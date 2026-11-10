El doctor Viola en la inauguración de su exposición. EE

El doctor Manuel Viola expone sus fotografías sobre la India en Puertollano

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El doctor Manuel Viola inaugura la exposición 'Libertad enjaulada. Camino a ninguna parte' en el Museo Cristina García Rodero de Puertollano. La muestra reúne 72 fotografías en blanco y negro centradas en retratos humanos durante sus viajes en tren por la India entre 2010 y 2018. Esta serie fotográfica le valió al autor el Premio Nacional de Fotografía de la Confederación Española de Fotografía en 2019. La exposición se podrá visitar en la localidad ciudadrealeña hasta el próximo 12 de diciembre.

El doctor Manuel Viola es el director médico del HLA Hospital Universitario El Ángel. Pero también es conocido por su faceta artística como fotógrafo humanista.

De hecho, acaba de inaugurar la exposición “Libertad enjaulada. Camino a ninguna parte” en el Museo Cristina García Rodero de Puertollano.

Son 72 fotografías en blanco y negro realizadas por el doctor Viola entre 2010 y 2018 en varios viajes por la India.

En ellas retrata a personas de todas las castas haciendo viajes en tren y que le supuso obtener en 2019 el Premio Nacional de Fotografía de la Confederación Española de Fotografía (CEF).

Una persona observa la muestra. EE

Las fotografías se presentan impresas en papel algodón baritado de 110 × 82 centímetros. La mayoría de las obras llevan como título un nombre propio de origen indio, y otras aluden a la espera o al paso de los días, como “Espera I”, “Un día más” o “Hasta mañana”. “No pretendo explicar la India. Lo que traigo es a la gente que me encontré en sus trenes”, ha señalado Viola.

En este sentido, el autor subraya que “me he acercado siempre de frente, con respeto y sin prisa. A veces bastaba un instante; otras hacían falta muchos minutos de miradas y de paciencia hasta que aparecía la confianza”.

La exposición estará abierta hasta el 12 de diciembre de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, y los domingos de 10:00 a 14:00.

En Málaga ya se conocen estas fotografías pues fueron expuestas en las salas del CAC Málaga – La Coracha (2021), en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga (2024) y en HLA Hospital Universitario El Ángel en 2022, 2023 y 2024. Ahora le llega el turno a Puertollano.