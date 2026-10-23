Una pedanía de Antequera ya tiene sus luces de Navidad encendidas: "Lo sentimos por Vigo y su alcalde"

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LO ESENCIAL Las claves La pedanía antequerana de Cartaojal, con unos 1.200 habitantes, se ha presentado de forma irónica como la primera población de España en encender su alumbrado de Navidad. El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y vecinos de la pedanía han compartido la imagen del encendido lanzando un mensaje guiño hacia Vigo y su regidor, Abel Caballero. El encendido formal en las grandes ciudades llegará en noviembre; Málaga ha confirmado su inauguración para el 27 de noviembre, mientras que Vigo mantiene en secreto su fecha concreta.

Faltan más de dos meses para Nochebuena y en Cartaojal, Antequera, ya es Navidad. Eso proclama, al menos, el alcalde de Antequera, Manolo Barón, en una publicación difundida este jueves en Facebook que presenta a esta pedanía de Antequera como “la primera población de España en encender su alumbrado navideño”.

En el mensaje, Barón mira directamente al gran referente nacional de las luces navideñas: Vigo. Se disculpa con la ciudad gallega con un “lo sentimos por Vigo y por su alcalde…” y añade que “este año Cartaojal se adelanta a todos”.

La imagen de las primeras luces encendidas de España es de Francisco José Pozo, presidente de la Peña Flamenca de Cartaojal. Pozo presume también en otro post de que la pedanía es “el primer pueblo de España con luces de Navidad, incluso antes que Vigo”, y lo remata con un “toma ya”.

El tono, de todas formas, va cargado de ironía. Pozo da las gracias “a los responsables por tan amplio despliegue” y asegura que “no nos merecemos tanto, qué derroche de generosidad”.

El precedente de Vigo

La referencia a Vigo no es casual. Los primeros operarios comenzaron el 29 de julio a instalar el alumbrado de la Navidad 2026-2027 en la ciudad gallega, en plena temporada de verano. La campaña contará con más de 12 millones de luces LED repartidas por alrededor de 500 calles, y el 'pique' sano entre Málaga y Vigo viene siendo habitual en los últimos años.

El encendido será en noviembre, y el alcalde, Abel Caballero, mantiene el día concreto como “el secreto mejor guardado”. El año pasado, las luces de Vigo se encendieron el sábado 15 de noviembre de 2025. Málaga capital ha confirmado hoy que la inauguración de su alumbrado será el día 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones.

¿Qué es Cartaojal?

Cartaojal es una de las pedanías de Antequera y se sitúa en el extremo oriental del término municipal. En 2022 contaba con 1.199 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística.

Desde su pequeña elevación se divisan la Peña de los Enamorados y la Vega de Antequera. El flamenco forma parte de su identidad. Entre sus muchas asociaciones figura la Peña Flamenca de Cartaojal “Paco de Antequera”, y su Noche Flamenca es una de las grandes citas del cante en la comarca.