Comenzó su proyecto en un pequeño corral de 30 metros cuadrados y hoy cuenta con una nave arrendada de 600 metros cuadrados donde desarrolla su actividad como autónomo.

A los 12 años adquirió su primera cabra con sus propios ahorros y aprendió el oficio de forma autodidacta compaginándolo con sus estudios.

David Tomé ha logrado convertirse en ganadero con 20 años y más de 200 cabras en Corumbela, tras comenzar desde cero y sin antecedentes familiares en el sector.

Cuando los niños de su edad salían del ‘cole’ y se iban al parque, David Tomé hacía otra cosa. Llegaba a casa, cogía el pan duro que había sobrado del día anterior y salía corriendo hacia un campo cercano, donde un hombre mayor amarraba cuatro o cinco cabras cada día.

Su entorno nunca terminó de entender por qué no se sumaba a los juegos del parque. Él siempre lo tuvo claro, y así lo explica en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga. “No bajé al parque nunca porque no quería ir al parque. Así de simple. Quería ir a buscar a los cabreros, que era lo que me gustaba, lo que yo quería imitar”.

Aquel niño tiene hoy 20 años recién cumplidos y unas ideas más que definidas. Muchos chavales de su edad reparten sus días entre la universidad y las noches de fiesta con amigos. Él vive rodeado de 200 cabras en una nave de Corumbela, pedanía de Sayalonga, donde también tiene su casa. Es cabrero, y ha cumplido su sueño mucho antes de lo que nadie esperaba.

Nadie de su familia cercana se dedica al campo. De hecho, sus padres siempre han llevado dinero a casa gracias al sector del turismo. "Sé que lo mío es raro, difícil de explicar. Yo no lo he mamado desde niño. No me viene de tradición ganadera, ni de mis padres, ni de un abuelo cabrero, como le pasa a otra gente que conozco. Yo iba en el coche con mis padres, veía una cabra en la carretera y ya me llamaba la atención", detalla.

La atracción de David por estos animales era muy llamativa y no decidió pasarla por alto su padrastro, una figura que considera como un apoyo clave para iniciarse en el 'mundillo'. Él lo llevaba de pequeño a ver a los cabreros y a observar de cerca la que años después se ha convertido en su profesión y fuente de ingresos.

Con 12 años se compró su primera cabra. El dinero salió de sus ahorros, que reunía los fines de semana ayudando a otros familiares en el campo. “Te daban cinco eurillos, 10 eurillos, 20 eurillos, dependiendo del trabajo. Esos eran mis fines de semana. Siempre me ha gustado el trabajo y luchar por la vida”, expresa.

A esos ahorros sumó el dinero de algún cumpleaños y junto al dinero que le dio su familia, como la mujer de su padre, que pagó la mitad, logró comprársela a un hombre de su pueblo. "La llamé Colorá, por el color de su capa", cuenta.

David es una auténtica enciclopedia sobre cabras. Asegura que las cabras malagueñas se distinguen por sus tonos. Las plateras son más blanquecinas y las retintas tienen un color vivo y llamativo. Las coloradas se quedan a medio camino, “ni muy tostadas ni muy rubias”.

Aquella primera cabra le obligó a aprender sobre la marcha. Admite que no sabía ni ordeñar en aquel entonces. “Me enseñé yo solo. Había visto a cabreros ordeñando, pero ninguno me había dicho: venga, coge y ordeña a mano”.

Por las noches, cuando no podía estar con los cabreros, se quedaba en casa viendo reportajes sobre ganaderos y buscando cabras en venta. Fue un auténtico autodidacta para llegar a convertirse en lo que es hoy.

En el instituto compaginaba las clases con su trabajo con las cabras. Estudiaba por la mañana, comía en casa, se iba al campo y por la noche hacía los deberes. Geografía e Historia eran sus asignaturas favoritas, con algunas de las mejores notas de su clase, pero había otras, como Lengua y Literatura que se le hacían algo más de bola. "No era lo mío", manifiesta.

