Maricarmen durante una de las manifestaciones contra su desahucio. Sergio Pérez EFE

Exigen el cese de un edil de Benalmádena (Málaga) por insultar a Maricarmen y este admite su error

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LO ESENCIAL Las claves IU exige el cese del concejal de Vivienda de Benalmádena, José Luis Bergillos (PP), por insultar a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid. El edil la calificó de "puta sinvergüenza" y afirmó que tenía miles de euros en el banco durante un Consejo Sectorial de Vivienda. El portavoz de IU, Enrique Pablo Centella, abandonó la reunión y calificó de "indecente" la actitud del concejal. Bergillos reconoció su "grave error", pidió disculpas y sostuvo que pretendía denunciar el uso partidista del problema de la vivienda.

IU ha exigido el cese del edil de Vivienda de Benalmádena (Málaga), José Luis Bergillos (PP), tras afirmar que llamó "puta sinvergüenza" con "miles de euros en el banco" a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid, y el concejal ha admitido su "error".

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Benalmádena, Enrique Pablo Centella, ha abandonado el Consejo Sectorial de Vivienda en el que se ha producido el hecho, tras calificar de "indecente" la actitud de Bergillos al referirse así a la mujer cuyo desahucio originó una gran movilización social por la vivienda.

La coordinadora provincial de IU en Málaga, Toni Morillas, ha asegurado: "este es el PP, impiden la prohibición de desahucios y, además, siembran el odio contra familias desahuciadas".

Por su parte, el edil ha expresado las disculpas por su "grave error", que él ha calificado como "desafortunadas declaraciones" y ha explicado que su intención era denunciar el "uso partidista que se está pretendiendo hacer de uno de los principales problemas que sufre nuestro país, como es la necesidad de vivienda".

"Ni es mi forma de ser, ni de proceder, por ello quiero pedir disculpas", ha indicado.