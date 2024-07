El Kanka ofrece una lección magistral de su carrera durante la última jornada de Brisa Studio

Abrió el telón de este segundo día de ‘Brisa Studio’ la gerente de la Unión Fonográfica Independiente (UFi), Sonia Durán. Su conferencia, “Emprende tu carrera musical profesional con UFI”, sirvió para conocer en detalle la estructura interna de esta asociación, sus funciones, su organigrama y los beneficios que tienen los artistas que forman parte de ella.

Durán explicó lo que para ella es ser independiente dentro de la industria musical, que en definitiva es ser dueño de tu música y tu carrera. La responsable de UFi ofreció además unas pasos básicos para crear un sello discográfico propio, es decir, llegar a la autoedición de manera profesional. “Para ello es indispensable un plan de empresa”, como cualquier otro negocio, por lo que es fundamental “encontrar un buen gestor”.

A continuación, empujado por la ‘brisa’ de terral que comenzaba a calentar el patio central de Tabacalera, desembarcó El Kanka. Pese a sus nervios del comienzo, el cantautor conquistó enseguida al público con su desparpajo malagueño. Lo primero que hizo fue poner en solfa el propio título de su charla: “Caso de éxito construido sobre la música en vivo”. “¿Qué es el éxito realmente?”, se preguntó.

Un momento de la charla de El Kanka Craetive Pitaya

Para él, es algo relativo, “algunos lo llaman fama, otros dinero, otros sentirse plenos creativamente”, mientras que para El Canijo de Jerez “es encontrarse un tupper de albóndigas en la nevera a las 5 de la mañana cuando vuelves de fiesta”. El Kanka desgranó su larga trayectoria, desde sus comienzos en solitario en una tetería de Málaga, pasando por su experiencia con Doctor Desastre (su efímera banda) hasta llegar al momento actual donde es demandado en toda España y Latinoamérica.

Según El Kanka, para dedicarse a la música es necesario tener “un gran amor vocacional”, porque los reveses son muchos y solo puede funcionar si es económicamente sostenible. Durante toda su intervención, el cantautor puso énfasis en ser tenaz para alcanzar tu sueño: “Si una canción no funciona o no eres capaz de acabarla, no importa, escribe otra”.

Manuel Pinazo, director de la revista Muzikalia, intervino a continuación con la conferencia “Cómo presentar tu proyecto musical a los medios”. Muzikalia (también conocida con su abreviatura MZK) es una de las más prestigiosas revistas españolas online que se dedica a la crítica de la música independiente, abarcando una gran cantidad de géneros entre los que se encuentran el indie-rock, pop, el folk, la música electrónica, el blues o el punk.

Desde 2019 es también una editorial de libros musicales. Pinazo ofreció su punto de vista sobre la forma en que debe darse a conocer cualquier trabajo, artista o banda en los medios de comunicación. En este sentido, destacó el trabajo de la sección de su revista ‘7 minutos al día’, que apuesta por dar a conocer a bandas emergentes como seña de identidad. También recalcó la incidencia que puede tener al publicitarse aspectos como un buen dossier de presentación, un buen nombre o un buen logo.

A continuación, Joan Vich, director de la agencia de Ground Control, ofreció la interesante ponencia “¿Cuál es tu historia? Cómo presentar tu proyecto musical desde la perspectiva del management”. Esta figura dentro de la industria es básica ya que es la encargada de, entre otras funciones, supervisar o realizar los contratos, gestionar decisiones financieras y conocer el ecosistema musical nacional e internacional.

La segunda jornada de Brisa Studio. Craetive Pitaya

Para finalizar, Santiago Bernal, de SML Abogados, compartió con los asistentes diversos aspectos jurídicos de enorme trascendencia para cualquier músico emergente con su ponencia “Aspectos legales fundamentales en la carrera de un artista y su música en vivo”.

Concluyó así ‘Brisa Studio 2024’, unas jornadas tan productivas como necesarias. Un evento que para los nuevos talentos de la música resultan útiles y valiosas, abren nuevos horizontes y despejan dudas. Unas sesiones formativas que han logrado desentrañar aspectos del sector desconocidos y acercarnos a la nueva realidad de una industria en continua evolución.

