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LO ESENCIAL Las claves Casi siete mujeres al día se han incorporado al sistema VioGén en Málaga en 2026, sumando 2.087 nuevas víctimas registradas entre enero y octubre. Aunque los casos activos bajan ligeramente un 0,9% hasta los 5.070, los expedientes catalogados como de riesgo medio o de especial relevancia registran un aumento notable. El 51% de las mujeres bajo seguimiento policial en la provincia tienen hijos menores a su cargo y aumentan un 25% los casos con niños en situación de riesgo. Málaga es la segunda provincia andaluza con más casos activos en VioGén y cuenta ya con 26 ayuntamientos e integraciones de sus policías locales en el sistema.

Desde que empezó 2026, casi siete mujeres al día han pasado a formar parte de VioGén en la provincia de Málaga.

Es el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, la herramienta con la que la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales registran a cada víctima de violencia machista, valoran el riesgo que corre y fijan las medidas para protegerla.

Entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de octubre de este año, el sistema pasó de 39.793 a 41.880 mujeres registradas en la provincia, 2.087 más.

Cada expediente reúne los datos de una víctima y de su agresor, y el número de casos subió de 45.506 a 48.134, según las estadísticas mensuales de la Secretaría de Estado de Seguridad.

EL ESPAÑOL de Málaga ha analizado mes a mes esos datos por el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Dibujan una provincia donde el número de mujeres bajo vigilancia policial apenas se mueve mientras crecen los casos con más peligro.

De hecho, 2026 va camino de cerrarse como el año más letal de la violencia machista en Málaga tras los asesinatos de Victoria, Vicky, Cristina, Mari, María, Melinda e Ieva.

Aunque no entren en el conteo oficial, también fue asesinada la hija de Mari, Patricia, en Las Lagunas de Mijas, y Franyel, una mujer trans de 35 años y de origen venezolano que estaba en un proceso de transición de género cuando ocurrió el crimen.

El ritmo de entrada de mujeres al Sistema Viogén ha ido a más durante el año. El registro creció en 208 casos en enero y aceleró cada mes hasta los 308 de septiembre, el dato más alto del año. En octubre la subida se quedó en 219.

A 31 de octubre había en la provincia 5.070 casos activos, que son los que están bajo seguimiento policial. Son 46 menos que al cierre de 2025, cuando había 5.116, lo que supone un descenso del 0,9%.

Málaga es una de las tres provincias andaluzas donde bajan, junto a Córdoba y Huelva, y la que registra la mayor caída. En el conjunto de Andalucía subieron un 2,6% y en España, un 2,9%. El máximo del año en Málaga llegó en septiembre, con 5.186.

Dentro de esa cifra estable, el peso del riesgo ha cambiado. Los casos de riesgo bajo pasaron de 4.591 a 4.504. Los de riesgo medio subieron de 495 a 537, un 8,5% más, un ritmo parecido al andaluz (7,9%) y por debajo del nacional (11,3%).

La curva no fue lineal: enero cerró con 462, el mínimo del año, y agosto con 558, el máximo.

El riesgo alto terminó octubre con 28 casos, casi los mismos que a final de 2025 (27), después de llegar a 44 en abril. El riesgo extremo es el más grave de los cuatro niveles que fija el protocolo. En Málaga ha oscilado entre ninguno y tres casos al mes: hubo tres al cierre de diciembre y de junio, dos en marzo y uno a 31 de octubre.

456 en especial relevancia

El protocolo de valoración policial vigente desde 2025 define como casos de especial relevancia aquellos en los que se detecta una combinación de indicadores que aumentan, según el texto oficial, “de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”. Solo se dan en casos de riesgo medio, alto o extremo.

Málaga tenía 456 casos de este tipo a 31 de octubre, frente a los 394 con los que cerró 2025. El aumento es del 15,7%, por encima del registrado en Andalucía (10,1%) y en España (11,5%). En la comunidad, solo Cádiz (35,6%) y Granada (17,8%) crecen más. Agosto fue el mes más alto en Málaga, con 482.

De esos 456 casos, 429 son de riesgo medio, 26 de riesgo alto y uno de riesgo extremo. Ocho de cada diez casos malagueños de riesgo medio o superior llevan esta etiqueta, 456 de un total de 566. En todos ellos, VioGén genera una diligencia automática que se adjunta al atestado y recomienda a jueces y fiscales una evaluación forense adicional.

