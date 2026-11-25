Una imagen de la escalera gráfica que lamentablemente se dibuja en los últimos años en Málaga. Alba Rosado. Claude Design

La escalera 'maldita' de la violencia machista en Málaga: siete asesinadas en 2026, una más cada año desde 2021

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Málaga registra siete asesinatos machistas en 2026, convirtiéndose en la provincia española con más víctimas mortales este año. La provincia suma un número creciente de víctimas cada año de forma ininterrumpida desde 2021, acumulando 69 mujeres asesinadas desde 2003. Siete de las doce víctimas mortales registradas en toda Andalucía se han producido en Málaga, lo que representa casi seis de cada diez casos en la región. Los crímenes cometidos en la provincia en lo que va de año han dejado al menos a ocho menores de edad huérfanos.

Málaga llega a este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con su peor año en una década.

Siete mujeres han sido asesinadas en la provincia por sus parejas o exparejas en 2026. Desde 2021, cada año ha habido una víctima más que el anterior, dejando una dolorosa gráfica estadística en forma de escalera que parece no tener final año tras año, acumulando nombres de mujeres asesinadas.

La estadística oficial del Ministerio de Igualdad, actualizada el 20 de noviembre, le atribuye a Málaga 7 de las 46 víctimas mortales registradas en todo el país, el 15,2% del total.

Con esa cifra, Málaga es la provincia española con más asesinadas de 2026. Durante buena parte del otoño estuvo sola en lo más alto. Dos crímenes recientes en Madrid han igualado la cifra. Ninguna otra provincia pasa de cuatro, un detalle que muestra bien la magnitud de esta lacra a nivel local.

Málaga sola suma más asesinatos que comunidades autónomas enteras, como la Comunidad Valenciana, que tiene seis, o Cataluña, que tiene cuatro.

El peso de la provincia es todavía mayor dentro de Andalucía, la comunidad con más víctimas del país: 12. De ellas, 7 se produjeron en Málaga, casi 6 de cada 10. Sevilla suma 2 y Jaén, Cádiz y Córdoba, 1 cada una. Granada, Almería y Huelva no han registrado ningún caso este año.

La última víctima malagueña fue Ieva, una mujer lituana de 35 años. Murió el 21 de septiembre en el Hospital Regional, cinco días después de que su pareja la estrangulara en su casa delante de sus hijas, ambas menores de edad. Desde entonces no ha habido nuevos casos en la provincia.

Una escalera maldita

En esta escalera maldita, la violencia machista sube un peldaño cada año y no ha bajado ninguno desde 2021. Aquel año fueron asesinadas en la provincia dos mujeres a manos de sus parejas o exparejas. En 2022 fueron 3; en 2023, 4; en 2024, 5; en 2025, 6, y en 2026, 7.

Los últimos escalones han ido batiendo marcas. Con las cinco víctimas de 2024, la provincia tuvo su peor balance desde 2009. Con las seis de 2025, Málaga fue la provincia española con más asesinatos machistas. Este año la escalera ha subido otro peldaño y, lamentablemente, el año aún no ha llegado a su fin.

Desde 2003, primer año con registros oficiales, 69 mujeres han sido asesinadas en Málaga por sus parejas o exparejas. En el conjunto de España son 1.387. El aumento malagueño coincide con un mal año en todo el país.

A 20 de noviembre, España contabilizaba 46 mujeres asesinadas. Por estas mismas fechas eran 38 en 2025 y 40 en 2024. No había una cifra tan alta a estas alturas del año desde 2023.

La realidad es que tantos números, tantas estadísticas, en un tema de tal gravedad, resultan fríos, crueles. Detrás de cada escalón hay nombres de mujer, una casa y una familia totalmente rota.

Lo cantó la comparsa Los Santos, con letra de Jesús Bienvenido: "Nombres, quedan sus nombres en la lista interminable de mujeres que tuvieron compañeros sucios y cobardes". De aquellos versos han pasado ya casi 17 años. Pero los nombres de mujeres asesinadas siguen acumulándose año tras año en unos escalones que cada vez son más altos.

En la lista malagueña de este año hay dos Victorias y dos Marías, una Cristina, una Melinda y una Ieva. El primer caso en la provincia de Málaga llegó el 24 de enero en Alhaurín el Grande. Victoria Hart, británica de 33 años, murió acuchillada en su casa de la urbanización La Paca delante de sus 3 hijos, de entre 7 y 11 años.

Su expareja tenía en vigor una prohibición de aproximación y el caso estaba activo en VioGén con riesgo bajo. El presunto autor se entregó horas después en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre y confesó que había matado a la madre de sus hijos.

El 31 de marzo fue asesinada Cristina Catalá, de 35 años. Su familia y la asociación SOS Desaparecidos la buscaron durante 3 meses. El 1 de julio, la Guardia Civil recuperó su cuerpo de un pozo de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria.

Su expareja, un hombre de 49 años, confesó el crimen y llevó a los agentes hasta el lugar. La autopsia preliminar reveló heridas de arma blanca y signos compatibles con ahogamiento. Otras 2 personas fueron detenidas por encubrimiento.