David no ha estudiado nada relacionado con la ganadería. Admite que la formación ayuda a conocer mejor las enfermedades de los animales, por ejemplo, pero cree que la mayoría de las cosas se aprenden sobre el terreno, en contacto con los animales. Su escuela fue otra. “Lo que he estudiado al fin y al cabo ha sido la vida. Hay gente con muy buenas carreras que luego no sabe lo que es la vida y eso es muy importante”.

Pese a que cree que habrá quien no lo entienda, aclara que él no ha estudiado porque no ha querido. "También me han abierto las puertas en muchos sitios donde he trabajado, pero yo tenía claro lo que quería, dónde estaba mi futuro", sostiene.

Hay quien le señala diciendo que se dedica a la ganadería para hacerse famoso en internet, por moda. "Tú les preguntas a mis maestros de primero, segundo o tercero de primaria y te dicen que yo ya decía que quería ser cabrero. No fue cosa del día cuando me hice viral con 17 años, esto viene de lejos". El joven compartió en redes un vídeo donde explicaba sus intenciones, su sueño de montar una ganadería en condiciones. En aquel entonces, solo tenía una pequeña explotación y veía todo como un hobbie.

Del corralillo a la nave

Durante un tiempo tuvo a Colorá en el corral de un ganadero con el que mantenía buena relación. Con 15 años, a punto de cumplir 16, levantó su propio "corralillo" en un terreno construido con vallas y chapas, "como pude". Allí se sacó el código ganadero, que le permitía tener hasta 10 cabras. A los 17, cuando se grabó aquel vídeo viral, ya tenía 15.

El motivo de subir aquella pieza a redes sociales es curioso. Aquel día, el joven venía de ver con su padre el terreno donde quería construir una nave en Torrox, coincidía con unas protestas del campo y, según reconoce, llegaba "un poco caliente", pues se le estaba complicando todo. Quería dejar claro un mensaje: “También hay jóvenes que queremos dedicarnos a esto”.

La nave nunca llegó a construirse en su pueblo. Según su testimonio, en Torrox le pedían una parcela de 25.000 metros cuadrados para levantar una nave de 120 metros, algo que no comprende, dice, "en un municipio donde abundan las fincas pequeñas". Fueron dos años de espera. “Te decían que sí se podía y luego que no se podía. Ha sido mucho calentamiento de cabeza, y también lo he pasado mal”.

Irse de su pueblo no ha sido fácil. "Al fin y al cabo allí tienes a tu gente, a tus amigos, tu apoyo. Pero me cansé. Dije: yo no voy a estar aquí esperando y perdiendo más tiempo". Arrendó una nave en Corumbela, en Sayalonga, y allí lleva casi tres meses.

"Esto no tiene nada que ver con lo de antes. He evolucionado mucho. El día y la noche", declara. Ha pasado de un "corralillo" de 30 metros cuadrados a una nave de al menos 600, y de 10 cabras a más de 200. “Antes era un niño que tenía 10 cabras y soñaba con convertir esto en su oficio. Ahora ya vivo de esto y me levanto cada día con ilusión”, dice con seguridad.

“Son mis niñas”

El amor incondicional de David hacia sus animales es precioso. Asegura que sus primeras "niñas" siempre serán especiales. Pero que ya empieza a ser inagotable el cariño que le tiene a todas. Con ese vínculo, ha estado presente en muchos de sus partos. "Al final, estás al lado, escuchas a una cabra hacer algún ruido raro y te das cuenta de que está pariendo. Allá que iba. Hemos conseguido crear algo muy especial", sostiene.

Confiesa que a cada una le daba su caricia y su beso. “Mucha gente dirá que estoy chiflado, pero es como cuando le das un beso a un perro. Las cabras son muy limpias, aunque parezcan animales de granja. Siempre digo que donde come una cabra puede comer una persona”.

Defiende que el bienestar del rebaño es también una cuestión de números. “A mí me interesa tener las cabras mejor que yo. Si una cabra está bien, te va a dar productividad, y productividad es igual a rentabilidad. Al mes son miles de euros lo que cuesta mantener una ganadería en pie”, declara.

