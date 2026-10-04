Elijah Wood y Sean Astin, en la Comic Con de Málaga. EFE/ Jorge Zapata

Frodo y Sam se reencuentran en Málaga 25 años después de El Señor de los Anillos: "La trilogía es un refugio para la gente"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Elijah Wood y Sean Astin se reencontraron en la San Diego Comic-Con Málaga para celebrar los 25 años de El Señor de los Anillos. Los actores recordaron los 16 meses de rodaje en Nueva Zelanda, una convivencia que reforzó su vínculo y sus interpretaciones de Frodo y Sam. Astin y Wood repasaron los retos técnicos de algunas escenas y el entrenamiento de seis semanas con el maestro de esgrima Bob Anderson. Ambos destacaron que la trilogía sigue siendo un refugio para muchos espectadores y valoraron los mensajes de amistad, coraje y esperanza de la saga.

Han pasado 25 años desde que El Señor de los Anillos llegó a los cines, pero la historia de Frodo y Sam sigue muy presente. Elijah Wood y Sean Astin, los actores que interpretaron a los dos inseparables protagonistas, han protagonizado uno de los momentos más esperados en la San Diego Comic-Con Málaga.

Una charla en la que han recordado el rodaje de la trilogía, las anécdotas que vivieron durante aquellos meses en Nueva Zelanda y el vínculo que todavía mantienen con sus seguidores.

Con un "Hola, buenas tardes", Wood ha subido al escenario para encontrarse con Astin, que además se ha atrevido a lanzar piropos a los fans en castellano. "En Málaga, la gente tiene corazones grandes", ha comentado.

En este multitudinario reencuentro, moderado por el periodista Ali Plumb, Wood puso el paso del tiempo en perspectiva. Tan solo tenía 18 años cuando comenzó a rodar, "hace 27 años". El aniversario le sirve también para mirar atrás y comprobar hasta qué punto han cambiado sus vidas desde entonces. "El Señor de los Anillos ha definido nuestra vida", ha comentado.

"Pasamos 16 meses juntos, conocíamos todo el uno del otro", ha explicado Sean Astin, recordando que trabajaban en el rodaje seis días a la semana. Aquella convivencia terminó creando una relación especialmente estrecha entre los miembros del reparto.

Esa cercanía también acabó influyendo en la manera de interpretar a Frodo y Sam. De hecho, Astin ha explicado que después de tantos meses junto a Elijah Wood conocía perfectamente sus gestos y sus emociones.

Incluso cuando no tenía al actor delante durante determinadas escenas, podía imaginarlo y reaccionar a partir de todo lo que había aprendido de él, algo que fue "especialmente importante", en una trilogía en la que Frodo y Sam pasan buena parte de la historia prácticamente inseparables.

Entre los momentos que han recordado del rodaje, una de las escenas en las que Sam cae sobre Frodo, han contado como Peter Jackson tuvo que intervenir para resolver la posición de los actores y de las cámaras, ya que las limitaciones de espacio en algunas localizaciones obligaban a buscar soluciones muy concretas para poder filmar las escenas.

“Era muy difícil colocar las cámaras”, ha explicado Wood. El actor ha añadido que, en determinadas secuencias, tenían que trabajar prácticamente pegados a las rocas porque no había espacio suficiente para el equipo.

Las escenas de acción también exigieron una preparación muy específica. Astin ha recordado especialmente el entrenamiento con Bob Anderson, legendario maestro de esgrima que trabajó en películas como La princesa prometida y Star Wars. “Entrenamos durante seis semanas”, ha detallado.

Tras 16 meses en Nueva Zelanda, alejados de todo y de todos, ambos han subrayado lo "extraño" que fue regresar a casa después de tantos meses completamente inmersos en la Tierra Media. "Estábamos muy lejos de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra realidad", han explicado.

Con el paso del tiempo, además, las películas han adquirido nuevos significados para sus protagonistas. Astin ha apuntado que conceptos como "la naturaleza del bien y del mal", el compañerismo, el coraje y la fe continúan siendo relevantes 25 años después.

Pero quizá una de las partes más emocionantes de su regreso a la saga tiene que ver con los espectadores. Durante estos años, los actores han escuchado numerosas historias de personas que han recurrido a las películas en momentos difíciles.

En este sentido, ambos han explicado que hay fans que han visto las películas mientras estaban en un hospital o atravesaban situaciones complicadas. “Es un refugio para la gente”, han señalado.

Y esa relación con los espectadores es, para ambos, uno de los grandes regalos que les ha dejado la trilogía.

Las películas ya no pertenecen únicamente a quienes las hicieron. También forman parte de las experiencias personales de quienes las han visto durante estos 25 años.

“Lo hicimos nosotros, pero de muchas maneras vuelve a nosotros”, ha explicado Astin al reflexionar sobre esa relación con el público.

La gira por convenciones que están realizando con motivo del aniversario les ha permitido comprobarlo directamente. Han recorrido distintas ciudades y han vuelto a encontrarse con seguidores que quieren compartir con ellos sus recuerdos, hacerse una fotografía o simplemente contarles lo que significaron Frodo y Sam en sus vidas.