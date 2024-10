La agencia El Cuartel celebra su 20 aniversario con una gran exposición interactiva en La Térmica

Un momento de la presentación de 'Look here' de El Cuartel.

La agencia malagueña El Cuartel, una de las más galardonadas de España, cumple 20 años y, como no podía ser de otra forma, lo están celebrando de una forma creativa y llamativa.

Han creado la exposición ‘Look here’, una experiencia inmersiva e interactiva sobre creatividad y neuromarketing que no va a dejar a nadie indiferente.

Estará en La Térmica entre el 4 y el 18 de octubre y ha sido presentada este jueves por Antonia Ledesma, vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, el director de La Térmica, Antonio Javier López, el director general de El Cuartel, Alfonso Pérez, Luis Ortiz, director creativo de la agencia, Javier Maldonado, CEO de El Cuartel y el presidente, Daniel Entrecanales.

Directivos de El Cuartel y la Térmica, entre otros.

"Look Here, más que una exposición, es una experiencia inmersiva, que hace partícipe al público y que demuestra que la libertad de mirar no existe, que nuestra atención está dirigida por las campañas publicitarias y condicionada por los miles de estímulos audiovisuales que nos asaltan a diario", ha comentado Ledesma.

Los creativos de la agencia El Cuartel han concebido una experiencia en la que se desvela el proceso de creación que hay detrás de esas ideas capaces de atraer la atención y generar acción, desde la gestación del concepto hasta la consecución de la “compra o acción” por parte del cliente final.

De hecho, según han explicado, es una exposición capaz de transformarse según quién la esté mirando. A través de la tecnología del neuromárketing de la empresa Goli las emociones acaban convirtiéndose en datos útiles para los expertos en este campo y puede arrojar conclusiones interesantes para las firmas dedicadas a la publicidad.

Cuenta también con una parte de mixed reality de la mano de Made In Verse, donde la realidad se funde con el mundo digital para alterar los sentidos y conducirlos hacia donde se quieren que vayan.

Pero la celebración no termina ahí. Además de la exposición han organizado mesas redondas, conferencias y talleres. Mañana viernes, por ejemplo, participarán Virginia Calvo (COO en GiantX) y Jesús Amores (Head of Vodafone Innovation Hub), entre otros.

Alfonso Pérez, director general de El Cuartel, en su intervención.

"Por nuestro 20º aniversario queríamos compartir la reflexión sobre la ‘libertad de mirar’ con la sociedad y con este sector, cada día más apasionante y mostrar la fuerza de la creatividad y la tecnología para atraer la atención de las personas”, ha asegurado Alfonso Pérez, director general de El Cuartel.

Por su parte, Javier Maldonado Díaz-Ángel, CEO DE RK People Group, al que pertenece El Cuartel, ha expresado que “la creatividad y la tecnología se integran de manera armónica, tienen el poder de transformar no solo marcas, sino también la manera en que las personas interactúan con ellas. Por ello, estamos comprometidos en seguir apostando por la combinación de estas fuerzas, para seguir liderando proyectos que no solo impacten en el mercado, sino que también aporten valor a la sociedad”.