El 'incorrecto' Javier Ojeda lanza nuevo disco en noviembre y este es su primer single, una versión de Cyndi Lauper

'Una y otra vez', la versión de Javier Ojeda de la emblemática 'Time after time' de Cyndi Lauper.

Las claves nuevo Generado con IA Javier Ojeda lanza su nuevo disco "Incorrecto" el 8 de noviembre, presentando su primer single "Una y otra vez", una versión de "Time after Time" de Cyndi Lauper. El disco incluye versiones de temas como "Scarborough Fair" y "Mirando al mar", además de "Blanca Navidad" junto a Danza Invisible. La versión en CD ofrece tres temas extra: "Viento de poniente", el "Himno del Carnaval de Málaga 2012", y "Santa Claus llegó a la ciudad".

Javier Ojeda, mítico cantante de Danza Invisible, vive por y para la música y el próximo 8 de noviembre lanzará Incorrecto, un nuevo disco de versiones que no va a dejar a nadie indiferente.

Acaba de publicar el primer single llamado Una y otra vez que, en palabras del propio Ojeda, "desempolva el clásico Time after Time de Cyndi Lauper para llevarlo, con la vitaminada producción de Paco Loco, a una dimensión ultrapopera con guitarras afiladas y teclados destemplados".

No es el único temazo del disco. Entre los temas escogidos aparecen dos canciones que ya interpretó en su primer concierto en solitario en el 2000.

Si alguna vez supone un regreso al croonerismo que ya aparecía en sus primeros trabajos en solitario, con un exuberante remolino retro-moderno de instrumentos que se mezcla con la voz estilizada del cantante y los coros doo-wop de Tennessee. La otra es Y Tú piensa en mí.

Ojeda ha versionado el tradicional inglés Scarborough Fair. Por otra parte Los días amarillos brilla con luz propia en la producción hiper electrónica de Nacho Serrano de Niños del Brasil, con quien no trabajaba desde 2006.

El cantante malagueño se lanza además con un cuplé en Mírame o canta la famosa Mirando al mar con un final de guitarra flamenca aportado por Daniel Casares.

Y hay sorpresas. Como el villancico Blanca Navidad cantado junto al resto de Danza Invisible para un CD benéfico en 2001 y que nunca había sido publicado antes en plataformas digitales.

En la versión CD hay tres extras: Viento de poniente, composición original grabada junto a sus hijos Jassy Ojeda y Javier Ojeda Payá en 2024, la versión del Himno del Carnaval de Málaga 2012 y Santa Claus llegó a la ciudad, broma aflamencada a nombre de Los Danzolos que apareció en la BSO de “321 días en Michigan” (2015).