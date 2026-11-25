Antequera recuerda este 25N a María, la joven asesinada por su ex en julio: "Tu nombre jamás se apagará"

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LO ESENCIAL Las claves Familia y amigos rinden homenaje en Antequera a María Rico Rojas, asesinada por su expareja en julio a los 29 años, en el marco del 25N. La convocatoria pública se celebra en la plaza del Coso Viejo para recordar su memoria y exigir que no haya ni una víctima más de violencia machista. La víctima, madre de dos hijos pequeños, había denunciado previamente a su agresor e ingresado en el sistema VioGén, pero la orden de alejamiento quedó inactivada poco antes del crimen. María es una de las siete mujeres asesinados por violencia de género registradas en la provincia de Málaga en lo que va de 2026.

La víspera de su asesinato, María estaba muy feliz. Pasó aquel domingo de julio en la piscina con los suyos y, por la noche, se pintó de rojo y amarillo la piel para celebrar en su pueblo, Antequera, la victoria de España en la final del Mundial. Menos de 24 horas después la encontraron muerta en su casa, con varias heridas de arma blanca. Su expareja, padre de sus hijos, la había asesinado y luego se quitó la vida.

Cuatro meses después, su familia y sus amigos quieren que su nombre no se olvide. Este miércoles, 25 de noviembre, la recordarán con un homenaje en la plaza del Coso Viejo a las 18.00. Es uno de los actos que el Ayuntamiento de Antequera ha programado por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

María Rico Rojas iba a cumplir 30 años en agosto. Quienes la conocían la recuerdan como "una mujer maravillosa", "una madraza súper trabajadora", "trabajadora como la que más". Se buscaba la vida limpiando casas y, los fines de semana, trabajando en celebraciones y eventos.

Todo lo hacía por sus dos hijos, una niña de siete años y un niño de cuatro, sus dos soles, sus dos amores. Su entorno cuenta que "se desvivía por completo" por ellos y que "estaban por encima de todo lo demás". La pequeña cumplió siete años apenas un día después del crimen.

Sus amigas dicen que para ellas hacía de "psicóloga" y que siempre estaba para lo que hiciera falta. Una mujer "demasiado buena", una mujer que nunca veía maldad en nadie.

Una invitación

Sus allegados han convocado el homenaje con una publicación que empieza así: "María, tu ausencia nos duele, tu recuerdo nos une y tu nombre jamás se apagará". "Era una de esas personas que nunca deberían habernos arrebatado", dice en redes una de sus primas, y defiende que su nombre "merece permanecer para siempre en la memoria de Antequera".

En la convocatoria invitan a todos los antequeranos y antequeranas a acompañarlos. A su parecer, "María no debe ser solo un nombre más" y recuerdan que "detrás de cada víctima hay una vida, una familia, unos sueños y un futuro que nunca debió ser arrebatado".

Quieren que "el cariño de todo un pueblo abrace a su familia" y que la presencia de los vecinos sea "un gesto de respeto, solidaridad y recuerdo". Piden también unir las voces para decir que "ninguna mujer más debe sufrir la violencia machista".

"Hoy Antequera se ilumina de violeta en tu recuerdo. Tu sonrisa se queda en la memoria de quienes tuvieron la suerte de conocerte", ha escrito su prima en un mensaje en redes.

La familia ha pedido que se comparta la convocatoria para que el homenaje "llegue a cada rincón de Antequera, a cada familia y a todas aquellas personas que quieran acompañarnos". "Por María. Por todas. Ni una más".

"Tenía el miedo en la mirada"

María murió el 20 de julio en el piso que tenía alquilado en la calle Maderuelos, en pleno centro de Antequera. Presuntamente, la mató a puñaladas Antonio, el padre de sus hijos, que después se quitó la vida. El Ministerio de Igualdad confirmó el crimen como un caso de violencia de género días después.

En 2023 María lo había denunciado por malos tratos. Él era cazador y tenía licencia de armas. Según su familia, llegó a amenazarla de muerte apuntándole con un arma de fuego, y ella se fue a comisaría a pedir ayuda. Desde entonces los dos estaban en el sistema VioGén.

Menos de una semana antes del crimen, el expediente se cerró de mutuo acuerdo y la orden de alejamiento dejó de tener efecto. Buena parte de su entorno no lo sabía. Sus allegados no descartan que María lo hiciera para proteger a sus hijos, y su familia cree que no lo decidió con libertad por un fallo del sistema.

Quienes la trataron en sus últimos meses la recuerdan cohibida ante él. "Pese a lo guerrera que era, tenía el miedo en la mirada", resume una persona muy cercana a ella.

Era usuaria del Centro Municipal de Información a la Mujer de Antequera y es la más joven de las siete mujeres asesinadas por violencia machista en la provincia de Málaga en lo que va de 2026.

Si usted o alguien de su entorno sufre violencia de género, puede llamar al 016, un teléfono gratuito y que no deja rastro en la factura, o escribir al correo 016-online@igualdad.gob.es. En caso de emergencia, marque el 112.