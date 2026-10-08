Herido un niño de 11 años tras precipitarse desde una tercera planta en Antequera (Málaga)

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un niño de 11 años ha resultado herido tras precipitarse desde una tercera planta de un edificio de la calle Lucena, en Antequera. El suceso ocurrió sobre las 20:00 horas del miércoles 7 de octubre; se investiga si fue una caída accidental o si el menor se lanzó voluntariamente. El 112 movilizó a sanitarios del 061, Policía Local y Policía Nacional para atender al menor en el lugar. El niño fue trasladado inicialmente al Hospital Comarcal de Antequera y posteriormente al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde permanece ingresado.

Los sobresaltos en materia de sucesos no cesan en la provincia de Málaga. Un menor de 11 años ha resultado herido después de precipitarse desde un tercer piso en la calle Lucena de Antequera.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde de este miércoles, 7 de octubre, en la calle Lucena de Antequera. El menor, de 11 años, se precipitó desde la vivienda donde reside hasta el bajo del edificio. Se está investigando si se lanzó voluntariamente o fue una caída accidental.

Sobre las 20 horas, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada alertando de la caída del menor. Desde la sala operativa se envió a la zona a los servicios sanitarios del 061, a la Policía Local y a la Policía Nacional, que se personaron en el bloque para asistir al chico de urgencia.

Ante la gravedad de sus heridas, el menor fue trasladado al Hospital Comarcal de Antequera y poco después los facultativos decidieron que lo mejor para él iba a ser su traslado al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde permanece ingresado.