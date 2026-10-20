Pou se convierte en Roald Dahl en 'Gigante': el 29 y el 30 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves José María Pou interpretará al escritor Roald Dahl en la obra 'Gigante', los días 29 y 30 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. La trama se sitúa en 1983 y aborda el escándalo generado por un artículo antisemita publicado por el autor y la encrucijada sobre si disculparse o perder su reputación. El montaje está dirigido por Josep Maria Mestres, traducido por el propio Pou y respaldado por tres premios Olivier 2025. Las entradas para las funciones están ya a la venta a partir de 25 euros en taquilla, la web del teatro y El Corte Inglés.

José María Pou regresa al Teatro del Soho CaixaBank, donde ya presentó ‘Viejo amigo Cicerón’ en 2021. Esta vez llega con ‘Gigante’, la obra de Mark Rosenblatt que aterriza en Málaga directamente desde el West End de Londres.

Las funciones serán el 29 y el 30 de octubre, a las 19.00. El actor encarna a Roald Dahl, el excéntrico escritor de fama internacional, autor de éxitos como ‘Matilda’, ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ y ‘Las brujas’.

La función recoge el momento en que unas polémicas declaraciones suyas inflamaron a la prensa y golpearon su reputación, con consecuencias imprevisibles.

La historia se sitúa en el verano de 1983. Dahl revisa las pruebas de su último libro, a punto de ir a la imprenta, mientras no se apaga el escándalo provocado por un artículo antisemita que acaba de publicar.

A lo largo de una sola tarde en su casa, el escritor se enfrenta a una interlocutora inesperadamente beligerante. Al final de esa tarde tendrá que elegir entre disculparse públicamente o poner en riesgo su fama y su reputación.

Inspirada en hechos reales y dirigida por Josep Maria Mestres, ‘Gigante’ ofrece un retrato poliédrico de un literato terriblemente carismático. La obra explora con agudeza, y también con humor, la diferencia entre la opinión razonada y los peligros de una retórica dictada por los prejuicios.

El propio Pou, que firma además la traducción del texto, aseguró en una entrevista con la revista Godot que “la obra no te deja instalarte en una posición cómoda”.

Acompañan en escena al actor Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Llop y Jep Barceló. El montaje está avalado por 3 premios Olivier 2025, entre ellos el de mejor espectáculo.

Las entradas, desde 25 euros, están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.