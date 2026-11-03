Migue, de Antílopez: "Estoy en un momento de búsqueda interior, de tomarle el pulso al 100% de mi capacidad creativa"

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LO ESENCIAL Las claves Miguel Ángel Márquez, componente de Antílopez, inicia en Málaga su primera gira en solitario tras la separación del dúo, titulada 'Yo, Me, Mi Con Migue'. El cantautor de Isla Cristina define este nuevo proyecto como el más personal de su carrera, centrado en una etapa de búsqueda interior y creatividad al 100%. Defiende el valor de la palabra humana frente a la inteligencia artificial y se reivindica dentro de una generación de cantautores transgresores y 'antihéroes'. Tras su paso por la sala Trinchera de Málaga, la gira continuará por Granada y Sevilla antes de recorrer el resto de la península.

Gafas con filtro ámbar, la barba recortada aunque de forma desenfadada y un jersey rojo extrafino, para echarle un pulso al calor otoñal de la Costa del Sol. Esa estampa neo-bohemia que casa a medias con la personalidad de Miguel Ángel Márquez, la ‘M’ de Antílopez, un “cantante cachondo, cachondo mental” como él mismo se define.

El de Isla Cristina regresa a Málaga con su primera gira desde la separación de Antílopez. La sala Trinchera será testigo de “mi nuevo pensamiento”, una idea palpable desde el título, que reconoce es “un guiño” al disco de Joaquín Sabina Yo, mi, me, contigo. “Como yo me llamo Migue, pues le metí ahí el toquecito”, bromea.

—¿Sientes que este espectáculo va a ser un antes y un después en tu trayectoria?

—Yo no tengo ni idea. Puede que se quede ahí en el olvido como algo que pasó. Si a La Trinchera de Málaga vienen 300, 400 personas y a cada concierto de la gira 200, no deja a nadie indiferente. Creo que a la gente le va a gustar mucho ver a un loco gritar en un desierto “¡Hay alguien ahí!”, porque estoy gritando “¡Hay alguien ahí!”

Miguel Ángel, insiste en este proyecto como el más personal de su carrera: “Ahora estoy en un momento de búsqueda interior, de tomarle el pulso al 100% de mi capacidad creativa”.

El propio cartel de la gira, que es también la portada del disco, refleja esa “búsqueda personal”, además en sentido literal: “La portada del disco de hecho es un tío que está así, con un cartel de “Se Busca”, y dentro está él mismo también, “Se Busca” es este tío que soy yo, ¿no? una matrioska de “Se Busca””.

Los comienzos nunca son sencillos, como correr a sprint una carrera de fondo. “Cuando empezamos nosotros fuimos a un montón de concursos de canción de autor. También hicimos una banda para ir a concursos de pop rock y sobre todo empezamos hablando con los dueños de los bares para que nos dejaran tocar”, cuenta Miguel Ángel.

Una anécdota se abre paso en la mente del cantautor. Un hotel, la playa y Jarabe de Palo. “Había un grupo tocando en un hotel, nos habían escuchado a mí y a Félix en la playa con la guitarra y nos dijeron: “veniros mañana a la actuación”. "Y cuando estaba allí la gente cenando nos subieron a cantar”, recuerda. El artista sonríe y culmina, “Subimos, cogimos la guitarra y cantamos a dos voces Grita de Jarabe de Palo, cuando todavía estaban ‘partiendo el bacalao’”.

De la manía al hábito

Desde el guiño en el título de su gira, Miguel Ángel se presenta como alguien que reivindica la autenticidad y el valor de la palabra en sus letras. “Me acuerdo de cuando decían que ‘una imagen vale más que mil palabras’, yo creo que ahora está tan denostado que ha vuelto a cobrar significado la palabra, sobre todo la humana. Creo que si tu obra es replicable fácilmente por una IA, pierde valor, porque la IA crea como un niño de 12, 14 años, no habla como un hombre o una mujer de 40 o de 50, con experiencia vivida”.

El de Isla Cristina excede los límites de lo genuino cuando desmitifica el ‘proceso creativo’. Argumenta que “el cerebro va solo” e invita a “dejarnos llevar por los sentidos, movernos mucho, leer, escuchar música, escuchar conversaciones de otras personas, socializar…”. “Así es como funciono yo”, sentencia.

Sin manías cuando compone, confiesa que lo único que necesita es abstracción: “Yo necesito momentos de abstracción y eso es insinuarme al hábito de que puedan pasar cosas. Es decir, te pueden pasar más cosas si estás trabajando”. Prescinde de esa idea de manías casi despectiva y la reemplaza por hábitos, que, insiste, “es interesante tener”.

Referentes y los márgenes

Coetáneo a grandes figuras como Pedro Guerra, El Kanka o Rozalén, reconoce que “si tengo que mirar algún referente actual, me quedo con mis compañeros de generación”. Miguel Ángel define a su generación como “los últimos de canción protesta, un poquito antisistema y antihéroe” e incide en esa idea de música transgresora que él mismo lleva por bandera.

Un amigo suyo periodista, tituló un artículo de la siguiente forma: “Antílopez: El grupo que los famosos escuchan a escondidas”. Incapaz de decantarse por una noche como la más especial de su carrera, recuerda su visita al Hormiguero, el día que Carlos Latre fue a verlos o el hecho de que Alejandro Sanz les seguía en Instagram porque “los de arriba se fijan mucho en lo que hay por los márgenes, en los productos marginales, que creo que es donde se hace mejor cultura”, afirma con orgullo. Todo esto le ha servido para reforzar su intuición, esa que le decía que “si a mí me emociona o me divierte, hay un alto porcentaje de posibilidades de que a la gente le emocione o le divierte”.

Planes a futuro

A la cita en Málaga, le seguirán Granada y Sevilla antes de que Yo, Me, Mi Con Migue suba Despeñaperros. Miguel Ángel, intuye que habrá un fin de gira “a lo mejor en primavera”, aunque todavía no lo hay: “Yo antes daba unas charlas sólo con la guitarra por algunos pueblos. No sé si tirar otra vez por ese tipo de presentaciones o seguir con el fin de gira”.