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LO ESENCIAL Las claves El astronauta español Pablo Álvarez repasó su trayectoria en Talent Land España 2026 y recordó su selección en la ESA entre 20.000 candidatos para solo cinco plazas. Destacó la exigencia física y mental de los 18 meses de preparación, señalando que la clave para ser astronauta es ser polivalente y adaptarse a cualquier situación. Subrayó la importancia de la convivencia para pasar hasta seis meses en la Estación Espacial Internacional bajo un entorno de alta presión y espacio reducido. Toda su promoción de la Agencia Espacial Europea tiene previsto haber viajado al espacio antes del año 2030.

Marinero, piloto e incluso barrendero durante un tiempo. Las aspiraciones profesionales de Pablo Álvarez han viajado por los confines de lo variopinto, aunque pocas podían presagiar que acabaría preparándose para viajar al espacio. Desde pequeño siempre ha sido inquieto, con intereses que van más allá de su profesión actual. Sin embargo, hubo un momento en el que decidió dejar de contemplar el cielo para ir más allá de él y convertirse en astronauta.

A lo largo de su charla ‘El camino para convertirse en astronauta’ en Talent Land España 2026, el leonés ha repasado algunas de las etapas que le llevaron hasta la Agencia Espacial Europea. Un proceso que no estuvo exento de dificultades que alcanzó su clímax durante los 18 meses de preparación. “No había opción de ser segundo”, sostiene sobre una selección en la que había cinco plazas para 20 mil candidatos.

La competencia era enorme, y Pablo reconoce que, al conocer la cantidad de aspirantes sintió cierto “síndrome del impostor”. Sin embargo, también tenía claro que conseguiría una de esas plazas y que, es probable, que los demás candidatos se sintieran de una forma parecida.

La alegría fue inmensa cuando recibió la noticia, aunque todavía tendría que esperar para compartirla con los suyos. “Tuve que guardar el secreto 12 días”, recuerda. Una espera eterna y difícil de asimilar para alguien que unos años atrás contemplaba aquella posibilidad como algo casi inalcanzable. “No te lo llegas a creer”, admite. Su selección fue un antes y un después en su vida: “Nada ha sido igual desde entonces”.

La noticia no hizo que el sueño se volviera de repente una realidad tangible. Fue al incorporarse a la Agencia Espacial Europea (ESA) cuando empezó a ser consciente de que lo había conseguido. “Te das cuenta de que todos los que trabajan a tu alrededor tienen el objetivo de que tú vayas al espacio”, explica.

Aun así, reconoce que todavía le es difícil de desprenderse de esa sensación de estar viviendo algo extraordinario: “Creo que no voy a dejar de pensar que es un sueño hasta el día que esté en la cápsula y realmente esté en dirección al espacio”.

Desde que fue seleccionado, su vida ha estado marcada por un aprendizaje constante. En estos últimos cuatro años, Pablo asegura que ha tenido que acostumbrarse a salir de su zona de confort y exponerse a situaciones desconocidas.

“He aprendido a enfrentarme a cosas por primera vez”, ha explicado durante su intervención. Una preparación que va más allá de los conocimientos aunque la dificultad sea más mental que física.

La exigencia física tiene también un papel trascendental, no cualquiera aguanta los 6G. El entrenamiento al que se someten los astronautas es como poco exigente, hasta el punto de Pablo ha compartido una anécdota que permite imaginar la dureza: “Tengo compañeros a los que se les han caído las diez uñas de las manos”.

Pero ¿qué hace falta para convertirse en un buen astronauta? El leonés tiene clara su respuesta: “No hace falta ser bueno en nada, pero hay que ser un 8 en todo”. Para él, la clave está en cosas como el carácter, la capacidad de adaptación y, sobre todo, la polivalencia. No se trata de dominar una disciplina, sino de estar preparado para desenvolverse en todo tipo de situaciones.

A esa versatilidad, Pablo le da el nombre de algunos de sus compañeros. Durante su charla, el astronauta español ha puesto como ejemplo a uno de sus compañeros, que ha trabajado como médico en operaciones de rescate de montaña en Kosovo y ha ejercido como urólogo y anestesista. También ha mencionado a otro astronauta con habilitación de piloto de globo aerostático.

Perfiles muy diferentes que tienen algo en común: “Todas esas habilidades sirven al final de alguna forma para aplicarlas a la vida cuando estás en el espacio”. Allí, explica, no hay fontaneros ni electricistas a los que recurrir si algo se estropea, por lo que “tienes que ser tú el que lo arregle”.

Esa inquietud por aprender y la capacidad de desenvolverse en ámbitos diferentes también forman parte de su personalidad más allá de la ESA. Pablo siempre ha estado muy ligado al deporte: ha practicado atletismo, ha jugado al fútbol sala e incluso ha ejercido como árbitro en esta disciplina.

Además, entre sus aficiones se encuentran la historia y la economía, dos intereses que compagina con una profesión que exige estar en constante aprendizaje.

Más allá de su trabajo Pablo se define como “una persona bastante normal”. Una normalidad que considera muy importante para una profesión en la que la convivencia es protagonista casi siempre. Pasar hasta seis meses en la Estación Espacial Internacional, un espacio reducido, con mucho trabajo y presión hace indispensable saber convivir con los demás. “Si algo va mal en la convivencia, tampoco puedes pegar un portazo, ni siquiera abrir la ventana para ventilar”, bromea.

El momento de viajar por fin al espacio está cada vez más cerca. La previsión es que todos los astronautas de su promoción hayan volado antes de 2030, una de sus compañeras ya lo ha hecho.

Pablo no puede esconder sus ganas de ser el próximo. Afronta la espera con la ilusión de ese “niño de 31 años” que decidió ser astronauta, cada vez más cerca de aquello que dibujaba imposible. Aunque como él mismo reconoce, no dejará de sentir que todo es un sueño “hasta que esté en la cápsula” y “realmente esté en dirección al espacio”.



