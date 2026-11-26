El fallo oculto en el túnel clave del AVE Málaga-Madrid: cables dañados bajo el hormigón y un plan de 4,7 millones

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LO ESENCIAL Las claves Adif licita por 4,7 millones de euros la renovación del sistema de cableado de media tensión en el túnel de Abdalajís del AVE Málaga-Madrid. Los movimientos estructurales de la infraestructura han causado averías repetidas en el aislamiento eléctrico al estar los cables enterrados bajo el hormigón. El nuevo tendido se colocará sobre las paredes laterales para absorber las deformaciones y evitar el fallo de sistemas críticos como el drenaje, el bombeo o la ventilación. Las obras abarcarán los dos tubos del túnel, de más de 7 kilómetros cada uno, y contarán con un plazo de ejecución de 24 meses.

El túnel de Abdalajís es una de las infraestructuras más singulares y complejas de la línea de alta velocidad entre Córdoba y Málaga.

No sólo por sus dimensiones y las condiciones geológicas e hidrogeológicas del terreno que atraviesa, sino también por la cantidad de instalaciones esenciales para su funcionamiento y seguridad que concentra en su interior.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) lo define en la memoria justificativa de una nueva licitación como una infraestructura ferroviaria "de carácter singular y elevada criticidad".

Y es precisamente en uno de esos sistemas esenciales, el suministro eléctrico, donde la compañía ha detectado problemas que pretende corregir con una inversión de 4,7 millones de euros.

La empresa pública ha licitado por esta suma (3.903.038,52 euros sin impuestos) la renovación de los cables de media tensión que recorren los dos tubos del túnel.

La actuación llega después de que se hayan registrado roturas y averías repetidas relacionadas con los movimientos de la estructura, que han dañado el aislamiento del cableado y afectado a la alimentación de distintos equipos.

El túnel dispone de sistemas de protección contra incendios, ventilación forzada, iluminación principal y de emergencia, señalización de evacuación y seguridad electrónica, con dispositivos de detección de incendios y gases, cámaras de vigilancia y comunicaciones, entre otros.

A todo ello se suma la distribución de energía en media y baja tensión, así como una planta de bombeo que evacúa el agua del túnel hacia el depósito de La Fresneda.

La propia memoria de Adif subraya que la correcta operatividad de la red de drenajes resulta "esencial para la estabilidad del túnel".

El documento también advierte de que las incidencias eléctricas repercuten directamente en la alimentación de los centros de transformación y comprometen la disponibilidad de instalaciones como la planta de bombeo, los sistemas de drenaje y los equipos de protección y seguridad.

De ahí que la compañía considere necesaria una intervención integral para garantizar la continuidad del suministro.

Movimientos del túnel

El origen del problema está en la configuración del cableado actual. Los cables de media tensión se instalaron "en toda la longitud del túnel embebidos en hormigón o bajo solera, sin capacidad de desplazamiento relativo frente a los movimientos estructurales del túnel", según recoge la documentación técnica.

Adif atribuye los daños a la combinación de "asentamientos diferenciales", "reajustes del anillo de refuerzo" y "variaciones de presión en el entorno de los drenes y del revestimiento".

Estos factores han provocado "roturas, daños en el aislamiento y averías repetidas en dichos cables de MT".

Las reparaciones realizadas hasta ahora no han conseguido solucionar la causa de fondo. "Las actuaciones correctivas puntuales sobre el cableado de MT (empalmes, sustituciones parciales, refuerzos locales) no han eliminado la causa raíz", reconoce la compañía.

El pliego advierte, además, de que "se mantiene un riesgo elevado de repetición de averías" y de que esta situación incrementa los costes de mantenimiento correctivo.

Nuevo tendido por las paredes

La solución pasa por sustituir el cableado actual por uno nuevo que ya no discurrirá embebido en el hormigón o bajo la solera. El proyecto contempla instalarlo sobre los hastiales —las paredes laterales del túnel— mediante soportes y bandejas metálicas.

De esta forma, el tendido podrá acompañar los movimientos de la estructura sin sufrir las tensiones que han originado las averías.

La memoria explica que este sistema permitirá "eliminar la rigidez del tendido actual" y mejorar tanto su comportamiento como las posibilidades de mantenimiento.

Al quedar instalado en superficie, también facilitará las inspecciones y las futuras intervenciones, sin necesidad de actuar sobre la solera ni afectar a los sistemas de drenaje.

La actuación incorpora, además, una reconfiguración del sistema eléctrico en doble acometida. Según el pliego, el objetivo es que, "en caso de incidencia en uno de los ramales, el otro pueda mantener el suministro a las cargas críticas", entre las que se encuentran los centros de transformación, la planta de bombeo y los sistemas de protección y seguridad.

Trabajos en los dos tubos

El contrato comprende los dos tubos del túnel de Abdalajís, que atraviesan la sierra del Valle de Abdalajís y la sierra de Huma. El tubo Este tiene una longitud aproximada de 7.270 metros y el Oeste alcanza los 7.297 metros.

Los trabajos se extenderán también a instalaciones vinculadas al suministro eléctrico, como la subestación de la boca sur, la planta de bombeo, los equipos de protección contra incendios de la boca norte y los centros de transformación situados en las galerías 5 y 13.

El presupuesto base de licitación asciende a 3.903.038,52 euros antes de impuestos y a 4.722.676,61 euros con IVA. El plazo previsto para ejecutar los trabajos es de 24 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 11 de enero de 2027, a las 11.00 horas.