Huelga

Es imposible no hacerle la pregunta sobre qué opinan sus amigos de su trabajo. "Solo te puedo decir que siempre llego tarde a todos lados. Tú no sabes la hora a la que vas a terminar. A lo mejor me surge un problema con los chivos y no puedo”, sostiene.

Aunque es honesto y reconoce que tampoco es de ese tipo de gente que queda día sí y día también. Además, su impecable madurez ha hecho que sus amigos sean, sobre todo, mayores que él, lo que hace que le comprendan mejor. "Muchos son de este mundillo", asevera.

Pero sigue habiendo personas que le preguntan si no tiene vida. “Les digo que no, que mi vida son mis cabras. La vida que yo tengo son mis cabras”.

No cree que un trabajo como el suyo sea esclavo; es una palabra, en su opinión, "algo fea". "Esto es sacrificado, es verdad. Aquí no hay domingos, no hay festivos y no hay huelgas. Huelga general para mí no hay. ¿Quién ordeña a mis animales? ¿Quién les echa de comer?”.

"Hay quien sale de su casa a alas siete de la mañana para trabajar en la obra en Málaga y no vuelve hasta las seis de la tarde. Esa gente está más tiempo en el trabajo que en su casa. Yo aquí tengo mi vida y mi casa. Trabajo, pero no trabajo, porque es lo que me gusta”, argumenta.

Pero sabe que es cierto que las bajas en un proyecto como el suyo son "misión imposible". "No tienes derecho ni a ponerte malo. Puedo meter a alguien a currar, pero siempre se ha dicho que el ojo del amo engorda el caballo", confiesa entre risas.

La timidez

De pequeño era tan tímido que se escondía detrás de su madre cuando alguien se acercaba a saludarle. Hoy comparte su día a día en redes sociales, donde recibe mensajes de apoyo y también críticas.

Insiste una y otra vez que no busca fama con los vídeos donde muestra lo que hace como ganadero. Su satisfacción recae en que la gente lea su historia y piense que una persona joven ha cumplido sus objetivos. "Me hace feliz pensar que alguien mayor enseñe mis vídeos a su nieto porque le guste este mundo y le digan: 'Mira, todo se puede en esta vida'".

Cree que es de los pocos jóvenes de Andalucía, si no el único, que se han incorporado a la ganadería desde cero, sin relevo familiar, con el código ganadero a su nombre, dado de alta como autónomo y facturando él mismo. "No tengo un estudio que lo confirme, pero hacer esto siguiendo el legado de tu padre o de tu madre es mucho más sencillo. Yo he empezado desde cero. Pocos lo han conseguido. Estoy siempre metido en redes y no veo a nadie joven que haya empezado de cero", dice.

A finales de octubre viajó a Madrid con la organización agraria COAG Málaga para participar en una protesta en defensa del sector. Fue el día del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Una imagen de David. Cedida

Según su relato, el tren en el que subía a Madrid se cruzó con el que viajaba en sentido contrario unos 10 minutos antes del siniestro. Después vino una parada de media hora y un trayecto a frenazos hasta la capital. “Fueron 10 minutos. Si eso hubiera pasado 10 minutos antes, a lo mejor yo no sé dónde estaría”.

Aquella concentración, por motivos obvios, quedó pospuesta. Pero las preocupaciones del sector siguen vigentes. La primera, a su juicio, es el precio del gasóleo agrícola. Él no usa tractor a diario, pero los golpes le llegan por otro lado. “El grano y la paja que les doy a las cabras hay que cosecharlos en el campo, y eso necesita tractores que consumen gasóleo. Si sube el gasóleo, me sube el precio de la paja y del pienso”, detalla.

También le inquieta el futuro de la Política Agraria Común. Según su relato, la ayuda por cabeza de ganado ha bajado a unos 15 euros por cabra al año, la mitad de lo que se pagaba antes. "No cubre ni un mes de los gastos que tienes en la ganadería". Calcula que mantener una cabra cuesta, de media, alrededor de un euro al día. "No salen las cuentas", critica.

