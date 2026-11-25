Vídeo de la operación de la Policía Nacional.

Ocho detenidos en una operación contra el blanqueo del narcotráfico con registros en Málaga, Cádiz y Sevilla

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LO ESENCIAL Las claves Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria se ha saldado con ocho detenidos y 21 registros en las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla. Se han intervenido más de 195.000 euros en efectivo, joyas, dos armas largas, 16 vehículos (12 de gama alta) y se han bloqueado 20 cuentas bancarias. La red blanqueaba beneficios del narcotráfico marítimo mediante la creación de sociedades instrumentales para introducir el dinero en el circuito legal. La organización utilizaba testaferros para ocultar la verdadera propiedad de diversos inmuebles adquiridos por Andalucía con fondos de origen ilícito.

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria se ha saldado con ocho detenidos y el desmantelamiento de una presunta organización criminal dedicada a blanquear dinero procedente del narcotráfico.

La investigación ha tenido ramificaciones en Málaga, Cádiz y Sevilla, donde se han practicado un total de 21 entradas y registros.

La actuación policial ha permitido intervenir más de 195.000 euros en efectivo, joyas, relojes de alta gama y 16 vehículos, 12 de ellos de gama alta.

También se han incautado dos armas largas, una embarcación y una moto de agua. A estas actuaciones se suma el bloqueo de 20 cuentas bancarias y la anotación de prohibiciones de disponer sobre numerosos vehículos y bienes inmuebles.

La investigación económica comenzó en 2024, después de una operación conjunta anterior contra el tráfico de drogas en la que ya se habían producido numerosas detenciones y se habían intervenido vehículos de alta gama, joyas y dinero en efectivo.

Aquella actuación permitió a los investigadores abrir una nueva línea de trabajo para seguir el rastro de los beneficios generados por las organizaciones dedicadas a introducir estupefacientes en España por vía marítima.

Las primeras pesquisas detectaron que varios de los investigados mantenían un nivel de vida que no se correspondía con sus ingresos ni con su patrimonio declarado.

Además, disfrutaban de numerosos bienes que, pese a estar bajo su control, no figuraban formalmente a su nombre.

A partir de ahí, los agentes y funcionarios de Vigilancia Aduanera reconstruyeron una estructura que presuntamente se encargaba de mover grandes cantidades de dinero en efectivo e introducirlas en el circuito económico legal mediante sociedades creadas específicamente para dar apariencia de normalidad a los beneficios del narcotráfico.

Inversiones inmobiliarias

Una parte importante del dinero procedente de la actividad delictiva habría terminado invertida en el mercado inmobiliario andaluz.

Según la investigación, la organización adquiría inmuebles distribuidos por diferentes puntos de Andalucía, pero ocultaba su verdadera titularidad mediante el uso de testaferros.

De esta manera, los líderes de la presunta trama podían controlar y disfrutar de un patrimonio inmobiliario sin aparecer directamente en los documentos de propiedad.

Las sociedades instrumentales y las personas interpuestas servían para dificultar el rastreo del dinero y ocultar el origen ilícito de los fondos.

La fase final de la operación se ha desarrollado con los 21 registros practicados en las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla.

La investigación ha estado dirigida por la Fiscalía Antidroga y la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza número 5, de la Audiencia Nacional.