Talent Land reconoce en Málaga a siete referentes de la ciencia, la tecnología y la creación digital

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LO ESENCIAL Las claves Los Talent Awards 2026 han reconocido a siete profesionales de la ciencia, la tecnología y el ámbito digital durante la celebración de Talent Land España en Málaga. Entre los galardonados destacan Mikecrack, Uri Sabat, Rocío Vidal (La Gata de Schrödinger), Carlos Santana (DotCSV), Miriam González, Romuald Fons y el pódcast Spicy4Tuna. La tercera edición del evento reúne a más de 17.000 inscritos en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con actividades sobre innovación y emprendimiento. El equipo Konectia se ha alzado con el primer premio del Hackathon IA First, una competición enfocada en la creación de soluciones mediante inteligencia artificial.

La ciencia, la tecnología, el emprendimiento y la creación de contenido digital han sido los protagonistas de los Talent Awards 2026, entregados en el marco de Talent Land España, que se celebra esta semana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Los galardones han reconocido la trayectoria de siete profesionales que destacan en estos sectores y que, a través de su trabajo y capacidad de comunicación, se han convertido en referentes para miles de personas.

La ceremonia ha repartido reconocimientos en siete categorías. Entre los premiados se encuentran creadores de contenido con millones de seguidores, divulgadores científicos, profesionales especializados en inteligencia artificial y emprendedores del ámbito digital.

En la categoría Creator, el galardón ha recaído en Uri Sabat, periodista, presentador y creador del pódcast 'La Fórmula del Éxito', con una amplia trayectoria en radio, televisión y comunicación digital.

Por su parte, el premio Gamer ha distinguido a Mikecrack, uno de los creadores de contenido en español más populares del mundo, con más de 58 millones de suscriptores en YouTube.

Rocío Vidal, conocida como La Gata de Schrödinger, ha recibido el reconocimiento en la categoría Ciencia por su labor acercando el conocimiento científico al público y fomentando el pensamiento crítico a través de las redes sociales.

En el apartado tecnológico, el premio Developer ha sido para Carlos Santana, conocido como DotCSV, uno de los principales divulgadores sobre inteligencia artificial en español.

El galardón Talent Woman ha recaído en Miriam González, ingeniera y divulgadora tecnológica que utiliza la inteligencia artificial para investigar su propia enfermedad.

La lista de premiados se completa con Spicy4Tuna, el pódcast integrado por Willyrex, Álvaro845, Marc Urgell y Euge Oller, que ha obtenido el reconocimiento en la categoría Podcast por sus contenidos sobre emprendimiento, inversión y negocios digitales.

Finalmente, el premio Business ha distinguido a Romuald Fons, empresario especializado en marketing digital y posicionamiento SEO.

La entrega de premios ha estado conducida por Iván Millán, director de Talent Land México, y ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, además de representantes de la Diputación Provincial, Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía.

Más de 17.000 inscritos

Los premios se enmarcan en la tercera edición de Talent Land España, que está reuniendo a más de 17.000 personas inscritas en FYCMA. Durante estas jornadas, el encuentro ofrece conferencias y actividades relacionadas con la innovación, la tecnología, la ciencia y el emprendimiento, con la participación de algunos de los creadores de contenido y divulgadores más conocidos del país.

Por segundo año consecutivo, Fundación Unicaja patrocina los Talent Awards, con los que busca dar visibilidad a profesionales que se han convertido en referentes para las nuevas generaciones y que contribuyen a despertar vocaciones en diferentes ámbitos.

La jornada también ha servido para reconocer los proyectos desarrollados en el Hackathon IA First, una competición que promueve el trabajo en equipo y la creación de soluciones innovadoras mediante inteligencia artificial.

El primer premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para el equipo Konectia. AUNA ha conseguido el segundo puesto, con un cheque de Amazon de 700 euros, mientras que ADF ha quedado en tercera posición y ha recibido un premio de 400 euros.