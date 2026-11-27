El resort de Yunquera se proyecta sobre más de 60.000 metros de hábitats "prioritarios" junto a Sierra de las Nieves

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía concede la autorización ambiental al resort rural Landscape Resort en Yunquera, proyectado sobre 73.760 metros cuadrados de hábitats de interés comunitario junto al Parque Nacional Sierra de las Nieves. El propio estudio de impacto ambiental del promotor califica de «severo» el impacto paisajístico por la pérdida de naturalidad, aunque plantea medidas correctoras y una arquitectura adaptada a la orografía. El proyecto prevé 50 unidades de alojamiento para unos 144 huéspedes, spa, restaurante y aparcamiento, obligando a la empresa a presentar un plan para restaurar y compensar los hábitats afectados. La resolución ambiental sale adelante a pesar del informe desfavorable de los gestores del Parque Nacional, que advirtieron del riesgo para los valores naturales y la fauna protegida de la zona.

La Junta de Andalucía ha dado luz verde ambiental al complejo turístico rural Landscape Resort en Yunquera, un proyecto situado en la zona periférica de protección del Parque Nacional de Sierra de las Nieves y planteado sobre terrenos con importantes valores ecológicos.

La resolución identifica en las parcelas 73.760 metros cuadrados de hábitats de interés comunitario, de los que 61.795 corresponden a un subtipo que el expediente identifica como prioritario.

También recoge que el estudio de impacto ambiental presentado por la promotora califica de «severo» el impacto paisajístico derivado de la pérdida de naturalidad por la ocupación del terreno.

El expediente, firmado por la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga el pasado 19 de octubre, incorpora un informe del Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad que concreta la dimensión de estos valores ambientales.

Vistas del municipio de Yunquera. Diputación de Málaga

“Se ha detectado 73.760 m² de HIC en las parcelas catastrales del ámbito de estudio, de los que 61.795 m² corresponden a HIC prioritarios”, señala literalmente el documento consultado por este periódico.

Entre esos ecosistemas figura el HIC 6220_1, denominado Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-Stipetea). El inventario le atribuye 61.795 metros cuadrados, con una cobertura del 100%.

La documentación recoge también la presencia de matorrales almohadillados de media montaña y de hábitats vinculados a las dehesas y formaciones abiertas de castaños.

La identificación de estos hábitats no significa que toda esa superficie vaya a quedar ocupada por las construcciones o resulte directamente afectada por las obras. La resolución no cuantifica la extensión de la afección directa.

Lo que sí sabemos del proyecto Landscape Resort es que contempla 50 unidades de alojamiento, distribuidas en 11 bungalows, 22 habitaciones dobles y 17 suites prémium, con una capacidad aproximada de 144 personas, según el cálculo incorporado por los técnicos de la Junta.

El complejo incluye también un restaurante, recepción, aula de naturaleza, tienda, spa, piscina, vestuarios y un estanque natural. La propuesta se distribuye en cinco parcelas de los polígonos 7 y 8 de Yunquera, con una superficie conjunta de 113.466 metros cuadrados.

La documentación cifra en 2.265 metros cuadrados la superficie construida total y en otros 4.965 metros cuadrados el espacio destinado a aparcamiento y viales, con capacidad para 110 vehículos y dos autobuses.

Sí establece condiciones para preservar los valores ambientales existentes: el proyecto deberá respetar la distribución de los hábitats y, si no fuera posible evitar su afección, conservar la mayor superficie posible en su ubicación actual y compensar el resto en terrenos de características ecológicas similares, sin fragmentar el hábitat.

Detalle de los terrenos. Junta de Andalucía

La autorización obliga además al promotor a presentar un plan de compensación de los hábitats afectados. La medida deberá mantener la proporción de abundancia y representación de sus elementos, de acuerdo con las condiciones recogidas en el informe ambiental.

Impacto paisajístico "severo"

Uno de los pasajes más llamativos de la resolución se refiere a la transformación visual que supondrá la implantación del complejo.

El estudio de impacto ambiental presentado por la empresa promotora identifica como "impacto severo la afección sobre el medio perceptual, en lo que respecta a la pérdida de naturalidad paisajística debido a la ocupación del espacio por las obras".

El documento recoge, no obstante, que la empresa sostiene que el diseño busca adaptarse a la orografía existente y reducir la intervención sobre el terreno.

En su propia descripción del proyecto, el promotor afirma: "No hay grandes movimientos de tierras, ya que a través de las estructuras verticales prácticamente la instalación se acomoda a la orografía actual". También señala que pretende reducir al mínimo las excavaciones y los movimientos de tierras.

Para corregir el impacto, la resolución recoge medidas como la utilización de zahorra natural en los caminos para atenuar el contraste cromático, la recuperación de las áreas degradadas durante las obras, la hidrosiembra de taludes y terraplenes y la instalación de pantallas vegetales. También se prevé recurrir a una arquitectura inspirada en la construcción rural tradicional.

La Junta exige, asimismo, un Plan de Restauración Paisajística que deberá presentar el promotor y aprobar el órgano ambiental antes del comienzo de las obras. El documento tendrá que contemplar la recuperación de las zonas ocupadas por las infraestructuras.

La advertencia sobre la fauna

El inventario ambiental también advierte de la posible presencia de especies de aves protegidas en el entorno.

Entre ellas cita el cernícalo primilla y el halcón peregrino, incluidos en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y el águila perdicera, catalogada como vulnerable.

La resolución introduce una advertencia que va más allá de las especies detectadas durante los trabajos de campo: "La no detección de otras especies de fauna protegida o de interés ecológico no significa que espontáneamente no pueda aparecer algún individuo o colonia".

El ámbito de actuación se encuentra, además, dentro de la zona identificada como IBA 241, denominada Serranía de Ronda, Sierras Bermeja y Crestellina.

Las parcelas del proyecto lindan con el monte público Pinar, de titularidad municipal y con una extensión de 2.318 hectáreas, integrado en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación Sierra Blanca.

La autorización ambiental llega después de que los gestores del Parque Nacional de Sierra de las Nieves emitieran un informe desfavorable a la construcción de las instalaciones.

Su valoración cuestionaba que estuviera suficientemente acreditada la ausencia de efectos sobre los valores naturales del espacio protegido. "No queda acreditada de forma concluyente la ausencia de efectos significativos sobre los valores naturales del Parque Nacional ni sobre la funcionalidad ecológica de su ZPP", recoge el informe.

La conclusión de los gestores fue igualmente contundente: "Se emite informe DESFAVORABLE a la construcción de las instalaciones planteadas, por resultar incompatible con el principio de prevención y cautela".

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, sin embargo, consideró que las medidas preventivas, correctoras y compensatorias previstas permitían considerar viable el proyecto a efectos ambientales.