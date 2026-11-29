Imagen de Elías Bendodo, cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Málaga. PP

El PP gana en Málaga, pero pierde un escaño ante el empuje de Vox y la irrupción de Adelante Andalucía

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LO ESENCIAL Las claves El Partido Popular se mantiene como la fuerza más votada en Málaga con el 35,6% de los votos, aunque pierde un escaño y se queda con cuatro diputados. El PSOE sufre una caída de 6,8 puntos y firma su peor registro histórico en la provincia con el 23,5% de los sufragios, aunque logra mantener sus tres escaños. Vox alcanza su techo en Málaga al sumar su tercer diputado tras rozar el 22% de los votos, aprovechando el desgaste del PP. Adelante Andalucía irrumpe en el Congreso con un escaño por Málaga para Ana Jiménez tras obtener el 11,1% de los apoyos y superar a Frente Amplio y Podemos.

Málaga vuelve a teñirse de azul, pero con un mapa más fragmentado.

Aunque sin la rotundidad de la cita de 2023, el paso por las urnas este 29 de noviembre deja de nuevo al Partido Popular como la formación más votada en la provincia de Málaga en una jornada marcada por el fuerte repunte de la participación (más de doce puntos por encima de los comicios de hace tres años y medio).

El respaldo a los populares, no obstante, es inferior al cosechado en la anterior convocatoria, cuando lograron consolidar su supremacía con cinco de los 11 diputados en juego.

En esta ocasión, cumpliéndose el escenario más ajustado que apuntaban los sondeos, el PP da un paso atrás y contará con cuatro representantes en el Congreso.

Elías Bendodo, Paloma Saborido, Ángel González y Francisca Caracuel garantizan su presencia en Madrid durante la próxima legislatura, mientras que la pérdida de un escaño deja fuera del reparto al exconsejero de Turismo Arturo Bernal.

Con más del 99% escrutado, los más de 330.000 votos cosechados por la candidatura popular (35,6%, 2,7 puntos menos que en 2023) resultan insuficientes para retener el quinto diputado.

El PSOE salva tres escaños

Lejos de los tiempos en los que el partido del puño y la rosa dominaba con holgura el tablero malagueño, los resultados de este 29-N dejan una lectura agridulce en las filas socialistas.

Aunque el PSOE logra retener los tres diputados que ya consiguió en 2023 —además de uno de los cuatro senadores en disputa—, lo hace a costa de retroceder hasta el 23,5% (219.000 votos, a más del 99% escrutado), lo que supone una caída de 6,8 puntos porcentuales respecto a julio de 2023 y perfora su peor registro histórico en unas elecciones generales en la provincia desde 1977.

Con este resultado, la candidatura socialista cae con claridad por debajo del suelo que hasta ahora fijaban las elecciones de diciembre de 2015 (26,92%) y junio de 2016 (27,04%), cuando la irrupción de Podemos y Ciudadanos ya redujo su representación a tres actas.

Ni siquiera el notable incremento de la participación en esta jornada ha servido para frenar una erosión de voto que alimenta el salto de Adelante Andalucía y deja a los socialistas empatados a tres escaños con Vox.

Vox alcanza su techo

Frente al retroceso de los dos grandes partidos, el escrutinio deja como grandes protagonistas de la noche el crecimiento de Vox y la irrupción de Adelante Andalucía en el escenario provincial.

En el caso de la formación liderada por Santiago Abascal, su avance es apreciable en el conjunto del territorio hasta alcanzar por primera vez tres escaños, uno más que en 2023 y en noviembre de 2019.

Con más de 203.000, Vox escala hasta rozar el 22% de los sufragios (5,5 puntos más que en la cita anterior), capitalizando buena parte del desgaste sufrido por el Partido Popular.

El nuevo mapa político provincial se completa con la entrada de Adelante Andalucía, cuya cabeza de cartel por Málaga, Ana Jiménez, ocupará un escaño en el Congreso de los Diputados durante la nueva legislatura.

La formación andalucista irrumpe con fuerza en la circunscripción al sumar más de 103.000 votos (11,1%), concentrando el voto a la izquierda del PSOE y superando con claridad a Frente Amplio (coalición heredera del espacio de Sumar) y a Podemos, que quedan sin representación por Málaga.