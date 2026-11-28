Yunquera defiende el resort junto a Sierra de las Nieves: "El parque no puede ser solo protección"

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LO ESENCIAL Las claves El alcalde de Yunquera, José María Rodríguez, defiende el proyecto del resort turístico al considerar que impulsará el empleo y el hospedaje en la Sierra de las Nieves. Rodríguez cuestiona la oposición de los responsables del Parque Nacional y sostiene que la conservación ambiental no debe frenar el desarrollo económico local. La Junta de Andalucía ha otorgado la Autorización Ambiental Unificada al complejo promoted por Verosa, el cual se ubica en la Zona Periférica de Protección. El proyecto contempla 50 unidades de alojamiento sobre 113.466 metros cuadrados, ajustando su superficie inicial para dejar fuera los terrenos dentro del parque.

El alcalde de Yunquera, José María Rodríguez, defiende sin ambigüedades la construcción del resort turístico proyectado junto al Parque Nacional Sierra de las Nieves.

El regidor considera que la iniciativa representa una oportunidad para generar empleo, atraer visitantes y dotar de actividad económica a un municipio que, según asegura, carece de establecimientos de alojamiento.

También cuestiona la oposición de los responsables del espacio protegido y reclama que la conservación ambiental no se convierta en un obstáculo para el desarrollo de los pueblos de la zona.

"Si ahora mismo en el municipio no tenemos hospedaje, ni en Yunquera ni en toda la Sierra de las Nieves, y hay un proyecto de esta envergadura, lo normal es acogerlo", sostiene Rodríguez.

En su opinión, la declaración del parque nacional debe traducirse también en oportunidades para las localidades de su entorno. "Al final, lo que queremos en el municipio es que genere empleo. El parque no puede ser solo protección y conservación, como se ha vivido siempre", afirma.

El alcalde reconoce que le sorprendió el posicionamiento contrario de los responsables del parque al proyecto y considera que la actuación no perjudicará al entorno si se ejecuta con las medidas correctoras previstas y defiende que los terrenos elegidos no forman parte del perímetro del parque nacional.

La posición municipal llega después de que la Junta de Andalucía concediera la Autorización Ambiental Unificada (AAU) al denominado Landscape Resort, promovido por Verosa Proyectos y Servicios. La resolución autonómica dio luz verde ambiental a la iniciativa pese al informe desfavorable emitido por los responsables del espacio protegido.

Rodríguez asegura que el Ayuntamiento está pendiente de recibir la documentación de la empresa y admite que el planteamiento inicial era más ambicioso.

"Estamos esperando el proyecto porque el inicial era un poco más ambicioso", explica. Según el regidor, la intención de la promotora pasa ahora por desarrollar "algo de calidad media-alta", con una oferta que no genere una afluencia masiva de visitantes.

Detalles

El proyecto que ha obtenido la autorización ambiental contempla un complejo turístico rural sobre 113.466 metros cuadrados, distribuidos en cinco parcelas del paraje Partido Guagazos, al suroeste del casco urbano de Yunquera y en la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional.

La propuesta autorizada incluye 50 unidades de alojamiento, entre bungalows, habitaciones dobles y suites, además de restaurante, spa, piscina y otros servicios complementarios. La inversión inicialmente prevista rondaba los cinco millones de euros.

La iniciativa ha experimentado cambios durante su recorrido administrativo. El planteamiento inicial abarcaba más de 133.500 metros cuadrados, pero la superficie finalmente incluida en la autorización ambiental quedó reducida a 113.466 metros cuadrados, después de que se excluyera una parcela situada dentro de los límites del parque nacional.

La resolución de la Junta identifica 73.760 metros cuadrados de hábitats de interés comunitario dentro del ámbito de las parcelas, de los que 61.795 corresponden a un hábitat considerado prioritario.

Además, el estudio paisajístico aportado por la propia promotora calificaba como severa la pérdida de naturalidad del paisaje asociada a la actuación.

La autorización ambiental autonómica considera viable el proyecto si se cumplen las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas.