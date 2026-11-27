De Benahavís a la Axarquía: este es el mapa de los pueblos más 'guiris' de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Benahavís lidera la proporción de población nacida en el extranjero en Málaga, con un 65,9% de sus residentes procedentes de otros países. Un total de 12 municipios de la provincia superan el 40% de habitantes de origen extranjero, destacando localidades de la Costa del Sol y de la Axarquía como Cómpeta, Sayalonga y Fuengirola. En términos absolutos, Málaga capital concentra el mayor número de residentes nacidos fuera de España con 108.076 personas, aunque representan solo el 17,9% de su población total. En el conjunto de la provincia, el 25,2% de la población (457.201 personas) ha nacido en el extranjero, aumentando cinco puntos respecto a 2021.

En Benahavís, escuchar varios idiomas en la plaza del pueblo es la norma estadística: casi dos de cada tres vecinos empadronados llegaron desde otro país.

Con un 65,9% de residentes nacidos fuera de España (6.684 de sus 10.148 habitantes), este municipio de la Costa del Sol lidera un fenómeno demográfico que ya transforma el mapa de la provincia: en 12 localidades malagueñas más de cuatro de cada diez censados tienen origen extranjero, más del doble que en Málaga capital (17,9%).

Los datos objetivos vuelven a evidenciar que la población nacida fuera de España tiene cada vez más peso en el mapa demográfico de la provincia.

Y muestra de ello es que hay municipios en los que este grupo representa prácticamente la mitad de sus residentes e incluso localidades donde supera ampliamente esa proporción.

El caso más extremo es el de Benahavís: casi dos de cada tres habitantes de este municipio de la Costa del Sol nacieron en otro país.

Según el Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al 1 de enero de 2026, esta localidad cuenta con 10.148 habitantes, de los que 6.684 nacieron fuera de España. Esto supone el 65,9% de su población, una proporción que lo sitúa claramente a la cabeza de los 103 municipios malagueños.

Los municipios de Málaga con mayor porcentaje de población nacida en el extranjero Municipio Población total Nacidos en el extranjero Porcentaje Benahavís 10.148 6.684 65,9% Cómpeta 3.848 1.862 48,4% Sayalonga 1.725 814 47,2% Fuengirola 85.484 38.550 45,1% Alcaucín 2.819 1.256 44,6% Torrox 22.261 9.806 44,1% Manilva 18.619 8.127 43,6% Viñuela 2.098 896 42,7% Marbella 163.012 65.978 40,5% Comares 1.335 540 40,4% Árchez 469 189 40,3% Frigiliana 3.550 1.429 40,3% Fuente: INE. Censo Anual de Población. Datos a 1 de enero de 2026. Porcentaje calculado sobre la población total de cada municipio.

La clasificación refleja también el peso que tiene la población nacida en el extranjero en otros puntos de la provincia. Cómpeta ocupa la segunda posición, con un 48,4% de residentes nacidos fuera de España, seguida de Sayalonga (47,2%). Fuengirola, con 38.550 habitantes de este grupo, presenta un porcentaje del 45,1%.

A continuación aparecen Alcaucín (44,6%), Torrox (44,1%), Manilva (43,6%) y Viñuela (42,7%). Marbella también supera el umbral del 40%: de sus 163.012 habitantes, 65.978 nacieron en el extranjero, lo que representa el 40,5%.

La relación de municipios por encima de ese porcentaje se completa con Comares (40,4%), Árchez (40,3%) y Frigiliana (40,3%). En total, 12 localidades malagueñas superan el 40% de población nacida fuera de España.

Nacidos en el extranjero

La presencia de este grupo no se limita a los municipios más turísticos o poblados. La clasificación combina grandes localidades de la Costa del Sol con pueblos de menor tamaño, especialmente en la Axarquía, donde Cómpeta, Sayalonga, Alcaucín, Torrox, Viñuela, Comares y Árchez figuran entre los municipios con mayor proporción.

En términos absolutos, sin embargo, el orden cambia. Málaga capital es el municipio que reúne más residentes nacidos en el extranjero: 108.076 personas. Le siguen Marbella, con 65.978; Fuengirola, con 38.550; Mijas, con 38.194; y Benalmádena, con 30.327.

La capital presenta una proporción mucho menor que las localidades que encabezan la clasificación. Sus 108.076 habitantes nacidos fuera de España representan el 17,9% de una población total de 603.514 personas.

En el conjunto de la provincia, Málaga alcanza los 1.814.538 habitantes. De ellos, 457.201 nacieron en el extranjero, el 25,2% del total. En 2021, este grupo estaba formado por 342.364 personas y representaba el 20,2% de la población provincial.

El indicador utilizado por el INE es el país de nacimiento, no la nacionalidad. Esto supone que dentro de esta estadística hay personas que nacieron fuera de España pero que con el paso de los años han podido adquirir la nacionalidad española.