La Diputación de Málaga movilizará 181,5 millones en 2027 para inversiones y ayudas a los municipios

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LO ESENCIAL Las claves La Diputación de Málaga aprueba un presupuesto de 427,96 millones de euros para 2027, lo que supone un incremento de casi el 12% respecto al ejercicio actual. Se movilizarán 181,5 millones de euros para inversiones y ayudas municipales, destacando partidas para carreteras, agua, patrimonio e infraestructuras estratégicas. Las políticas sociales crecen un 33% hasta alcanzar los 118,9 millones de euros, impulsadas principalmente por el aumento del servicio de ayuda a domicilio. El PSOE anuncia un recurso contencioso-administrativo al denunciar que el Pleno extraordinario para aprobar las cuentas se convocó con menos de 24 horas de antelación.

La Diputación de Málaga contará en 2027 con un presupuesto de 427,96 millones de euros, casi un 12% más que este ejercicio, con el que prevé movilizar 181,5 millones en inversiones y transferencias para actuaciones en los municipios de la provincia.

Las cuentas, aprobadas inicialmente este miércoles por el Pleno de la institución, reservan además 118,9 millones para políticas sociales, un 33% más que en 2026, principalmente por el incremento de los recursos destinados a la ayuda a domicilio.

El presupuesto del conjunto del sector público provincial, que incorpora también las cuentas de los organismos autónomos, consorcios y entidades dependientes, asciende a 577,59 millones de euros.

A los 427,96 millones de la Diputación se suman los 47,35 millones del Patronato de Recaudación Provincial, los 42,75 millones del Consorcio Provincial de Bomberos y los 32,51 millones del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos.

Completan el presupuesto Turismo y Planificación Costa del Sol (20,52 millones), el Consorcio Provincial del Agua (5,23 millones), el Consorcio de la zona nororiental (900.000 euros) y la Fundación Madeca (367.000 euros).

De los 181,5 millones que la Diputación destinará a actuaciones de mejora de la provincia, 81,5 millones corresponden a inversiones directas de la institución o ejecutadas por municipios y otras entidades. Esta partida aumenta un 3,6% respecto al ejercicio anterior.

Los otros 100 millones se canalizarán mediante transferencias a ayuntamientos, consorcios, entidades provinciales, asociaciones y colectivos. En este caso, el incremento alcanza el 15%.

Dentro de las ayudas a los consistorios destacan los 41,2 millones del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, dirigido a municipios de menos de 25.000 habitantes.

La institución reserva además 10,1 millones para proyectos coordinados desde la Oficina de Atención a los Alcaldes, 4,8 millones para actuaciones del Programa de Fomento del Empleo Agrario y otros 9,5 millones para diferentes planes y programas municipales.

Proyectos estratégicos

Entre las inversiones previstas para 2027 sobresale la red provincial de carreteras, que recibirá 19,8 millones de euros.

La planificación contempla un nuevo plan de refuerzo del firme y asfaltado en 17 vías, así como actuaciones específicas en distintos puntos de la provincia.

Entre ellas figuran la segunda fase de rehabilitación de la MA-4402, de acceso a la pedanía antequerana de La Joya; la continuación de las mejoras en la MA-5401, entre El Burgo y Casarabonela, y la reparación de un tramo de la antigua MA-436 en Casabermeja.

El abastecimiento, el alcantarillado y la depuración de agua contarán con otros 11,7 millones de euros.

También se incluyen cinco millones para continuar con el Plan Málaga Sacra, destinado a restaurar iglesias de pequeños municipios, y cuatro millones para la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de Ronda.

Las cuentas reservan asimismo 3,8 millones para actuaciones relacionadas con la biomasa y las energías renovables en municipios de la Serranía de Ronda; 2,8 millones para rutas y senderos, y dos millones para mejoras en calles y plazas.

En materia de infraestructuras y equipamientos, se consignan 1,3 millones para concluir el nuevo parque de bomberos de Rincón de la Victoria y acometer reformas en los de Coín, Torremolinos y Vélez-Málaga.

A ello se suma un millón para el centro de investigación y experimentación contra el cambio climático Málaga Viva Lab, en Ardales, y otro millón para nuevos proyectos de la Senda Litoral.

La plaza de toros de La Malagueta contará también con un millón de euros para mejoras.

El presupuesto incorpora, además, partidas para algunos de los proyectos de mayor dimensión de la provincia: 2,5 millones de euros para el Auditorio de Málaga, 1,8 millones para la nueva sede judicial de Torremolinos y 400.000 euros para los estudios previos del futuro estadio de La Rosaleda.

Ayuda a domicilio

El capítulo social experimenta uno de los mayores incrementos de las cuentas provinciales. La Diputación destinará 118,9 millones de euros a estas políticas, un 33% más que en 2026. El principal motivo es el aumento de la financiación del servicio de ayuda a domicilio, que alcanza los 77,6 millones, unos 27 millones más que este año.

Esta partida está destinada a cubrir los costes de las profesionales que prestan el servicio, dirigido a personas que necesitan asistencia para desarrollar las actividades cotidianas en sus hogares.

Junto a ella, se reservan 7,4 millones para ayudas a familias y entidades del tercer sector, tanto para atender necesidades sociales en la provincia como para proyectos de cooperación con organizaciones no gubernamentales de desarrollo.

Otros 30,4 millones se destinan a la administración y gestión de los recursos sociales de la Diputación, mientras que el Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios contará con 1,7 millones.

La institución incluye además un millón de euros para promover la igualdad de género y combatir la violencia, así como 725.000 euros para el programa de conciliación y corresponsabilidad Dipma Concilia.

En el ámbito de la atención a mayores y dependientes, se consignan 840.000 euros para asistencia en centros especializados y servicios específicos. También figura una partida de 200.000 euros para implantar y evaluar un programa de domótica en viviendas de personas mayores que viven solas en los municipios más pequeños, con el objetivo de facilitar su autonomía y mejorar su atención.

El presupuesto contempla recursos para impulsar los principales sectores productivos de la provincia. La promoción turística contará con 20,6 millones de euros, mientras que el apoyo al sector agroalimentario y al tejido empresarial dispondrá de 6,8 millones.

Para fomentar la contratación de jóvenes titulados universitarios, graduados de Formación Profesional y personas desempleadas, así como mejorar la empleabilidad, se reservan 4,4 millones de euros.

A esta cantidad se suman otros 1,3 millones para respaldar a trabajadores autónomos y proyectos de emprendimiento empresarial.

Recurso del PSOE

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Josele González, ha anunciado que el Grupo Socialista interpondrá un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales contra la convocatoria extraordinaria y urgente del pleno para aprobar los presupuestos provinciales de 2027.

González ha denunciado que el equipo de gobierno ha convocado la sesión con menos de 24 horas de antelación, sin facilitar toda la documentación y sin garantizar a la oposición el tiempo necesario para estudiar unas cuentas de 577 millones de euros.

Durante su intervención, ha manifestado la oposición de los socialistas a una convocatoria que, a su juicio, carece de circunstancias objetivas y excepcionales que justifiquen prescindir de los plazos legales.