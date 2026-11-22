Vista del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en Yunquera. EEM

La Junta avala un resort hotelero junto a Sierra de las Nieves pese al informe desfavorable de los gestores del Parque Nacional

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LO ESENCIAL Las claves La Delegación Territorial de Sostenibilidad en Málaga otorga la Autorización Ambiental Unificada a un resort de 50 alojamientos en Yunquera, oponiéndose al informe desfavorable de los gestores del Parque Nacional Sierra de las Nieves. El proyecto, promovido por Verosa Proyectos y Servicios sobre 113.466 metros cuadrados, se ubica en la Zona Periférica de Protección y contempla suites, bungalows, spa y una capacidad para unos 144 huéspedes. La resolución ambiental impone restricciones para proteger especies y 73.760 metros cuadrados de Hábitats de Interés Comunitario, prohibiendo espectáculos musicales o altavoces para evitar molestias por ruido. El complejo no tendrá depuradora y usará un depósito estanco para aguas residuales, quedando la construcción pendiente de obtener las licencias urbanísticas y sectoriales correspondientes.

La propia Junta de Andalucía lo reconoce por escrito: autoriza un complejo turístico de 50 alojamientos en la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional Sierra de las Nieves "en contraposición" al criterio de los gestores del espacio protegido.

Aunque la dirección del parque emitió un informe desfavorable al considerar que el proyecto no acreditaba la ausencia de impactos significativos y que su ubicación resultaba incompatible con el principio de prevención y cautela, la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga ha concedido la Autorización Ambiental Unificada (AAU) al Landscape Resort de Yunquera, una actuación sobre más de 113.000 metros cuadrados que contará con suites premium, bungalows, spa y piscina.

La resolución, firmada el 19 de octubre, sostiene que los efectos negativos pueden atenuarse o evitarse mediante un amplio paquete de medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

La autorización queda sujeta al cumplimiento de esas condiciones, pero no permite por sí sola iniciar las obras: la empresa tendrá que obtener también las licencias y autorizaciones que exige la normativa urbanística y sectorial.

El complejo se proyecta en el paraje Partido Guagazos, al suroeste del casco urbano de Yunquera, dentro de la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional y en la franja contigua a sus límites. La superficie definitiva asciende a 113.466 metros cuadrados repartidos en cinco parcelas.

Inicialmente, el promotor —Verosa Proyectos y Servicios SL— incluyó seis fincas que superaban los 133.500 metros cuadrados, pero tuvo que excluir la parcela 163 del polígono 7 tras un requerimiento de la Junta, al comprobarse que se encontraba dentro del propio Parque Nacional y tenía la consideración de suelo rústico especialmente protegido.

Ordenación del resort hotelero proyectado. Junta de Andalucía

La discrepancia enfrenta a dos órganos de la misma Consejería. En su informe del 8 de mayo de 2026, la Dirección del Espacio Natural Sierra de las Nieves concluyó que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa "no queda acreditada de forma concluyente la ausencia de efectos significativos sobre los valores naturales del Parque Nacional ni sobre la funcionalidad ecológica de su ZPP", especialmente en lo relativo a la "conectividad ecológica, especies sensibles y posibles impactos acumulativos".

El órgano gestor recuerda que estos terrenos contiguos al parque deben actuar como zona de amortiguación frente a las actividades exteriores.

También advierte de que el hecho de que aún esté pendiente de aprobación definitiva el régimen específico de protección de esa franja no puede traducirse en una menor tutela ambiental. En su informe sostiene que "es determinante reforzar la aplicación del principio de precaución" y que la situación actual "no debe implicar una reducción de la tutela jurídica de la ZPP".

Tras recordar dos pronunciamientos previos de mayo y julio de 2023, la dirección del parque fue tajante: "se emite informe DESFAVORABLE a la construcción de las instalaciones planteadas, por resultar incompatible con el principio de prevención y cautela".

La Delegación Territorial, sin embargo, se aparta de ese criterio. La resolución reconoce que actúa "en contraposición a lo reflejado por el órgano con competencias en el espacio protegido de la Sierra de las Nieves" y justifica su decisión en el análisis global de los informes sectoriales y en las medidas preventivas, correctoras y compensatorias previstas.

A su juicio, estas permitirán la "atenuación – evitación de los impactos negativos emanados de la actividad" y, por tanto, la viabilidad del complejo, que considera "viable a los solos efectos ambientales".

50 alojamientos y spa

El proyecto definitivo contempla 50 unidades alojativas: 11 bungalows, 22 habitaciones dobles y 17 suites prémium. Aunque la documentación presentada por el promotor no especificaba el aforo global, los técnicos de la Junta estiman una capacidad aproximada de 144 personas.

