Casi cuatro de cada diez bebés nacidos en Málaga tienen madres de 35 años o más: así repunta la natalidad

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LO ESENCIAL Las claves La natalidad en Málaga acumula tres años consecutivos de crecimiento tras alcanzar los 8.819 nacimientos entre enero y septiembre, un 1,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Las madres de 35 años o más representan ya el 37,9% del total de alumbramientos en la provincia, reflejando el progresivo envejecimiento de la maternidad. Los nacimientos en mujeres menores de 30 años han disminuido un 30,5% en los últimos trece años, sumando 2.538 alumbramientos. A pesar de la reciente recuperación, la cifra global de nacimientos se sitúa todavía un 21,3% por debajo de los datos registrados en 2016.

En las maternidades de Málaga nacen hoy más bebés que hace tres años, pero el perfil de las mujeres que dan a luz también ha cambiado.

Casi cuatro de cada diez nacimientos corresponden ya a madres de 35 años o más, mientras que los alumbramientos de mujeres menores de 30 han caído casi un tercio en poco más de una década.

La provincia suma 8.819 nacimientos entre enero y septiembre de 2026, un 1,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Son tres ejercicios consecutivos de crecimiento que apuntan a una recuperación de la natalidad, aunque la cifra sigue un 21,3% por debajo de la registrada en 2016, cuando se registraron 11.205 nacimientos, 2.386 más que hasta ahora.

La evolución reciente apunta a un cambio de tendencia, pero el volumen de alumbramientos continúa muy por debajo de los niveles de hace diez años.

Junto a esa evolución, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan otra transformación: la maternidad se concentra cada vez más en edades avanzadas. En concreto, el grupo de madres de 35 años o más representa ya el 37,9% del total, frente al 31,2% que suponía en el mismo periodo de 2013.

La distribución por edades permite observar cómo ha cambiado el perfil de la maternidad.

Los nacimientos de mujeres menores de 30 años han pasado de 3.653 en los nueve primeros meses de 2013 a 2.538 en 2026, un descenso del 30,5%.

En cambio, los alumbramientos de madres de 40 años o más han aumentado de 680 a 859 en ese mismo intervalo, un 26,3%.

Tres años de crecimiento

La serie del INE muestra que Málaga ha encadenado tres ejercicios con aumentos en el número de nacimientos durante el periodo comprendido entre enero y septiembre.

Tras tocar fondo en 2023, con 8.591 alumbramientos, la cifra subió hasta los 8.653 en 2024 y los 8.683 en 2025. En 2026 ha alcanzado los 8.819.

El incremento de este último año tiene un protagonista claro: las mujeres de entre 30 y 34 años. Este grupo suma 2.937 nacimientos, frente a los 2.803 del mismo periodo de 2025. Son 134 más, una subida del 4,8% que explica prácticamente todo el crecimiento neto de la provincia.

También aumentan los nacimientos de madres de entre 35 y 39 años, que pasan de 2.463 a 2.485, y los de mujeres de 20 a 24 años, de 742 a 753. Por el contrario, descienden los alumbramientos de madres de 25 a 29 años —de 1.642 a 1.629— y de 40 a 44 años, que pasan de 785 a 779. Entre las mujeres de 45 a 49 años también se registra una caída, de 90 a 74 nacimientos.

La comparación con 2013 permite apreciar con mayor claridad el desplazamiento de la maternidad hacia edades más avanzadas. En los nueve primeros meses de aquel año, las mujeres menores de 30 años concentraban 3.653 nacimientos, el 31,9% del total. En 2026, la cifra se ha reducido hasta los 2.538, que representan el 28,8%.

El descenso también se aprecia en el grupo de 30 a 34 años, que ha pasado de 4.223 nacimientos en 2013 a 2.937 en 2026, un 30,5% menos. Entre las mujeres de 35 a 39 años, la caída es más moderada: de 2.892 a 2.485, un 14,1%.

La evolución es distinta a partir de los 40 años. Los nacimientos de madres de entre 40 y 44 años han pasado de 625 a 779, mientras que los de mujeres de 45 a 49 años han aumentado de 51 a 74. También se contabilizan seis alumbramientos de madres de 50 años o más, frente a los cuatro de 2013.

En conjunto, las mujeres de 40 años o más suman 859 nacimientos en lo que va de 2026, una cifra que ya se aproxima a los 909 registrados entre las menores de 25 años. La diferencia es de apenas 50 alumbramientos.

Lejos de hace una década

Pese a los tres años consecutivos de crecimiento, la evolución de la natalidad en Málaga sigue marcada por el retroceso acumulado desde comienzos de la década pasada.

En los nueve primeros meses de 2013 se contabilizaron 11.448 nacimientos; en 2016, 11.205. La cifra descendió progresivamente hasta situarse por debajo de los 9.000 en 2022 y alcanzar su mínimo reciente en 2023.

Los 8.819 nacimientos de 2026 suponen una mejora respecto a ese suelo, pero no revierten la tendencia de fondo.

La provincia registra todavía un 23% menos de alumbramientos que en 2013 y un 21,3% menos que en 2016, siempre tomando como referencia los nueve primeros meses de cada año.