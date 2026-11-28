El incremento de la llegada de cocaína desde Sudamérica obliga a los narcos a perfeccionar el uso de zulos en villas y zonas forestales de la Costa del Sol.

Se ha desarticulado en Cádiz un clan que ocultaba más de 1.800 kilos de cocaína en búnkeres construidos bajo el suelo del baño de dos viviendas.

La Guardia Civil descubrió en Las Gabias (Granada) una plantación clandestina de 2.000 plantas de marihuana oculta bajo un falso parque infantil con césped artificial.

Las organizaciones criminales en Andalucía invierten en infraestructuras subterráneas sofisticadas para ocultar alijos de droga y millones de euros de las autoridades.

La capacidad de Investigación y Desarrollo (I+D) del crimen organizado en España ya comienza a traspasar fronteras. Criminales hay más o menos listos, pero gran parte de los que llegan a un cierto nivel en el narcotráfico, si se dedicaran a cuestiones legales, seguramente llegarían bastante lejos en la vida. Los listos e inteligentes destacan y saben a qué deben jugar para no llamar la atención de las autoridades.

Esta semana la Guardia Civil hacía pública una operación que se ha viralizado en muchísimos países del mundo, porque llamaba la atención el sistema mecánico que habían instalado en una plantación de marihuana de una finca en Las Gabias (Granada).

A muchas personas les recordó a The Gentlemen porque en la ficción utilizaban búnkeres subterráneos para cultivar marihuana. La organización criminal de Granada dirigida por M.C. enmascaraba su actividad paralela con un Grow Shop, una tienda especializada en todo lo relacionado con el cultivo de marihuana.

Disponían bajo suelo en una finca una plantación clandestina de 2.000 plantas de marihuana. Y no era simplemente un hueco con poca altura, tenía las dimensiones de una pequeña nave industrial, con una entrada de vehículos simulada con un césped artificial al que colocaron un pequeño parque infantil.

Operación en Marbella en la que se encontró un zulo cerca de la playa de las Chapas. Policía Nacional

Todo pasaría desapercibido con imágenes satelitales, en Google Maps sólo se le vio un cambio de aspecto entre 2022 y 2023 a la finca cuando construyeron el muro que se ve en los vídeos facilitados por la Guardia Civil.

Estos zulos o búnkeres llevan años al alza en España y en la Costa del Sol ya los hemos visto de todos los colores. Desde containers de portacontenedores introducidos en el suelo, escondites bajo fuentes en el jardín, doble suelos debajo del baño, o fábricas clandestinas de tabaco bajo una cuadra en Monda.

En esos escondites se resguarda el futuro económico de muchos criminales que dependen de que nadie encuentre esa droga y por eso intentan que estén a buen recaudo alijos de marihuana, cocaína, o hachís.

La capacidad de lograr instalaciones clandestinas aumenta porque es la principal inversión de un grupo criminal cuando se habla de organizaciones que manejan decenas, centenas o miles de kilos de drogas. Lograr un lugar que ofrezca tranquilidad para desplazar mercancía es primordial. Por eso es tan complicado para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lograr incautaciones de alijos de droga considerables en tierra fuera de un puerto o mar.

También se conoció esta semana otra operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil que explica muy bien el avance del narcotráfico en España.

Se desarticuló un clan de narcotráfico radicado en Sanlúcar de Barrameda y Chipiona que en dos viviendas de estas localidades gaditanas guardaban más de 1.800 kilos de cocaína. Pero no lo hacían en una habitación cualquiera, se encontraban bajo el suelo del baño.

En unos zulos que antes fueron utilizados como plantación de marihuana, algo que indica que estos narcos decidieron dar el paso del hachís y maría a la cocaína. Algo que en Andalucía es ya muy común en el mundo del narco y ha provocado toda esta violencia a la que antes no estábamos tan habituados. La inversión anterior la amortizaron con la cocaína hasta que les han pillado.

Entrada de un guardia civil en un zulo donde escondían droga en una vivienda. Guardia Civil

En la Costa del Sol los compartimentos secretos del narco guardan millones de euros que han construido albañiles con mucha capacidad. La cocaína debajo del césped de jardines de ciertas villas de Marbella y Estepona dan buena fe de ello.

Y está llegando tanta cocaína de Sudamérica que el stock se está acumulando para muchas mafias, por lo que es clave que se sigan construyendo zulos o compartimentos secretos, tanto para droga como dinero.

Todo este capital en juego hace crecer la tensión de todos los responsables de la droga, porque está aumentando la responsabilidad también para narcos que estaban en ligas menores y les puede venir grande el negocio.

En la provincia de Málaga también tuvimos ejemplos de zulos en este 2026. A inicios de año se conoció que una organización criminal había construido una caleta en una zona boscosa de Ricmar en Marbella, donde guardaron un alijo de hachís de más de 1.000 kilos bajo tierra de forma muy rudimentaria.

No era una construcción sofisticada, sólo habían utilizado una excavadora para abrir un hueco en la tierra. Ese clan fue detectado porque en el momento de la intervención policial estaban sufriendo un vuelco de la droga que resguardaban a pocos metros de la playa donde una narcolancha había descargado la droga. La caleta quedó al descubierto.

Este caso ofrece una evidencia de la obsesión de los clanes de pretender resguardar su mercancía lo más rápido posible, y en la mayoría de las ocasiones las prisas no son buenas consejeras.

Lo siguiente con los que nos sorprenderán los clanes de la droga podrá ser cualquier cosa.