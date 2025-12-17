La Ruta del Cabrio llega al Museo del Automóvil y la Moda: descapotables emblemáticos para celebrar la Navidad

Cartel de la Ruta del Cabrio del Museo del Automóvil y la Moda. MAM

Las claves nuevo Generado con IA El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga inaugura la exposición temporal 'La Ruta del Cabrio' para celebrar la Navidad. La muestra, en colaboración con el Club de Vehículos Deportivos del Sur de Europa, podrá visitarse del 20 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. La exposición incluye ocho descapotables emblemáticos de distintas épocas, como el Lancia Flavia Cabrio, Ford Mustang Cabrio V8 y Mercedes-Benz 190 SL. Los modelos expuestos representan la evolución del coche descapotable, mostrando estilos y diseños de Europa y Estados Unidos.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga lo saben. Para celebrar las fiestas han inaugurado una nueva exposición temporal, cuyos protagonistas son los coches descapotables más emblemáticos de la historia del automóvil.

La Ruta del Cabrio podrá visitarse desde el 20 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. A lo largo de la exposición, el museo ofrece una experiencia visual para todos los públicos durante las fechas navideñas que combina diseño, ingeniería y estética automovilística.

Esta muestra ha sido posible, según han informado en un comunicado, gracias a la colaboración del Club de Vehículos Deportivos del Sur de Europa.

En ella cada visitante realizará un viaje por la historia del coche descapotable a través de ocho vehículos icónicos que representan distintas épocas, estilos y escuelas de diseño.

Además, reúne desde descapotables europeos clásicos hasta legendarios “pony cars” americanos, todos ellos símbolos de la libertad, la elegancia y el espíritu del viaje sin techo.

Modelos de la exposición

Lancia Flavia Cabrio. Un referente de la ingeniería italiana de los años 60, diseñado por Pininfarina. El Flavia Cabrio destacó por su sofisticación técnica, con tracción delantera, frenos de disco y un motor bóxer de cuatro cilindros. Fue un coche pensado para ofrecer una experiencia de conducción suave, elegante y lujosa.

Alfa Romeo Giulia Spider. Este modelo es heredero directo del famoso Giulietta Spider y encarna el carácter deportivo y elegante de la marca milanesa. Con un motor de doble árbol de levas y un manejo ágil, el Giulia Spider se convirtió en símbolo del “Dolce Vita”, tanto en carretera como en la cultura popular del cine europeo.

Ford Mustang Cabrio V8. Un icono estadounidense de los años 60, el Mustang Cabrio con motor V8 de 5.0 litros representa el sueño del “pony car” norteamericano: estilo agresivo, potencia sobresaliente y un rugido de motor inconfundible. Su diseño se ha convertido en sinónimo de potencia y libertad.

Ford Galaxie 500 XL Cabrio. Ejemplo del lujo y del tamaño imponente de los coches americanos de la década de 1960, el Galaxie 500 XL Cabrio ofrecía espacio, confort y presencia. Con interiores de alta calidad y un motor robusto, era el coche ideal para recorrer largas rutas con estilo.

Mercedes-Benz 190 SL. Este elegante roadster alemán de los años 50 se caracterizó por su diseño armonioso y calidad de construcción. Más accesible que su hermano mayor (300 SL), el 190 SL conquistó rápidamente al público internacional por su combinación de estilo y fiabilidad.

Mercedes-Benz W111 Cabrio. Una pieza destacada dentro de la línea “Colas”, este cabrio alemán combinaba lujo, seguridad y confort para cuatro pasajeros. Su motor de 2.2 litros y la atención al detalle en la fabricación lo hacen uno de los descapotables más codiciados de su época.

MGB 1800cc. Emblema del roadster británico asequible y divertido de los años 60 y 70, el MGB ofrecía una mecánica fiable con motor de 1.8 litros y un diseño ligero que lo convirtió en uno de los deportivos más populares de su tiempo.

Triumph TR3B. Representante de la tradición de roadsters deportivos ingleses, el TR3B destaca por su estética clásica y su carácter desenfadado. Con un motor de 2.1 litros, este modelo combina prestaciones dinámicas con un diseño genuino de espíritu deportivo.