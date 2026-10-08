El niño que cayó desde un tercer piso en Antequera tiene autismo y una discapacidad severa: sufrió un accidente

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LO ESENCIAL Las claves La investigación apunta a que la caída del niño de 11 años desde un tercer piso en Antequera fue un accidente fortuito. El menor tiene autismo y una discapacidad severa; cursa sus estudios en un aula específica para alumnado con trastorno del espectro autista. Educación indica que no consta ningún protocolo abierto de autolesión ni de acoso escolar relacionado con el alumno. El niño sufrió lesiones de consideración y permanece estable e ingresado en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

La investigación apunta a un accidente fortuito en la caída del niño de 11 años que se precipitó este miércoles desde un tercer piso de la calle Lucena, en Antequera.

Según la información que ha trasladado Educación a EL ESPAÑOL de Málaga, el menor cursa sus estudios en un aula específica para alumnado con trastorno del espectro autista y presenta una discapacidad severa.

Educación precisa además que no consta ningún protocolo abierto de autolisis ni de acoso escolar relacionado con el alumno. Tras el suceso, se investigaba si la caída había sido accidental o si pudo existir alguna intencionalidad.

Como consecuencia de la caída, el niño sufrió lesiones de consideración, en gran parte rotura de huesos, y permanece hospitalizado bajo atención médica, a la espera de su evolución.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde de este miércoles, 7 de octubre. El menor se precipitó desde la vivienda en la que reside hasta el bajo del edificio.

Sobre las 20.00 horas, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada que alertaba de la caída. Desde la sala operativa se movilizó a los servicios sanitarios del 061, a la Policía Local y a la Policía Nacional, que acudieron al bloque para atender al chico de urgencia.

Ante la gravedad de sus heridas, el menor fue trasladado al Hospital Comarcal de Antequera. Hacia las 22.00 horas, los facultativos decidieron derivarlo al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde permanece ingresado en estado estable.