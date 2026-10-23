Pablo Alborán prepara ‘SINFØNICO’, el disco “más importante” de su vida y el primero con sello propio

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LO ESENCIAL Las claves Pablo Alborán celebrará sus 15 años de carrera musical con el lanzamiento de ‘SINFØNICO’, un álbum grabado en los emblemáticos estudios de Abbey Road en el que repasa sus grandes éxitos con arreglos orquestales. El proyecto supone el debut de su propio sello discográfico independiente, SIRONA MUSIC, creado con la intención de tener mayor transparencia en su trabajo y abrir la puerta a colaborar y apoyar a artistas emergentes. Aunque aún no se ha desvelado la fecha exacta de salida, el historial del artista sugiere que el lanzamiento podría producirse en el mes de noviembre, periodo en el que ha publicado seis de sus nueve discos anteriores.

El malagueño Pablo Alborán está de enhorabuena. Este año cumple 15 años en la música. Y, una vez más, esa creatividad tan suya se ha puesto en marcha para lanzar el que dice que es el proyecto de su vida: ‘SINFØNICO’.

Se trata de un álbum donde el artista repasará su trayectoria acompañado de una orquesta y que cree que es "lo más importante" que ha hecho hasta la fecha. Ya que, por si fuera poco, el disco supondrá el pistoletazo de salida de su sello discográfico propio: SIRONA MUSIC.

El malagueño dio la noticia el 30 de septiembre en Instagram con un vídeo donde mostraba que el disco se ha grabado en uno de los estudios más importantes del mundo, los de Abbey Road, un sueño para el artista. Así, en el texto explicaba que la grabación ya había finalizado y que no había "mejor manera" de celebrar sus quince años de trayectoria.

El cantante debutó en febrero de 2011 con su primer álbum, ‘Pablo Alborán’ y, desde entonces, se ha convertido en una de las figuras musicales más importantes de España con canciones que ya se han convertidos en himnos del pop español como Quién, Solamente tú, Saturno o Prometo.

El artista, en una rueda de prensa en Latinoamérica, reconoce que este nuevo álbum es de "lo más puro" y que le ha servido para revivir canciones desde otro punto de madurez en su vida.

‘SINFØNICO’ abre además una etapa nueva en lo profesional con ese sello propio. En aquella comparecencia, también detalló que decidió montar su propio equipo al ver que las discográficas se estaban centrando principalmente en la distribución y en otras tareas.

“Creo que la industria está cambiando y que yo tenga la oportunidad de poder crear mi sello independiente también es gracias a acuerdos y a buenas relaciones con las discográficas, porque tengo muy buenas relaciones con ellas y con todos los equipos que están dentro de ellas”, expresó, según recogen agencias latinoamericanas.

De esta forma, ha creado su sello propio, con “transparencia total”, y se ha mostrado abierto a trabajar con otros artistas y a dar una oportunidad a quienes están empezando.

15 años de canciones

Por ahora el artista no ha revelado el listado de canciones, los posibles colaboradores ni el formato definitivo del disco. Las pistas apuntan a que ‘SINFØNICO’ sería, como decíamos, un impresionante recorrido por su trayectoria con arreglos orquestales.

Su hermano Salvador Moreno de Alborán, que trabaja con él, codo con codo, desde hace años, le dejó un mensaje en los comentarios del vídeo del anuncio que va, precisamente, en esa línea: "Orgulloso de formar parte de este honesto y maravilloso proyecto que recorre tus 15 años de carrera. Ganas de que vea ya la luz. Enhorabuena hermanito. ¡Te quiero!".

Noviembre, el mes de Alborán

Tampoco hay fecha de lanzamiento. Aunque su historial ofrece una leve idea. De los 9 discos que ha publicado, 6 salieron en noviembre.

Así ocurrió con ‘En acústico’, el 15 de noviembre de 2011; ‘Tanto’, el 6 de noviembre de 2012; ‘Terral’, el 11 de noviembre de 2014, y el directo ‘Tour Terral. Tres noches en Las Ventas’, el 6 de noviembre de 2015.

Siguieron ‘Prometo’, el 17 de noviembre de 2017, y su último álbum de estudio, ‘KM0’, el 7 de noviembre de 2025. Las excepciones son su debut, de febrero de 2011, y los álbumes ‘La cu4rta hoja’, publicado el 2 de diciembre de 2022, y ‘Vértigo’, que llegó el 11 de diciembre de 2020, que estaba previsto para el 6 de noviembre, pero se retrasó debido a la pandemia del coronavirus.

Con La cuarta hoja siguió un calendario parecido al actual. Desveló el título en redes el 21 de septiembre de 2022 y la fecha de salida llegó después. Con la llegada de noviembre, no sería extraño que el cantante empezara a dar pistas sobre cuándo podrá escucharse ‘SINFØNICO’.

La experiencia sinfónica no es del todo nueva para él. En septiembre de 2025 cerró el Ibagué Festival, en Colombia, con un pequeño concierto sinfónico de su carrera, en el que interpretó Saturno, Solamente tú y No vaya a ser con la Orquesta del Conservatorio del Tolima.

Acudió invitado por su mentor y productor Julio Reyes Copello, director artístico de aquella edición. Los arreglos de las 6 canciones de esa noche corrieron a cargo del bogotano Antonio Medellín, de apenas 26 años.