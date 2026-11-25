La Junta aprueba el plan que marcará el futuro de la Costa del Sol Occidental: dibuja el Cercanías hasta Estepona

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía aprueba el nuevo Plan de Ordenación del Territorio (POT) para nueve municipios de la Costa del Sol Occidental. El plan plantea la prolongación del tren de Cercanías hasta Estepona, la creación de un carril de transporte público en la A-7 y seis nuevos enlaces con la AP-7. Contempla la creación de cinco parques supramunicipales y medidas hídricas como la mejora de la desaladora de Marbella y la reutilización de agua depurada. Las normas del nuevo POT prevalecerán sobre el planeamiento municipal, disponiendo los ayuntamientos de un plazo de cuatro años para su adaptación.

La Costa del Sol Occidental vuelve a contar con una hoja de ruta territorial común.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto que da luz verde al nuevo Plan de Ordenación del Territorio (POT), un documento que fija las principales directrices para organizar el crecimiento urbano, las infraestructuras, la movilidad y la protección ambiental de nueve municipios malagueños: Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares, Manilva, Ojén, Istán y Benahavís.

El plan recupera así la planificación supramunicipal de este ámbito después de que el Tribunal Supremo anulara el documento aprobado en 2006.

La nueva versión adapta sus determinaciones a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y establece un marco común para afrontar algunos de los grandes desafíos de una de las zonas de mayor presión demográfica y urbanística de la provincia.

Entre sus propuestas más relevantes figuran la prolongación del Cercanías desde Fuengirola para dar servicio al conjunto del litoral occidental, la transformación de la A-7 en un corredor con una plataforma reservada para el transporte público y la construcción de seis nuevos enlaces con la AP-7. También plantea impulsar la supresión del peaje de esta autopista, al menos para los residentes.

Son actuaciones que requieren la implicación y el acuerdo del Gobierno central para su programación y ejecución.

Transporte público

La movilidad constituye uno de los ejes centrales del nuevo POT. Además de plantear la prolongación del tren de Cercanías desde Fuengirola para conectar los municipios del litoral occidental, el plan propone convertir la A-7 en un corredor que reserve espacio para el transporte público.

En paralelo, recoge seis nuevos enlaces para mejorar los accesos a la AP-7. Se localizarían en Casares, Benahavís, Istán, el entorno del Hospital Costa del Sol, Cala de Mijas y Las Lagunas, en Mijas.

El documento también apuesta por mejorar las carreteras autonómicas y provinciales y completar la red de itinerarios ciclistas y peatonales. En este apartado incorpora tanto la Senda Litoral como distintos tramos de la Gran Senda de Málaga.

Otra de las aspiraciones recogidas es mejorar la conexión ferroviaria de la Costa del Sol Occidental con el Corredor Mediterráneo y la red de alta velocidad, además de impulsar la eliminación del peaje de la AP-7 para los residentes.

La protección del territorio y del litoral constituye otro de los grandes apartados del documento.

El plan articula una infraestructura verde que conecta espacios naturales protegidos, suelos rústicos del litoral y corredores fluviales, con el objetivo de preservar la continuidad de los espacios de valor ambiental y paisajístico.

Dentro de esta estrategia configura una red de cinco parques de alcance supramunicipal. Dos de ellos serían de nueva creación y se ubicarían en Guadaiza y Elviria, ambos en Marbella.

El POT también excluye de la urbanización suelos considerados de valor natural y paisajístico e incorpora las zonas inundables identificadas en la planificación sectorial vigente.

Trece ámbitos prioritarios

En materia urbanística, el plan identifica 13 ámbitos prioritarios de actuación, situados principalmente en el entorno de la A-7. La finalidad es acercar equipamientos y servicios a la población y mejorar las conexiones entre los distintos núcleos urbanos.

Entre los emplazamientos señalados para albergar equipamientos de alcance supramunicipal aparecen La Torrecilla, en Marbella, y Las Lagunas, en Mijas.

Para los futuros desarrollos residenciales, el documento establece que el planeamiento municipal deberá orientarse a atender las necesidades de primera vivienda de los vecinos y facilitar la construcción de vivienda protegida para los hogares con menos recursos.

La disponibilidad de recursos hídricos también ocupa un lugar destacado en la estrategia territorial. El POT considera prioritarias la mejora de la desaladora de Marbella y la conexión reversible entre los sistemas de abastecimiento de Málaga capital y la Costa del Sol Occidental.

A estas medidas suma la renovación de las redes de distribución para reducir las pérdidas de agua y el impulso de la reutilización del agua depurada.

También fija criterios para la planificación del saneamiento, el suministro energético y la gestión de residuos, tanto en los núcleos urbanos existentes como en los nuevos ámbitos de crecimiento.

Comisión

El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno incluye la creación de una Comisión de Seguimiento del plan, adscrita a la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.

En ella estarán representadas la Junta de Andalucía, la Administración General del Estado y la Diputación de Málaga, además de los alcaldes y alcaldesas de los nueve municipios incluidos en el ámbito territorial.

Este órgano conocerá los instrumentos de desarrollo del POT, emitirá informes sobre sus actualizaciones y las memorias de gestión y podrá proponer modificaciones o una revisión del documento. La Junta deberá elaborar cada tres años una memoria para evaluar el grado de cumplimiento de sus determinaciones.

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Desde ese momento, las normas del plan serán de aplicación directa y prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico municipal y sobre los planes y actuaciones con incidencia territorial. Estos instrumentos dispondrán de un plazo de cuatro años para adaptarse al nuevo marco.