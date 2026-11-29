Colas para votar en los colegios electorales de Málaga este 29N: la participación sube casi tres puntos respecto a 2023

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LO ESENCIAL Las claves La participación en la provincia de Málaga alcanza el 42,93 % a las 14:00 horas, lo que supone un incremento de casi tres puntos respecto a las elecciones de 2023. En la capital malagueña el porcentaje de participación se sitúa en el 43,04 %, con un total de 189.323 votos emitidos en la primera mitad de la jornada. Las 1.778 mesas electorales de la provincia se constituyeron con normalidad y sin incidencias graves, aunque cuatro colegios cerrarán algo más tarde por pequeños retrasos iniciales. Un dispositivo de más de 3.500 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local vela por la seguridad y el correcto desarrollo del proceso electoral.

La participación en la provincia de Málaga en las elecciones generales de este 29 de noviembre alcanza el 42,93 % a las 14:00 horas, según el primer avance oficial. Son ya 512.458 los votantes que han acudido a las urnas, 2,82 puntos porcentuales más que a la misma hora en los comicios de julio de 2023, cuando se registró un 40,11 % (472.991 votos).

En el municipio de Málaga, la participación es ligeramente superior a la del conjunto de la provincia: un 43,04 % del censo, con 189.323 votos emitidos. Supone 2,90 puntos más que en 2023, cuando a esta misma hora votaba el 40,14 % (174.943 personas).

Esta mayor afluencia se ha dejado notar en los colegios electorales de toda la provincia, donde se han podido ver colas de ciudadanos esperando para ejercer su derecho al voto.

El dato llega tras una mañana sin incidencias destacables. Según ha informado el subdelegado del Gobierno accidental en Málaga, Iván Banderas, a las 9.25 horas ya estaban constituidas las 1.778 mesas de los colegios electorales de la provincia.

Los colegios han abierto a las 9:00 y permanecerán hasta las 20:00 horas. El más madrugador ha sido el de Comares, que ha completado su constitución a las 8.00 horas.

Cuatro centros de la provincia han registrado demoras, por lo que cerrarán más tarde. La mayor, de 25 minutos, se produjo en el IES Sierra Bermeja de Málaga, por la tardanza de los integrantes de una de las mesas.

En el Colegio Público Nuestra Señora del Carmen de Estepona el retraso fue de 23 minutos, porque los miembros de la mesa no encontraban un precinto que apareció después. En el colegio Madre Sacramento de Málaga fueron 12 minutos, por la falta de urnas para el Senado, que se trasladaron desde la Subdelegación del Gobierno. Y en el CEIP Fuente del Badén de Nerja la demora fue de cinco minutos, por dificultades en la gestión documental.

Banderas ha agradecido el trabajo de los 1.745 efectivos de la Policía Nacional, los 1.581 agentes de la Guardia Civil y los 190 policías locales desplegados en la provincia, que, ha subrayado, "están garantizando que todo discurra con total normalidad".

El subdelegado ha extendido su agradecimiento a los 842 representantes de la Administración y a los ciudadanos que forman parte de las mesas electorales, "para hacer posible el desarrollo de esta jornada".

El segundo avance oficial de participación está previsto para las 18:30 horas, y permitirá confirmar si la tendencia al alza se mantiene a lo largo de la tarde.