Así, denuncia el peso de la burocracia. "Estamos pasando de ser ganaderos y agricultores a ser administrativos". Pone como ejemplo las nuevas restricciones sobre medicamentos veterinarios: “Ya no puedes tener un botiquín de primeros auxilios. Hasta que el veterinario no ve los síntomas y te manda la receta, a lo mejor la cabra se ha muerto”.

Critica además los acuerdos comerciales con terceros países. “Yo he visto en el Valle del Guadalhorce tirar limones, naranjas y mandarinas mientras traen limones de Egipto, o cebolla de Sudáfrica. Vamos a priorizar un poco lo que tenemos aquí, miremos por los trabajadores de nuestra tierra”, subraya.

Un día como ganadero

Su mente no deja de soñar, no deja de maquinar. "Si yo me quedo tranquilo, es raro", dice este chaval, que ya prepara un gran proyecto de ecoturismo. Pese a venir de un pueblo turístico como Torrox, con el mejor clima de España, defiende un modelo alejado del sol y playa totalmente masificado.

“Yo estoy a favor del turismo, por supuesto, mi familia se ha dedicado a ello. Pero creo que se debe apoyar a un turismo sostenible. En verano tenemos el sol y la playa, y en invierno también tenemos nuestro campo y unos pueblos que cada vez están más vacíos”, añade.

Descarta montar una granja escuela. No busca ese formato. Su idea es que los visitantes pasen un día como ganaderos, vean cómo se ordeña con máquina y a mano, conozcan la alimentación y los cuidados de las cabras y participen en un pequeño taller de queso, con cata de productos y vinos de la zona.

Por ahora es solo una idea. Quiere asentarse primero en la ganadería, que acaba de arrancar y ha exigido mucha inversión. Su objetivo es ir materializando la idea para 2027, con una página web donde se puedan comprar entradas para niños, adultos con cata o no incluida. Le gustaría también cerrar un acuerdo con un restaurante cercano para que los visitantes prueben el chivo de la zona. "Todo es ponerse", dice.

Más adelante llegaría la quesería, con el mismo nombre que su ganadería, Mi Ilusión. Le gustaría levantarla junto a la nave, siempre que lo permita el registro sanitario.

Ahora mismo vende toda la leche a la industria, que analiza una muestra del tanque en cada recogida para medir la bacteriología, la proteína, la grasa y la presencia de antibióticos. Muchos vecinos le piden leche de cabra o calostro y no puede vendérsela. “No tengo registro sanitario para vender la leche directamente”.

Con la quesería quiere recuperar algo que siente que se está perdiendo. “Estamos perdiendo esa esencia de pueblo, de tradición y de cercanía. Vamos a una gran superficie, compramos el queso y no sabemos ni de dónde viene ni de qué animal. Aquí iría todo directo de mi ganadería al cliente”.

No se pone fecha con este segundo proyecto. “A lo mejor es de aquí a cuatro años, o a cinco, o a 10, o a 15. Pero lo quiero hacer”. Lo que sí tiene claras son sus dimensiones. “No quiero ser una macrogranja con 1.000 cabras, se aleja mucho de mis ideales. Como mucho 400 o 500, una ganadería familiar que transforme su propia leche en queso”.

“Fracasar es no intentarlo”

A los chavales que tienen la misma inquietud que tenía él, les pide ánimo y ganas. Sabe lo que es escuchar comentarios como “este se cree alguien y va a acabar fracasando” o “este no sabe por dónde caga una cabra”. “Hoy en día parece que ser autónomo es de locos, que lo mejor es ser funcionario o tener un puesto de trabajo. Y no siempre es lo mejor, hay que tener valentía”.

Les aconseja intentarlo con cabeza y buscar algo que les diferencie del resto. Para él, cerrar un negocio si las cosas van mal no es un fracaso. “Fracasar es no intentarlo. Si no lo intentas, siempre te vas a quedar con las ganas. Que hagan lo que les diga su corazón. Si su corazón les dice que se tiren, que se tiren”. Y esa frase resume, realmente, su historia de vida. Él se tiró a la aventura con su inseparable Colorá y el camino, con más curvas o con menos, ha sido precioso.