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LO ESENCIAL Las claves Un hombre de 75 años ha fallecido en una finca de Cajiz, en Vélez-Málaga, tras descontrolarse una quema de rastrojos. El suceso se produjo alrededor de las 12:45 horas en un terreno junto a la carretera comarcal MA-3118. La víctima habría fallecido al intentar contener las llamas para evitar la propagación del fuego en su propiedad. La principal hipótesis de la investigación apunta a una posible intoxicación por inhalación de humo.

Un hombre de 75 años falleció este sábado en una finca de Cajiz, pedanía de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, durante un incendio originado a raíz de una quema de rastrojos, han informado a EFE este domingo fuentes policiales.



El teléfono 112 recibió un aviso sobre las 12:45 horas que alertaba de que un hombre se había desvanecido en un terreno situado junto a la carretera comarcal MA-3118, por lo que se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Nacional, Bomberos y servicios sanitarios.



Según las fuentes policiales, las primeras pesquisas apuntan a que el hombre, de 75 años, estaba realizando una quema de rastrojos pero "se le descontroló", y al intentar contener el incendio se produjo la muerte.



En el lugar se personó la comitiva judicial y la Policía Científica, según las fuentes, que no han precisado la causa del fallecimiento.



La noticia ha sido adelantada este domingo por el Diario SUR, que señala que la principal hipótesis de los investigadores es que el hombre habría sufrido una intoxicación por inhalación de humo cuando trataba de sofocar las llamas en una finca de su propiedad.