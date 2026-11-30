Estos son los 15 representantes de Málaga en el Congreso y el Senado: sus perfiles y trayectorias

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LO ESENCIAL Las claves Los resultados electorales han renovado la representación de la provincia de Málaga en las Cortes Generales con once escaños en el Congreso de los Diputados y cuatro en el Senado. Entre los representantes figuran perfiles consolidados de la política andaluza y municipal como Elías Bendodo, José Francisco Salado, Margarita del Cid o José Bernal. Las candidaturas combinan trayectoria institucional previa con perfiles procedentes de la universidad, el ámbito jurídico, la enseñanza, el sector empresarial y el activismo social. La representación malagueña se reparte entre diputados y senadores pertenecientes al Partido Popular, PSOE, Vox y Adelante Andalucía.

Málaga renueva su representación en las Cortes Generales. Los resultados de las elecciones determinan quiénes ocuparán los once escaños que corresponden a la provincia en el Congreso de los Diputados y los cuatro puestos del Senado.

Detrás de esos nombres hay trayectorias muy diferentes: desde dirigentes que han pasado por la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial o distintos ayuntamientos hasta profesionales del ámbito universitario, jurídico y empresarial que dan el salto a la política nacional.

Entre los perfiles con mayor recorrido institucional figuran Elías Bendodo, José Francisco Salado, José Bernal o Patricia Rueda. Otros nombres, como Paloma Saborido o Desirée Cortés aportan experiencias vinculadas a la universidad, la política municipal o la gestión pública. Estos son los perfiles de los representantes malagueños en el Congreso y el Senado.

Representantes en el Congreso

Partido Popular

Elías Bendodo, votando. PP de Málaga

Elías Bendodo (Málaga, 1974): Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, es uno de los dirigentes con mayor peso orgánico del Partido Popular. Actualmente ocupa la Vicesecretaría de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral de la formación, responsabilidad que asumió en 2023. Antes había presidido el PP de Málaga durante catorce años, entre 2008 y 2022. Su trayectoria institucional comenzó en el Ayuntamiento de Málaga, donde fue concejal, y continuó en la Diputación Provincial, que presidió entre 2011 y 2019. Ese último año dio el salto al Gobierno andaluz como consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz de la Junta, cargos que desempeñó hasta 2022.





Paloma Saborido. EEM

Paloma Saborido Sánchez (Málaga, 1974): Profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Málaga, acumula más de 25 años de trayectoria docente e investigadora, desarrollada también en otras universidades españolas y europeas. Su especialización se centra en el derecho inmobiliario y registral, así como en el ámbito de las obligaciones y los contratos. Su perfil académico convive con una destacada vinculación al mundo cofrade malagueño. Impulsó el proyecto para que la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Cristo de la Expiración, conocido como el Cachorro de Sevilla, procesionaran por las calles de Roma el 17 de mayo de aquel año.





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Ángel Luis González Muñoz (Antequera, 1979): Coordinador territorial nacional del Partido Popular, cuenta con una amplia experiencia parlamentaria. Ha sido diputado nacional en las legislaturas IX, X, XI, XII y XIV, además de senador desde 2023, durante la XV Legislatura. Su trayectoria política también ha estado vinculada a Antequera, donde ejerció como concejal y portavoz del Gobierno municipal. Cuenta con estudios superiores de Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada.





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María Francisca Caracuel (Marbella, 1957): Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, ha desarrollado buena parte de su carrera política en el ámbito municipal y provincial. Es concejala del Ayuntamiento de Marbella desde 1999, donde acumula más de dos décadas de actividad pública. En la Diputación de Málaga ha desempeñado diferentes responsabilidades, entre ellas la vicepresidencia primera y la delegación de Economía y Hacienda. También ha presidido el Patronato de Recaudación Provincial y ocupado la vicepresidencia cuarta de la institución. Actualmente dirige las delegaciones de Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad Social Corporativa, Publicaciones y Asistencia y Cooperación.

PSOE

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José Bernal Gutiérrez (Marbella, 1974): Secretario de Organización del PSOE de Málaga, es uno de los principales referentes socialistas de la Costa del Sol. Fue alcalde de Marbella entre 2015 y 2017 y ha desarrollado buena parte de su trayectoria política en el Ayuntamiento marbellí. También fue parlamentario andaluz entre 2012 y 2015 y diputado provincial entre 2019 y 2023, etapa en la que ejerció como portavoz del Grupo Socialista en la Diputación. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga, doctor en Historia por la misma institución y graduado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela.





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Desirée Cortés Rodríguez: Ha desarrollado su carrera política en el ámbito municipal y provincial. Es primera teniente de alcalde y concejala de Coordinación de Concejalías, Hacienda, Prensa y Comunicación. En otras etapas municipales ha asumido responsabilidades en Medio Ambiente, Servicios Sociales, Informática y Comunicación, además de ejercer como portavoz socialista. En la estructura orgánica del PSOE ocupa la Vicesecretaría General provincial y la de la agrupación de Álora. También forma parte del Comité Federal del partido y ha sido secretaria de Acción Climática y Transición Energética del PSOE de Andalucía. Es diputada provincial.