La propuesta divide el recinto en dos conceptos: hospedaje activo, pensado para visitantes que utilicen el complejo como base para realizar rutas de senderismo, actividades educativas o visitas al parque, y hospedaje pasivo, orientado a quienes busquen descanso y retiro dentro de las propias instalaciones.

Junto a los alojamientos se levantarán una recepción, un aula de naturaleza, un restaurante-cafetería, una tienda con aseos, vestuarios, un spa y una piscina. El complejo incorpora también un estanque natural de 300 metros cuadrados y una zona de aparcamiento y viales de 4.965 metros cuadrados.

En total, la superficie construida será de 2.265 metros cuadrados, repartidos en módulos independientes para adaptarse a la pendiente y reducir los movimientos de tierra.

Para preservar la tranquilidad del entorno, la autorización impide instalar equipos audiovisuales, altavoces o sistemas de reproducción sonora, así como celebrar espectáculos de música en vivo, fiestas multitudinarias, bailes o celebraciones que generen ruidos ajenos a la actividad propia del establecimiento.

Hábitats prioritarios

En el ámbito de actuación se han identificado 73.760 metros cuadrados de Hábitats de Interés Comunitario. Entre ellos, la resolución recoge 61.795 metros cuadrados del hábitat prioritario 6220, correspondiente a pastizales mediterráneos xerofíticos.

La Junta obliga al promotor a conservar la mayor superficie posible en su ubicación original y a compensar las afecciones inevitables en terrenos ecológicamente equivalentes dentro de las parcelas o del término municipal, evitando la fragmentación de los hábitats.

El expediente también advierte de la posible presencia de aves protegidas como el cernícalo primilla y el halcón peregrino, incluidos en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, así como del águila perdicera, catalogada como vulnerable.

El enclave se encuentra, además, dentro del Área Importante para las Aves (IBA 241) Serranía de Ronda, Sierras Bermeja y Crestellina.

Por ello, antes de iniciar las actuaciones deberán realizarse prospecciones para detectar ejemplares, nidos o madrigueras.

Las obras que afecten directamente a la vegetación deberán procurar no coincidir con el periodo reproductor de la fauna, en primavera y verano. La resolución recomienda también evitar los trabajos nocturnos entre las 20.00 y las 08.00 horas para reducir las molestias provocadas por la iluminación.

En el plano visual, la propia evaluación ambiental presentada por el promotor califica como “severo” el impacto sobre el medio perceptual derivado de la pérdida de naturalidad paisajística por la ocupación del terreno.

Para mitigarlo, se plantean medidas como la hidrosiembra de taludes, la integración cromática de las construcciones y la instalación de pantallas vegetales. Además, antes del inicio de las obras deberá presentarse un Plan de Restauración Paisajística para su aprobación.

Sin depuradora

Respecto al diseño inicial, la promotora ha renunciado a construir una depuradora y a utilizar aguas pluviales o regeneradas.

En su lugar, instalará un depósito estanco para las aguas residuales, que deberán ser retiradas por un gestor autorizado. La Junta exige aportar un certificado de estanqueidad, justificar la capacidad del depósito en función de los habitantes equivalentes y acreditar su mantenimiento periódico.

El abastecimiento de agua tampoco queda resuelto sin condiciones. La documentación del proyecto contempla el suministro de agua potable y no potable mediante el llenado de depósitos, pero la Administración hidráulica señala que no se habían aportado los justificantes necesarios.

Por ello, exige presentar el compromiso de una empresa suministradora para el abastecimiento de consumo humano y la ficha técnica del depósito.

Para el riego y otros usos domésticos no destinados a bebida existe un sondeo inscrito desde 1993 en una de las parcelas, con un volumen máximo anual de 4.298 metros cúbicos.

Si Verosa quiere utilizar ese aprovechamiento para abastecer al conjunto del resort, deberá solicitar previamente el cambio de titularidad ante la Administración hidráulica.

La resolución impone además cautelas frente a los incendios forestales, después de constatar que la zona fue afectada por un fuego el 17 de enero de 2005, con una superficie quemada de 0,84 hectáreas.

El expediente exige comprobar la clasificación urbanística que tenía entonces el suelo y la compatibilidad de las actuaciones con las restricciones aplicables.

El patrimonio también queda sujeto a protección. La empresa deberá conservar en su ubicación tres elementos etnográficos identificados en el paraje —la era de Los Guagazos, el pozo o calera y una construcción de uso comunitario—, señalizarlos y protegerlos durante las obras. Todos los movimientos de tierra, incluidos los de los viales y las zonas auxiliares, deberán contar con control arqueológico.