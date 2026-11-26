Málaga vuelve a superar los 11.000 fallecidos hasta septiembre: uno de cada cinco tenía 90 años o más

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LO ESENCIAL Las claves Málaga contabilizó 11.037 defunciones entre enero y septiembre, un aumento del 3,2% respecto al mismo periodo del año anterior y la cifra más alta desde 2022. Las personas de 75 años o más representaron el 66,9% del total de los fallecimientos en la provincia, sumando 7.383 casos. Uno de cada cinco fallecidos (21,1%) tenía 90 años o más, siendo este el grupo de edad que concentró el mayor número de muertes (2.327). Aunque fallecieron más hombres en total (52,2%), las mujeres representaron aproximadamente dos de cada tres defunciones entre la población de 90 años o más.

En Málaga se registran más defunciones entre enero y septiembre que en los dos primeros años de la pandemia, pero el peso de las edades más avanzadas es cada vez mayor: uno de cada cinco fallecidos tenía 90 años o más y dos de cada tres superaban los 75.

La provincia contabiliza una estimación de 11.037 defunciones en los nueve primeros meses de 2026, 342 más que en el mismo periodo del año anterior (+3,2%). Es una cifra que no se alcanzaba desde 2022, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El acumulado de este año supera los registros de los dos primeros ejercicios de la pandemia, aunque con diferencias muy notables. Entre enero y septiembre de 2020 se registraron 10.444 defunciones en Málaga, mientras que en 2021 fueron 11.000. En 2022 se alcanzó el máximo de la serie para este periodo, con 11.301.

El dato de 2026 se sitúa, por tanto, 593 fallecimientos por encima del de 2020 (+5,7%) y supera ligeramente el de 2021, con apenas 37 casos más (+0,3%). Sin embargo, todavía queda 264 muertes por debajo del máximo de 2022.

La comparación con 2020 requiere una precisión: el acumulado incluye enero y febrero, anteriores a la expansión de la pandemia en España.

Por tanto, no representa nueve meses completos bajo sus efectos. La referencia de 2021, en cambio, comprende un periodo íntegramente marcado por la crisis sanitaria. En cualquier caso, estos datos recogen el conjunto de las defunciones y no permiten distinguir cuáles estuvieron relacionadas con la covid-19.

La evolución posterior a los años más duros de la emergencia sanitaria tampoco ha sido lineal. Tras las 11.301 defunciones registradas entre enero y septiembre de 2022, la cifra descendió a 10.568 en 2023 y a 10.407 en 2024. Desde entonces ha encadenado dos ejercicios consecutivos de subida: 10.695 en 2025 y 11.037 en 2026.

75 años o más

La distribución por edades refleja el peso de los grupos más longevos en la estadística provincial. De las 11.037 personas fallecidas en Málaga hasta septiembre, 7.383 tenían 75 años o más. Representan el 66,9% del total: prácticamente dos de cada tres defunciones.

El grupo de 90 años o más es el que concentra más fallecimientos, con 2.327 casos, el 21,1% del total. Le siguen las personas de entre 85 y 89 años, con 1.877 defunciones, y las de 80 a 84 años, con 1.755.

En conjunto, las personas de 80 años o más suman 5.959 muertes, el 54% del total provincial. Si se amplía el foco a partir de los 65 años, la cifra asciende a 9.296 personas, el 84,2% de todos los fallecidos.

Distribución de las defunciones por edad (enero-septiembre de 2026):

Grupo de edad Fallecidos Peso sobre el total Variación respecto a 2025 Menores de 65 años 1.741 15,8% +1,8% (+30) De 65 a 74 años 1.913 17,3% +7,0% (+125) De 75 a 79 años 1.424 12,9% +4,9% (+66) De 80 a 84 años 1.755 15,9% +5,4% (+90) De 85 a 89 años 1.877 17,0% +1,1% (+20) 90 años o más 2.327 21,1% +0,5% (+11)

El reparto por sexo muestra una mayor cifra global de defunciones masculinas. Entre enero y septiembre murieron 5.757 hombres, frente a 5.280 mujeres. Los varones representan el 52,2% del total y las mujeres, el 47,8%. La diferencia es de 477 fallecimientos.

Sin embargo, el reparto cambia en las edades más avanzadas. Entre las personas de 90 años o más fallecidas en la provincia, 1.560 eran mujeres y 767 hombres. Es decir, las mujeres representan aproximadamente dos de cada tres defunciones de ese grupo de edad.