FRANCISCO JAVIER SALAS (1).JPG EEM

Javier Salas Ruiz (Málaga, 1967): Funcionario de carrera del grupo A1 de la Administración General del Estado y profesor de Enseñanza Secundaria, cuenta con una formación académica en ámbitos científicos y jurídicos. Es licenciado en Biología por la Universidad de Málaga, doctor por esta misma institución en Bioquímica Clínica y Patología Molecular, con calificación sobresaliente cum laude, y licenciado en Derecho por la UNED. Hasta hace unos meses fue subdelegado del Gobierno en Málaga. No es su primera experiencia en una candidatura a las elecciones generales: ya concurrió en los comicios de 2023, cuando ocupó el cuarto puesto de la lista socialista por la provincia.

VOX

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Carlos Hernández Quero (Madrid, 1990): Historiador y diputado de Vox por Málaga desde 2023, es uno de los representantes de la formación en el Congreso. Licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo el doctorado en 2020, ha centrado parte de su actividad parlamentaria en las cuestiones relacionadas con la vivienda y los derechos sociales. En la Cámara baja ha ejercido como portavoz de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana y portavoz adjunto de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo. Desde febrero de 2025 forma parte del Comité Ejecutivo Nacional de Vox.





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Patricia Rueda Perelló (Málaga, 1976): Ha sido diputada nacional por Málaga en las legislaturas XIII, XIV y XV, lo que la convierte en uno de los perfiles con mayor experiencia parlamentaria de la formación en la provincia. Antes de su entrada en política estuvo vinculada durante casi una década a la dirección del Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga. Es diplomada en Educación Infantil y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. También cuenta con un MBA ejecutivo en Dirección de Empresas.





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Juan Jesús Ruiz Ballesteros: Economista y abogado, cuenta con un máster en Tributación por Garrigues y el Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Financiero y Tributario. Es responsable jurídico de Vox en la provincia de Málaga desde 2022 y ha asumido también la responsabilidad electoral provincial de la formación en los distintos procesos electorales celebrados desde entonces.

Adelante Andalucía

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Ana Jiménez: Profesora de Biología en un instituto de Marbella, es una de las ocho mujeres que han encabezado las listas de Adelante Andalucía en la región andaluza. Lejos de los perfiles acostumbrados a los focos institucionales, Jiménez ha trasladado a la campaña su experiencia cotidiana en las aulas y el contacto directo con las familias para defender una agenda centrada en la vivienda, las infraestructuras y los servicios públicos malagueños.

Representantes en el Senado

PP

Francisco Salado. EEM

José Francisco Salado Escaño (Rincón de la Victoria, 1965): Presidente de la Diputación Provincial de Málaga desde 2019 y alcalde de Rincón de la Victoria desde 2017, es uno de los principales referentes institucionales del PP malagueño. Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha ocupado la Alcaldía rinconera entre 2005 y 2007 y entre 2011 y 2015. En el ámbito orgánico del partido es vicepresidente del PP de Málaga. Su trayectoria política ha estado estrechamente ligada a la gestión municipal y provincial.





Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos Rodrigo Mínguez

Margarita del Cid Muñoz (Torremolinos, 1973): Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, es alcaldesa de Torremolinos desde diciembre de 2021 y presidenta del PP local. También preside el Consejo de Alcaldes del PP de Málaga desde 2022. Su trayectoria política en el municipio se remonta a 1999, año desde el que ha desempeñado diferentes responsabilidades en el Ayuntamiento. En el ámbito provincial presidió la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental entre 2011 y 2019 y fue vicepresidenta de la Diputación de Málaga. También tuvo presencia en la política nacional como diputada en el Congreso entre 2011 y 2014.





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Mario Cortés Carballo (Málaga, 1977): Ingeniero técnico de Telecomunicación por la Universidad de Málaga, es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de España y secretario nacional de Digitalización del Partido Popular. Es diputado nacional por Málaga desde 2019 y portavoz de Transformación Digital y Ciberseguridad del Grupo Popular en el Congreso. Antes de su llegada a la Cámara baja fue concejal en el Ayuntamiento de Málaga entre 2009 y 2019, donde estuvo al frente de las áreas de Nuevas Tecnologías y ejerció como portavoz del equipo de Gobierno.

PSOE

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Javier García León (Villamiel, Cáceres, 1973): Abogado vinculado políticamente a Fuengirola y a la provincia de Málaga, está afiliado al PSOE desde 1996. Ha sido concejal del Ayuntamiento fuengiroleño y diputado provincial, además de candidato socialista a la Alcaldía de Fuengirola en tres ocasiones: 2011, 2015 y 2019. Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, realizó una estancia Erasmus en la Universidad de Pisa y ejerció como abogado en Madrid, donde colaboró con el Defensor del Menor.