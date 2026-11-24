La violencia vicaria es la ejercida contra los hijos para causar dolor al otro progenitor. EEM Shutterstock

La violencia de género deja en Málaga ocho huérfanos este año, el doble que en su último peor registro

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LO ESENCIAL Las claves Málaga registra ocho menores huérfanos por violencia de género en 2026, alcanzando la cifra más alta de su serie histórica y duplicando el peor dato previo. Los menores huérfanos en Málaga representan más del 20% del total contabilizado en toda España durante el año. Siete mujeres han sido asesinadas por violencia machista en la provincia en 2026, igualando a Madrid con el dato más alto del país. CCOO denuncia que las instituciones no están a la altura y exige un apoyo psicológico adecuado e integral para los menores, considerados víctimas directas.

Ocho niños y niñas de la provincia de Málaga se han quedado sin su madre en lo que va de 2026. A todas las asesinaron sus parejas o exparejas. Es la cifra más alta desde que hay registros y duplica el peor dato que había tenido la provincia hasta ahora en el marco de la lacra de la violencia de género.

Los datos proceden de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Los recoge el informe que CCOO Málaga ha elaborado con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Hasta este año, Málaga nunca había pasado de cuatro huérfanos en un mismo año. Esa cifra se alcanzó en 2015 y en 2023. En 2024 fueron dos y en 2025, tres. En 2016, 2017, 2020 y 2021 la violencia machista no dejó ningún huérfano en la provincia.

Los ocho de este año son más que los de 2024 y 2025 juntos. Suponen uno de cada cuatro de todos los menores que han perdido a su madre por esta causa en Málaga desde 2013, que en total son 31.

En toda España son 38 los menores que se han quedado sin madre este año, según la última actualización del Ministerio de Igualdad, del 20 de noviembre. Más de uno de cada cinco es de Málaga.

La cifra va de la mano de otro récord. Málaga suma siete mujeres asesinadas por violencia machista en 2026, la cifra más alta de su serie histórica y la mayor de España junto a Madrid.

Testigos del crimen

Varios de estos niños estaban presentes cuando mataron a su madre. Victoria H. murió en enero en Alhaurín el Grande, apuñalada por su exmarido delante de sus tres hijos. Ieva, de 35 años, fue estrangulada por su pareja el 16 de septiembre en su casa de Pinares de San Antón, en Málaga capital. Fue una de sus hijas, de 12 años, quien llamó al 112. Ieva murió cinco días después en el Hospital Regional y deja a dos niños sin madre.

Completan la lista los dos hijos de María, asesinada en Antequera, y la hija de Melinda.

La ley andaluza contra la violencia de género, reformada en 2018, reconoce a los hijos e hijas de las mujeres maltratadas como víctimas directas de esa violencia. Desde 2013, tres menores han sido asesinados en la provincia en casos de violencia machista. En 2025 y 2026 no ha habido ninguno en Málaga, y en el conjunto de España son seis.

Apoyo psicológico

CCOO califica el impacto en la infancia de “fuerte” y considera que los datos subrayan “la urgencia de incluir a los menores en los programas de protección y asistencia de forma integral, con un apoyo psicológico adecuado”. El sindicato pide además un enfoque de intervención que tenga en cuenta las necesidades específicas de estos niños.

En sus conclusiones, la organización sostiene que “las instituciones responsables no están a la altura de las circunstancias”. Exige que la Comisión Provincial de Seguimiento de la Violencia de Género “haga su trabajo de coordinación y de análisis” y adopte las medidas necesarias para “frenar la gravedad de la situación” en la provincia.