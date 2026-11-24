Una imagen de la sede de Rey Cabra y de Antonio Villarejo, su responsable. REY CABRA - GOOGLE

Roban 2.000 kilos de queso en la quesería Rey Cabra de Málaga tras burlar la alarma: “Contestaron como si fuera yo”

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LO ESENCIAL Las claves Roban más de 2.000 kilos de queso curado y 150 quesos frescos en la quesería artesanal Rey Cabra, ubicada en Cuevas del Becerro (Málaga). Los asaltantes burlaron la alarma desviando el teléfono del propietario y haciéndose pasar por él ante la empresa de seguridad usando su contraseña. La Guardia Civil investiga el suceso, valorando las pérdidas en más de 70.000 euros tras sustraer también maquinaria y un grupo electrógeno. El dueño pide colaboración ciudadana para detectar la mercancía robada en vísperas de la campaña de Navidad y alerta de su venta ilegal.

"Nos han destrozado el cierre de temporada, a días de Navidad", dice Antonio Villarejo con indignación. Es el propietario de Rey Cabra, una quesería artesanal que Antonio tiene en pleno campo, en el kilómetro 21 de la carretera de Ronda a Ardales, en el término de Cuevas del Becerro. Unos ladrones le han robado más de 2.000 kilos de queso curado y más de un centenar de quesos frescos, así como otros enseres.

A las 23.40 de la noche del pasado sábado saltó la alarma de Rey Cabra. Cuando esta suena, el aviso llega de inmediato al teléfono móvil de Villarejo. Aquella noche no le llegó.

Según su relato, los ladrones, de una manera "muy profesional", se habrían hecho con el control de su teléfono. Cuando el servicio de seguridad le tendría que haber contactado, se encontraron al otro lado a los ladrones, que dieron su contraseña y se hicieron pasar por él.

Villarejo no sale de su asombro pese a que ya han pasado unos días. “Dieron mi contraseña, que no sé cómo lo hicieron, tenían desviado el teléfono", sostiene.

El quesero sospecha que detrás hay profesionales “de un nivel determinado”. Tampoco descarta que le tuvieran el teléfono intervenido desde antes de perpetrar el golpe.

Una vez dentro, el golpe fue limpio. Los autores no forzaron puertas ni ventanas. Atacaron la cerradura con un taladro, la perforaron y entraron. “Muy profesional”, describe Villarejo.

Dos toneladas de queso curado

Se llevaron todo el queso que había en las cámaras. Eran unos 2.000 kilos de queso curado, a los que se suman unos 150 quesos frescos. Villarejo no entiende para qué querían estos últimos, que caducan pronto y necesitan frío. También desaparecieron tarros de crema de queso, algunos ya etiquetados con la marca de la casa.

Los ladrones cargaron además con todo el equipamiento que pudieron mover. Solo dejaron atrás la máquina de vacío, que pesa unos 100 kilos.

En la quesería había un grupo electrógeno que el Ayuntamiento del pueblo le había prestado a Antonio a raíz de un corte de corriente reciente. Villarejo lo tenía allí a la espera de que un operario municipal pudiera recogerlo. "También se lo han llevado", sostiene.

La Guardia Civil, que ha valorado lo sustraído en “setenta y tantos mil euros”, según Villarejo, investiga el robo. Al estar la fábrica en el campo, la denuncia se presentó ante el instituto armado en Ronda. Villarejo agradece a los investigadores el "gran trabajo" que están realizando y espera que más pronto que tarde tengan noticia de los culpables del robo.

El empresario les ha facilitado además algunas posibles pistas. Situaciones "raras" que vivió antes de que ocurriera el robo y antecedentes de otros episodios, según explica.

No es la primera vez

Rey Cabra ya sabe lo que es recibir visitas agrias de este tipo. Villarejo recuerda otro robo en estas mismas fechas, hace 10 o 12 años, y un intento que lograron frustrar a tiempo.

El primero de cierta envergadura fue en la Semana Santa de 1993, cuando también vaciaron las cámaras. Entonces la quesería no tenía alarma. Después la instaló. "Lo que no me esperaba es que pudieran incluso puentear la alarma, que ya es el colmo", lamenta.

El golpe llega en plena recta final de la campaña. Con las cámaras vacías, la familia solo podrá servir queso fresco a sus clientes en lo que queda de temporada. "Lo demás es imposible", asume.

Pioneros del queso de cabra

Rey Cabra es una de las queserías artesanales veteranas de Andalucía. Villarejo empezó con las cabras, de raza malagueña, a finales de los años 70.

En 1988 se constituyó la empresa familiar con el nombre de Rey Cabra y en 1990 salieron al mercado los primeros quesos con esa marca. “Somos muy antiguos”, resume.

Su producto más conocido es el queso de cabra rondeño, elaborado con leche cruda de su propio rebaño e incluido por la Unión Europea en su Catálogo de Quesos de España. La casa también elabora queso fresco, semicurado y crema de queso para untar. Por norma, nunca se presenta a concursos.

Un queso fácil de reconocer

Villarejo ha difundido lo ocurrido en redes y en un portal de queseros andaluces con la esperanza de que alguien detecte la mercancía. Asegura que sus quesos se distinguen bien por el molde. “Quien los conoce, los diferencia mucho de los demás”, apunta.

El rondeño se caracteriza porque es liso. El otro formato pesa algo menos de dos kilos, es bajito y tiene un diámetro algo mayor que el de los quesos habituales.

Villarejo teme que los ladrones intenten vender incluso los tarros de crema con la etiqueta de Rey Cabra. “A saber dónde lo van a vender”, se pregunta. Así, ruega a todos los malagueños, especialmente a los residentes en la Serranía de Ronda, que desconfíen si ven estos días a alguien vendiendo quesos por la calle. "Muy probablemente sean míos, que se avise a las autoridades", concluye.