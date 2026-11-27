Tiroteo en Nerja durante una operación antidroga: un policía herido y los narcos, huidos

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LO ESENCIAL Las claves Un agente de la Policía Nacional resulta herido en una pierna por impacto de bala durante un operativo antidroga en Nerja. Los narcotraficantes abrieron fuego contra los policías al ser interceptados en dos vehículos cargados de hachís. Los efectivos lograron incautar parte del alijo de droga, pero los agresores consiguieron darse a la fuga y permanecen huidos. El sindicato UFP confirma que la vida del agente no corre peligro y vuelve a reclamar al Gobierno que reconozca la labor policial como profesión de riesgo.

Un operativo contra el narcotráfico en Nerja terminó con un agente de la Policía Nacional herido por arma de fuego después de que varios sospechosos disparasen contra los efectivos que participaban en la intervención.

El policía recibió un impacto de bala en una pierna, mientras que los autores del tiroteo consiguieron escapar.

Los hechos se produjeron durante una actuación en la que estaban implicados dos vehículos cargados de hachís.

Según la información difundida por la Unión Federal de Policía (UFP), sus ocupantes reaccionaron abriendo fuego contra los agentes cuando estos intervinieron.

Pese al ataque, los efectivos lograron hacerse con parte de la droga que transportaban los sospechosos. Sin embargo, no pudieron detener a los responsables de los disparos, que permanecen huidos.

🚨 #ÚLTIMAHORA POLICÍA HERIDO DE BALA EN LA COSTA DEL SOL. Un compañero ha resultado herido de bala en una pierna durante una operación contra el narcotráfico. Dos vehículos cargados de hachís. Los narcotraficantes han abierto fuego contra los policías. Se ha intervenido parte del alijo y los atacantes han huido. Ocurrido en Nerja. Estamos pendientes de la evolución del compañero, cuya vida no corre peligro. Las balas son reales. El riesgo también. El reconocimiento sigue sin llegar, el #gobierno nos lo niega. Toda nuestra fuerza al compañero. #UFP — UFP (@ufpol) November 26, 2026

El agente lesionado recibió asistencia sanitaria y, según ha trasladado el sindicato policial, su vida no corre peligro. La UFP ha expresado su respaldo al compañero y ha puesto el foco en la peligrosidad de las intervenciones contra las redes de tráfico de drogas.

El episodio ha servido también a la organización para recuperar una de sus principales reivindicaciones: que el Gobierno reconozca a la Policía Nacional como profesión de riesgo.

El sindicato considera que enfrentamientos como el ocurrido en Nerja evidencian la exposición de los agentes a situaciones en las que su integridad física está directamente amenazada.

"Las balas son reales. El riesgo también", resume la UFP en su comunicado, en el que reclama que se reconozcan las condiciones en las que trabajan los policías y los peligros que afrontan en la lucha contra el narcotráfico.