La mitad, con hijos menores

De los 4.983 casos activos valorados con el nuevo protocolo, 2.540 corresponden a mujeres con hijos menores a su cargo. Es el 51%, una proporción similar a la nacional.

El sistema aparta un grupo más reducido, el de los casos con menores en situación de riesgo. En ellos, los indicadores apuntan a que la violencia del agresor “podría extenderse” a personas cercanas a la víctima, “especialmente” a esos niños.

Málaga sumaba 40 a 31 de octubre: 39 de riesgo medio y uno de riesgo extremo. Son un 25% más que al cierre de 2025, cuando había 32, y en agosto llegaron a 44.

Víctimas menores

Las estadísticas recogen también a las víctimas menores de edad. En la provincia hay 54 casos activos en esta franja, 45 de riesgo bajo y nueve de riesgo medio. A final de 2025 eran 50, seis de ellos en riesgo medio.

El verano disparó las cifras en este grupo. En agosto había 61 casos activos, 17 de ellos en riesgo medio y dos en riesgo alto, casi uno de cada tres. En marzo, el sistema llegó a catalogar en la provincia el caso de una víctima menor de edad como de riesgo extremo.

Casi la mitad de los casos activos en Málaga, el 47%, son de mujeres de entre 31 y 45 años, con 2.396 expedientes. Le siguen las de 46 a 64 años, con 1.316 (26%), y las de 18 a 30, con 1.176 (23%). Hay 128 casos activos de mujeres de 65 años o más.

La proporción de casos de riesgo medio o superior baja con la edad de la víctima. Entre las menores de edad es de uno de cada seis (16,7%). Baja al 12,3% entre los 18 y los 30 años, al 11% entre los 31 y los 45 y al 10,6% entre los 46 y los 64. Entre las mayores de 65 se queda en el 6,3%.

Más casos que víctimas

El registro malagueño acumula 48.134 casos y 41.880 víctimas. Hay 6.254 casos más que mujeres, lo que significa que miles de víctimas figuran en el sistema con más de un expediente. En lo que va de año, el número de víctimas ha crecido en 2.087 y el de casos en 2.628.

La inmensa mayoría de ese histórico está inactivo, 42.923 casos, el 89% del total. Son expedientes que ya no necesitan control policial directo y que pueden reactivarse si surgen hechos nuevos. Los casos supervisados, una fase de seguimiento especial previa a la inactivación, se han reducido a la mitad desde el cierre de 2025, de 278 a 141.

Málaga en el mapa

Málaga es la segunda provincia andaluza con más casos activos, después de Sevilla, que tiene 6.430. Es la primera en casos totales registrados, con 48.134 frente a los 46.499 sevillanos. Concentra el 22% de todos los casos andaluces del sistema y el 17,9% de los activos.

En el conjunto de España, Málaga es la sexta provincia por casos activos, detrás de Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla y Murcia. Es la cuarta por casos totales. Cataluña y el País Vasco quedan fuera de la comparación porque gestionan sus casos con sistemas propios.

Si se relacionan los casos activos con la población, el peso es menor. Málaga tiene 28,3 casos activos por cada 10.000 habitantes, por debajo de la media andaluza de 32,6. Solo Huelva, con 28, queda por debajo en la comunidad. Almería encabeza la lista, con 45.

También es la provincia andaluza con menor proporción de casos de riesgo medio o superior, el 11,2%. La media en Andalucía es del 14%, la de España del 16,3% y la de Córdoba, la provincia con el porcentaje más alto, del 24,4%.

En Málaga, 26 ayuntamientos tienen ya a su Policía Local totalmente integrada en VioGén, frente a 23 al cierre de 2025. Almargen y Periana se incorporaron en la primavera y Villanueva de Algaidas, en junio. En toda Andalucía son 297, doce más que en diciembre, y en España, 864.

En la lista figuran la capital, Marbella, Mijas, Fuengirola, Estepona, Torremolinos, Antequera y Ronda. No aparecen municipios tan poblados como Vélez-Málaga, Benalmádena o Alhaurín de la Torre.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista las 24 horas del día. Es gratuito y la llamada no aparece en la factura. En caso de emergencia, el número es el 112.