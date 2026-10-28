“Clayface”: DC Comics y anatomía de lo abyecto

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LO ESENCIAL Las claves La película 'Clayface', basada en el villano de Batman, apuesta de forma valiente por el género del Body Horror dentro del universo de DC Comics. Dirigida por James Watkins y con guion de Mike Flanagan, narra la historia del actor Matt Hagen, desfigurado tras un fallido tratamiento experimental. La cinta destaca por acercarse más al terror que a las películas de superhéroes tradicionales, logrando narrar el horror físico sin recurrir a sustos fáciles. Sobresale la actuación de Tom Rhys Harries, la fotografía de Rob Hardy inspirada en el expresionismo alemán y la combinación de efectos prácticos y digitales.

Aunque "La Sustancia" (Coralie Fargeat, 2024) fue todo un éxito moderno de crítica y taquilla, lo cierto es que el Body Horror solo ha tenido algunas películas muy específicas con verdadera aceptación global en las últimas décadas.

"La Mosca" (David Cronenberg, 1986), "La cosa" (John Carpenter, 1982) y en cierto modo "El exorcista" (William Friedkin, 1973) son algunos de los ejemplos más sonados de largometrajes que gozaron de una popularidad más o menos genérica e impacto en el grueso de la sociedad.

Por supuesto, es el mencionado Cronenberg el maestro de maestros en el subgénero, con otras cintas absolutamente geniales como "Videodrome" (1983), "Inseparables" (1988), "Crash" (1986) o "EXistenZ" (1999). El canadiense también destaca sobremanera con otras cuestiones bien distintas (y más usuales en modo y forma) como "Una historia de violencia" (2005) o "Promesas del este", aunque eso es otra historia

Es por ello que sorprende que "Clayface", la enésima apuesta de reinicio en el universo cinematográfico de DC Comics, apueste por el Body Horror, aunque también es un obvio y loable ejercicio de valentía bien resuelto.

No en vano, el director encargado es James Watkins que, aunque ha entregado más largometrajes, fue el responsable de firmar la brillante "Eden Lake" (2008), aunque también otras películas interesantes como "La mujer de negro" (2012) o la más reciente "No hables con extraños" (2024).

Como saben, Clayface es uno de los villanos habituales de Batman. Un héroe que, a su vez, cuenta con la galería de enemigos más estimulantes de todo el mundo súper heroico, incluyendo el vasto universo de Marvel.

La cinta nos cuenta cómo Matt Hagen, uno de los actores de moda en Hollywood, acaba siendo completamente desfigurado por la mafia local. El intérprete se somete a un vanguardista tratamiento que, por supuesto, acaba saliendo mal. A que entremos en todo ello ayuda el (muy bien trazado) guion del habitual del terror Mike Flanagan.

La cinta no solo es especialmente interesante por ser mucho más cercana al terror que al cada vez más sobado género superheróico, del que solo tiene sus raíces, sino que acaba siendo un ejercicio de cine comercial bastante notable. Watkins es capaz de utilizar el lenguaje audiovisual para narrar, sin exceso de recursos fáciles o perezosos, la transformación del cuerpo, la pérdida de la identidad y el horror físico. Sin jumpscares ni ruidos vacuos.

Destacable es el trabajo de fotografía de Rob Hardy, que utiliza la luz para expresar (de manera más o menos sutil) la seguridad, la vulnerabilidad o la euforia, sin necesidad que el actor, o los actores lo verbalicen de manera explícita. El homenaje al expresionismo alemán es especialmente relevante en su trabajo en la cinta.

La combinación entre efectos digitales y prácticos es otro de los grandes aciertos de la película, recordándonos a la mejor serie b de los ochenta por momentos, pero con la perfección de las capacidades y logros actuales.

La extraña belleza de Tom Rhys Harries, y su genial actuación, redondean una película que ha sido toda una sorpresa positiva. 108 minutos de cine que entendemos como comercial y que acerca uno de los subgéneros más complicados del terror (y de manera muy positiva) al público generalista. Muy bien por Watkins y compañía.