes dinastías del flamenco. Con apenas 20 años se incorporó a la compañía de Paco de Lucía, una experiencia decisiva en su trayectoria. Bailaor, músico y coreógrafo, ha recorrido escenarios internacionales con sus propios espectáculos y colaborado con artistas como Antonio Canales, Rosalía, Rosario Flores y Malú.

Águeda Saavedra y Juan Tomás de la Molía, Te atrevo - 4 de febrero de 2027

Esta creación, dirigida por Manuel Liñán, explora el encuentro entre dos cuerpos a través del movimiento, la distancia y la invitación al otro. La pieza plantea la danza como un gesto de apertura y aceptación, en el que cada movimiento implica exponerse, transformarse y responder a la presencia ajena. La propuesta reúne a dos intérpretes destacados de la nueva generación del baile flamenco.

Águeda Saavedra se ha formado en danza española y flamenco y ha trabajado con coreógrafos como Manuel Liñán, Daniel Doña y Marco Flores. En 2022 recibió el Premio Artista Revelación del Festival de Jerez. Juan Tomás de la Molía, nacido en Trebujena, comenzó a bailar a los seis años y destaca entre los nombres de su generación. En 2022 obtuvo el Primer Premio del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y, en 2024, el Premio Artista Revelación del Festival de Jerez.

Pedro el Granaíno, Pan de oro - 18 de marzo de 2027

Una experiencia musical íntima. El espectáculo recorre las formas austeras y ceremoniales del arte jondo a través de un paisaje sonoro en el que la guitarra, la viola y el órgano acompañan al cantaor. La memoria, el amor, el dolor y la esperanza atraviesan un repertorio que invita a escuchar el flamenco desde la emoción y el recogimiento.

Nacido en Granada, Pedro Heredia Reyes, conocido como Pedro el Granaíno, formó parte de la compañía de los Farrucos, colaboró en trabajos discográficos de Vicente Amigo y Alejandro Sanz y participó en Flamenco Flamenco, de Carlos Saura. Debutó en solitario en el Festival de Jerez y actuó en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Desde entonces, se ha consolidado como una de las voces destacadas de su generación.

Daniel Casares, En Concierto - 19 de marzo de 2027

Un espectáculo que reúne composiciones propias, nuevas creaciones y otras piezas de su repertorio, en un recorrido por diferentes palos y sonoridades del flamenco. Entre los temas que interpretará figuran títulos como El poder de lo sutil, El Rebalaje, por rumba; El frasco de los aromas, por bulerías; El Saladillo, por tangos; Andaluza y Málaga, por malagueñas. Daniel Casares ha compartido estudio y escenario con artistas internacionales como Loreena McKennitt, Dulce Pontes, Chucho Valdés, Cecilia Bartoli, Alejandro Sanz, Juanito Valderrama y Miguel Poveda. Como guitarrista y compositor, desarrolla un repertorio propio, fruto de una búsqueda creativa personal y del deseo de llevar al escenario la música que surge de su trabajo.