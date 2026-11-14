"Godzilla: Minus Zero": la genialidad continuista de Takashi Yamazaki

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LO ESENCIAL Las claves Takashi Yamazaki regresa con 'Godzilla: Minus Zero', la secuela del exitoso filme de 2023 'Godzilla: Minus One'. La nueva entrega introduce al clásico monstruo de tres cabezas, King Ghidorah, aumentando la amenaza sobre un Japón en reconstrucción tras la guerra. La película mantiene la fórmula de priorizar el drama humano y los personajes para conectar con el espectador antes del gran espectáculo visual. Con un presupuesto optimizado de 19 millones de dólares, la cinta ofrece efectos digitales de alta factura y se consolida como un gran blockbuster.

Resulta llamativo que, tras casi cuarenta largometrajes de Godzilla (desde la fantástica primera incursión en 1954), Takashi Yamazaki consiguiera sorprendernos tanto con su "Godzilla: Minus One", del 2023.

Y es que a la saga de películas del monstruo radioactivo de origen nipón siempre se le ha achacado ser un placer culpable con el que ver ciudades destrozadas (tanto en maquetas como en CGI) y cierto descuido en (casi) todo lo demás.

Es por ello que Yamazaki ha querido revolucionar la hiperbólica franquicia desde la base: dando especial peso a las personas, a sus dramas humanos, a sus inquietudes y esperanzas.

De ese modo, cuando el monstruo aparece (o cuando empieza a generar caos en mayúsculas) hemos conectado especialmente con sus héroes, a menudo antihéroes, y también con sus víctimas, que pasan a tener nombres y apellidos.

Además, el realizador nacido en Matsumoto y su equipo han sabido ser especialmente habilidosos haciendo más con menos: ambas películas parecen tener mucho más presupuesto del que originalmente poseen: 15 millones la primera entrega y 19 la segunda. Uno pensaría que han tenido diez veces más presupuesto.

Estaba claro que, tras el éxito de crítica y de público de "Minus One", a Yamazaki se le iba a encargar una secuela, que ha llegado tres años después bajo el título de "Minus Zero".

Esta vez se rescata a King Ghidora, el clásico monstruo de tres cabezas de origen alienígena, al que Godzilla se enfrentó por primera vez en 1964. La nueva película de Yamazaki narra cómo, mientras Japón intenta reconstruirse tras la guerra y el añadido de la aparición de Godzilla, aparece King Ghidora haciéndolo todo aún más complicado. Por suerte, los científicos y militares japoneses tendrán una gran idea al respecto.

"Godzilla: Minus Zero" funciona en esencia al igual que su predecesora, aunque vaya más allá ofreciendo dos monstruos en lugar de uno. Al fin y al cabo, y aunque sus efectos digitales sean dignos de elogio, se trata de un modo de hacer cine más que clásico.

La cinta se toma su tiempo, de nuevo, en presentar a los personajes y sus complicaciones humanas y mundanas para que, cuando llega la amenaza, seamos incapaces de disociarnos de sus preocupaciones e intereses.

Es por ello que "Minus Zero" funciona por las mismas razones que la anterior pero eleva aún más el espectáculo visual hiperbólico de un monstruo (esta vez dos) destrozando la gran urbe.

Y puede que "Minus Zero" sea mejor que "One", pero al ser tan continuista y conservadora (incluso para bien), se diluye gran parte de nuestra sorpresa.

Un largometraje que se cocina a fuego lento para tener su clímax a lo grande y dejarnos boquiabiertos en ciertos momentos de violencia física, incluso con esa sensación de nuestro tiempo de haberlo visto todo. Yamazaki ha vuelto a hacerlo y deberías correr a tu cine más próximo, este es, de nuevo, el blockbuster de inmensa factura que esperabas.