Ciudadanos ejerciendo su derecho al voto en un colegio electoral en Málaga. Álex Zea-EP

La participación electoral en la provincia de Málaga sube casi 13 puntos y alcanza el 65,8% a las 18.00 horas

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LO ESENCIAL Las claves La participación electoral en Málaga sube casi 13 puntos respecto a 2023, alcanzando el 65,8% a las 18:00 horas. Unos 800.866 ciudadanos han acudido a las urnas en la provincia, mientras que en la capital la participación roza el 66,41%. Cuatro colegios electorales en Málaga, Estepona y Nerja han sufrido retrasos puntuales de apertura e incidencias menores al constituir las mesas.

La participación en la provincia de Málaga en las elecciones generales de este 29 de noviembre alcanza el 65,8 % a las 18.00 horas, según el segundo avance oficial. El dato supone un incremento de 12,93 puntos porcentuales respecto a los comicios de julio de 2023, cuando la participación se situó en el 52,91 %.

En cifras absolutas, ya son 800.866 los ciudadanos que han acudido a las urnas en la provincia, frente a los 623.854 que lo hicieron en las anteriores elecciones generales.

En la capital malagueña, la participación es ligeramente superior a la media provincial, con un 66,41 % y 295.679 votos emitidos. Son 13,38 puntos más que en las elecciones de 2023, cuando el porcentaje alcanzó el 53,03 %.

Este dato supone un notable aumento respecto al primer avance de las 14.00 horas, cuando la participación en Málaga capital era del 43,04 %, con 189.323 votos emitidos. Entonces, la diferencia respecto a 2023 era de 2,90 puntos, ya que a esa misma hora había participado el 40,14 % del censo (174.943 personas).

El aumento de la participación se ha dejado notar durante la jornada en los colegios electorales de toda la provincia, donde se han podido ver colas de ciudadanos esperando para ejercer su derecho al voto.

La mañana ha transcurrido sin incidencias destacables, aunque cuatro centros electorales han registrado retrasos en su apertura. La mayor demora, de 25 minutos, se produjo en el IES Sierra Bermeja de Málaga, por la tardanza de los integrantes de una de las mesas.

En el Colegio Público Nuestra Señora del Carmen de Estepona el retraso fue de 23 minutos, porque los miembros de la mesa no encontraban un precinto que apareció posteriormente.

En el colegio Madre Sacramento de Málaga fueron 12 minutos, por la falta de urnas para el Senado, que tuvieron que trasladarse desde la Subdelegación del Gobierno.

Por último, en el CEIP Fuente del Badén de Nerja la demora fue de cinco minutos por dificultades en la gestión documental.

Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20.00 horas, cuando comenzará el recuento de los votos.