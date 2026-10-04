Christopher Lambert, en la Comic Con de Málaga: "Lo que pasó en Los Inmortales fue único, no se puede repetir"

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LO ESENCIAL Las claves Christopher Lambert celebra el cariño de los fans hacia Los inmortales cuatro décadas después durante su visita a la San Diego Comic-Con Málaga. El actor considera que la película original fue una combinación irrepetible de música, historia, personajes y reparto, y confía en que la nueva versión sea un reinicio. Lambert afirma que verá en un pase privado la nueva película de Los inmortales protagonizada por Henry Cavill, de cuya trama no conoce detalles. El intérprete adelanta sus próximos proyectos, The Dog Stars e It Happened Yesterday, y coproduce Maestros del sabor, sobre cocineros de España y Francia.

Christopher Lambert, uno de los rostros más reconocibles del cine de acción y protagonista de títulos míticos como Los inmortales, ha sido uno de los rostros famosos en la jornada del sábado en la San Diego Comic-Con Málaga.

El intérprete, que cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas, cuenta en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga cómo está siendo su visita a la ciudad, y recuerda su personaje mítico Connor MacLeod y el futuro de Los inmortales con la nueva película protagonizada por Henry Cavill.

-¿Cómo se siente al ver que los fans siguen recordando Los inmortales 40 años después?

Es algo especial. No ocurre con muchas películas. Y lo he podido comprobar con el público, ha sido fantástico. No voy a muchos festivales, pero cuando voy es para encontrarme con el público.

Cuando haces una película estás en una pantalla, presentas la película y eso es todo. En una Comic-Con tienes contacto con la gente que va a ver las películas. Puedes hablar con ellos, hacerte fotos con ellos… Y creo que es emocionante.

-¿Cuál es su mejor recuerdo del rodaje de Los inmortales?

Todos. Fue divertido, muy divertido. Una película es la suma de muchas cosas diferentes que se juntan y que finalmente consiguen convertirse en una obra. En Los inmortales funcionó todo: la música, la historia, los personajes, los actores… Y eso no ocurre muy a menudo.

-Hay una nueva película de Los inmortales con Henry Cavill. ¿Qué sabe de ella?

Solo sé que se ha hecho. Pero, aparte de eso, no sé de qué trata la historia. La veré en un pase privado.

-¿Le ha dado algún consejo al nuevo equipo?

No, no. Nunca. Y aunque lo hiciera, no le daría ningún consejo porque es el trabajo del director. Pero siempre he dicho que no creo que puedas rehacer o repetir una película original, espero que hagan un 'reboot', que es como un reinicio de la película. Todavía hoy es algo único, y han pasado varias generaciones.

-También interpretó a Tarzán y a Raiden en Mortal Kombat. ¿Qué personaje ha sido el más divertido de su carrera?

Todos. Cuando eliges hacer una película no piensas en eso. Raiden es un personaje diferente, al igual que Connor MacLeod. Lo más importante es que sean personajes diferentes. Pero todos son divertidos de interpretar. Eso es lo que busco.

-¿Qué tipo de papel le gustaría interpretar ahora?

Acción, ciencia ficción… The Dog Stars se estrenará a finales de año y después voy a hacer otra película que se llama It Happened Yesterday. Está ambientada entre el presente y el pasado.

Ahora mismo solo estoy leyendo guiones. Necesito estar motivado. El guion es la primera motivación.

-Es su primera vez en Málaga. ¿Qué le parece la ciudad y la Comic-Con?

He tenido un encuentro con el público y he podido ver una parte de la Málaga antigua, que me parece preciosa. Me encanta España en general. He estado en Madrid, Barcelona, Bilbao… España es preciosa y la gente es muy agradable.

-¿Y qué piensa de la gastronomía de Málaga?

Creo que es interesante que cada ciudad, cada provincia, tenga su propia identidad. Eso es lo que me gusta de los países. España protege mucho esa identidad en su cocina y creo que es importante.

Acabo de terminar de coproducir Maestros del sabor, que saldrá próximamente. Participan 14 cocineros de España y Francia. Fue muy interesante para mí ver lo que se hacía en España y en Francia y cómo se protege este tesoro que existe en cada región.

Estamos reuniendo a cocineros que nunca harían una entrevista, cocineros que nunca permitirían que alguien les filmara en su cocina. Es un programa para todo el mundo, para todas las generaciones.

No es el programa habitual en el que ves a alguien haciendo algo en un plató. Aquí verás realmente lo que ocurre en la cocina.