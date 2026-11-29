Cuatro colegios electorales de la provincia de Málaga retrasarán su cierre por problemas al constituir las mesas

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LO ESENCIAL Las claves Cuatro colegios electorales en Málaga capital, Estepona y Nerja retrasarán su hora de cierre tras haber sufrido demoras de entre 5 y 25 minutos en su apertura. Falta de precintos, retrasos de miembros de mesa y la falta de urnas para el Senado en un centro fueron las principales causas de las incidencias. La provincia de Málaga ha constituido con normalidad un total de 1.778 mesas electorales, siendo Comares el municipio más madrugador a las 8:00 horas. Más de 3.500 efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local velan por la seguridad de la jornada junto a 842 representantes de la Administración.

La jornada electoral de este domingo ha comenzado con algunas incidencias puntuales en la provincia de Málaga. Cuatro colegios electorales, dos de ellos en la capital, uno en Estepona y otro en Nerja, han tenido que retrasar la apertura de sus mesas por distintos problemas durante su constitución, por lo que también prolongarán el horario de cierre el mismo tiempo que han permanecido sin actividad.

La incidencia más larga se ha registrado en el IES Sierra Bermeja de Málaga capital, donde los votantes han tenido que esperar 25 minutos más de lo previsto. El retraso se ha debido a que varios integrantes de una de las mesas electorales han tardado en llegar.

También ha habido problemas en el Colegio Público Nuestra Señora del Carmen de Estepona, que ha abierto con 23 minutos de demora. En este caso, los miembros de la mesa no encontraban uno de los precintos necesarios para iniciar la votación, aunque finalmente apareció.

En Málaga capital, el Colegio Madre Sacramento ha acumulado otros 12 minutos de retraso por la falta de urnas destinadas a las papeletas del Senado. El material ha tenido que ser trasladado desde la Subdelegación del Gobierno.

La última incidencia se ha producido en el CEIP Fuente del Badén de Nerja, donde las dificultades con la gestión de la documentación han provocado que la apertura se retrasara cinco minutos.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, estos cuatro centros electorales cerrarán sus puertas con el mismo retraso acumulado al inicio de las votaciones para compensar el tiempo perdido.

1.778 mesas en Málaga

Pese a estos problemas puntuales, la jornada ha arrancado con normalidad en el conjunto de la provincia. A las 9.25 horas ya estaban constituidas las 1.778 mesas electorales repartidas por Málaga. El municipio más madrugador ha sido Comares, donde el colegio electoral ha quedado preparado a las 8.00 horas.

El subdelegado del Gobierno accidental en Málaga, Iván Banderas, ha agradecido el trabajo de los efectivos desplegados para garantizar la seguridad durante las votaciones. En total, participan en el dispositivo 1.745 agentes de la Policía Nacional, 1.581 de la Guardia Civil y 190 policías locales.

Banderas también ha reconocido la labor de los 842 representantes de la Administración y de todos los ciudadanos que forman parte de las mesas electorales y hacen posible el desarrollo de la jornada.