El 5 de junio, Victoria, a la que en La Palma-Palmilla todos conocían como Vicky, apareció muerta de un disparo en su piso de la calle Guadalimar. Tenía 51 años y trabajaba como limpiadora en el Centro Asistencial San Juan de Dios. Su marido, de 56, se quitó la vida con la misma arma. Ninguno de los 2 figuraba en VioGén. La pareja tenía 2 hijos, ya mayores de edad, y 3 nietos.

Julio fue el peor mes. En apenas 3 semanas salieron a la luz cuatro casos: el hallazgo del cuerpo de Cristina, desaparecida en marzo, y tres crímenes nuevos.

En la madrugada del 8 de julio, María, de 61 años, y su hija Patricia, de 31, aparecieron muertas a puñaladas tras el incendio de su vivienda en la calle Tulipán de Las Lagunas, en Mijas.

La pareja de María, con antecedentes por violencia de género con parejas anteriores, fue detenida al día siguiente en el distrito de Teatinos. Quemó la casa para ocultar pruebas. Ninguna de las dos mujeres figuraba en VioGén.

La estadística oficial cuenta a María, porque era la pareja del presunto agresor. Patricia no entra en el recuento, pero también perdió la vida, y hay que remarcarlo. La pareja de su madre la mató, presuntamente, por no aprobar la relación de ambos. La joven estaba muy feliz con su novio y a punto de mudarse para empezar una nueva vida. Nunca entendió la relación de su presunto asesino con su madre.

El 20 de julio, María, de 30 años, murió apuñalada en su casa de la calle Mederuelos, en Antequera. El padre de sus dos niños, de 35, se quitó la vida arrojándose desde la muralla del Arco de los Gigantes.

Ella lo había denunciado por malos tratos en 2023 y tenía una orden de protección, con su caso catalogado de riesgo bajo. Pocos días antes del crimen, el procedimiento se archivó y las medidas cesaron, supuestamente por acuerdo entre ambas partes. Su familia cree que no actuó con libertad y que él la forzó a cerrar el proceso. Aprovechando esto, el 20 de julio la convenció para subir a su casa, probablemente con alguna excusa relacionada con los niños, y la apuñaló brutalmente. Dejaron huérfanos a dos hijos de 7 y 4 años.

Al día siguiente, Melinda Persotzi, húngara de 45 años, murió en su vivienda de Benahavís por dos profundas heridas en el cuello causadas con un cúter. También tenía rotos la ropa y el sujetador. Las primeras informaciones oficiales descartaron la violencia machista porque su entorno no terminaba de ubicar al sospechoso, un modelo argentino de 49 años.

Durante su huida, el sospechoso escribió un diario en el que confesaba el asesinato y lo dejó en la entrada de la casa de un amigo, que lo encontró y se lo entregó a la Guardia Civil. Lo detuvieron el 31 de julio escondido en un bancal de Istán, donde al parecer intentó cortarse las venas. Hoy está en prisión provisional.

La investigación acreditó después que habían sido pareja durante cerca de 2 años, entre 2018 y 2020, y el caso pasó a la estadística oficial. Melinda figuraba en VioGén con un expediente inactivo. Según Igualdad, la víctima no tenía hijas ni hijos menores de edad y no había denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, pero las primeras informaciones siempre manejaron que tenía una hija.

El último caso es el de Ieva. El 16 de septiembre, hacia las 18.00, su pareja la estranguló en el domicilio familiar de la calle Leoni Benabú, en Pinares de San Antón, delante de sus hijas. La mayor, de apenas 12 años, fue quien llamó al 112.

Los sanitarios la encontraron en parada cardiorrespiratoria y lograron reanimarla. Ingresó en la UCI del Hospital Regional, donde murió 5 días después. Su familia decidió donar sus órganos. El agresor, de 39 años, se ahorcó en la vivienda con unas bridas. Ninguno de los dos constaba en VioGén ni había denuncias previas. Dejan a dos menores de edad huérfanos.

A este balance hay que añadir el asesinato en San Pedro de Alcántara de Franyel, una mujer trans de 35 años. Las rigideces administrativas han dejado su crimen fuera de la estadística oficial de violencia de género, porque su identidad legal aún no figuraba en el Registro Civil. Estaba en proceso de transición.

Solo dos de las víctimas, Victoria H. y María, la vecina de Antequera, habían denunciado a sus agresores. La proporción es parecida a la de toda España, donde 13 de las 46 asesinadas, el 28,3%, tenían denuncias previas. En los dos casos malagueños, el sistema había catalogado su riesgo como bajo.

Tras el crimen, tres de los agresores se quitaron la vida. Son tres de los 10 suicidios consumados de autores que recoge este año la estadística nacional.

La violencia machista ha dejado en la provincia al menos ocho menores huérfanos: los tres hijos de Victoria H., los dos de María en Antequera, la hija de Melinda y los dos de Ieva. En toda España son 38.