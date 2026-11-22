Málaga pidió a la Junta en agosto de 2025 cancelar otras 957 viviendas turísticas que siguen en tramitación

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga ha solicitado a la Junta de Andalucía la cancelación de 957 viviendas de uso turístico adicionales desde agosto de 2025. Con esta nueva petición, ascienden a 2.237 las viviendas turísticas sobre las que el Consistorio ha promovido actuaciones de cancelación en el registro autonómico. Unas 1.280 bajas ya se han hecho efectivas por parte de la Administración autonómica, mientras que las otras 957 peticiones continúan en proceso de resolución. La respuesta de Urbanismo a Con Málaga no concreta la distribución de estas bajas por distritos ni especifica los datos solicitados sobre las Torres de Martiricos.

El Ayuntamiento de Málaga ha solicitado a la Junta de Andalucía la cancelación de otras 957 viviendas de uso turístico (VUT) desde agosto de 2025.

Estas peticiones se suman a las 1.280 bajas que, según la Gerencia Municipal de Urbanismo, ya había practicado la Administración autonómica entre 2024 y el 27 de agosto de 2025 a instancias del Consistorio.

En conjunto, ambas cifras sitúan en 2.237 las viviendas turísticas sobre las que el Ayuntamiento asegura haber promovido actuaciones para cancelar su inscripción en el registro autonómico.

De las actuaciones contabilizadas, 1.280 corresponden a bajas que la Junta habría hecho efectivas, mientras que las otras 957 son peticiones formuladas por el Ayuntamiento cuya resolución está pendiente, según la información trasladada por Urbanismo.

Los datos figuran en una contestación de la Gerencia al escrito presentado por el grupo municipal Con Málaga, que había reclamado información sobre el resultado de las solicitudes de cancelación cursadas por el equipo de gobierno de Francisco de la Torre desde el 22 de febrero de 2024.

La petición incluía un desglose por los once distritos de la ciudad y una atención específica a las viviendas situadas en las Torres de Martiricos.

La respuesta municipal no aporta ese detalle. Urbanismo se limita a ofrecer las dos cifras globales y a explicar que la Consejería de Turismo de la Junta es la Administración competente para practicar las cancelaciones, de acuerdo con la normativa autonómica. Es decir, el Ayuntamiento puede solicitar la baja y colaborar en la tramitación, pero la decisión registral corresponde al Gobierno andaluz.

Para respaldar el primer tramo de bajas, la Gerencia remite al balance oficial publicado por la Junta de Andalucía, que recogía 1.280 cancelaciones en Málaga capital hasta el 27 de agosto de 2025. A continuación, añade que desde agosto de ese año el Consistorio ha solicitado la cancelación de otras 957 viviendas, cuyas peticiones se encuentran «actualmente en proceso».

El Ayuntamiento asegura que también está colaborando con la Administración autonómica en la información de estos expedientes, en el marco del convenio suscrito entre ambas instituciones para el intercambio de información en materia de viviendas de uso turístico.

Sin datos sobre Martiricos

La principal incógnita que deja la contestación es la distribución territorial de las actuaciones.

El grupo municipal había solicitado conocer cuántas solicitudes de cancelación se habían cursado en cada uno de los once distritos, cuántas viviendas habían sido dadas de baja y cuántas continuaban inscritas.

Sin embargo, la Gerencia no facilita ninguna cifra desagregada. Tampoco concreta la situación de las Torres de Martiricos, uno de los puntos sobre los que incidía expresamente la solicitud.

No precisa cuántas viviendas turísticas de ese complejo fueron objeto de peticiones de cancelación, cuántas han perdido finalmente su inscripción ni cuántas permanecen activas pese a que se hubiera solicitado su baja.