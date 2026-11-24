En vigor: el descanso semanal del trabajador debe ser, como mínimo, de 36 horas ininterrumpidas

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores fija un descanso mínimo semanal de 36 horas ininterrumpidas (día y medio), que no tiene por qué coincidir con el fin de semana. Las 36 horas de descanso semanal son independientes de las 12 horas mínimas de descanso que deben transcurrir entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente. El descanso semanal se puede acumular en periodos de hasta 14 días para organizar turnos en determinadas actividades. Los menores de 18 años cuentan con una protección mayor, con un descanso mínimo ininterrumpido de dos días (48 horas) a la semana.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a disfrutar de un periodo mínimo de descanso cada semana. No siempre tiene que coincidir con el sábado y el domingo, pero la empresa debe respetar unos tiempos.

Para muchos empleados, el descanso semanal significa tener dos días libres, aunque la legislación no establece exactamente esa obligación. Lo que sí fija es un periodo mínimo que las empresas deben garantizar.

El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido. Esto equivale a 36 horas consecutivas, un periodo que debe disfrutarse sin interrupciones.

La norma no obliga, por tanto, a que todos los empleados libren los sábados y domingos. En actividades como la hostelería, el comercio o la sanidad, donde los turnos incluyen habitualmente los fines de semana, el descanso puede trasladarse a otros días. La condición es que se respete el mínimo establecido.

Hay otro detalle importante que conviene tener en cuenta al organizar los horarios. Las 36 horas de descanso semanal no deben confundirse con el periodo mínimo que tiene que transcurrir entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente.

El artículo 34.3 del Estatuto establece que deben pasar al menos 12 horas entre una jornada laboral y otra. Ambos descansos son independientes y no pueden solaparse. Es decir, las horas de descanso diario no sirven para completar las 36 horas semanales.

Excepciones

El Estatuto de los Trabajadores contempla una particularidad: el descanso semanal puede acumularse por periodos de hasta 14 días. Esta posibilidad permite organizar los turnos de forma diferente a la distribución habitual de cinco días de trabajo y dos de descanso.

De este modo, hay actividades en las que los empleados pueden concentrar sus jornadas laborales y disfrutar después de periodos de descanso más largos, siempre que se respeten los límites legales y convencionales.

La protección es mayor para los trabajadores menores de 18 años. En estos casos, el descanso semanal mínimo es de dos días ininterrumpidos, es decir, 48 horas.

Además, los convenios colectivos pueden mejorar las condiciones recogidas en el Estatuto y establecer periodos de descanso superiores. Por eso, a la hora de comprobar si un calendario laboral cumple la normativa, hay que revisar las horas efectivas de descanso y las condiciones específicas del sector.