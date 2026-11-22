Cómpeta llora a Daniel, el joven de 21 años fallecido tras chocar con un Uber en Málaga: "Siempre con una sonrisa"

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LO ESENCIAL Las claves Daniel Sola, un joven de 21 años de Cómpeta, ha fallecido de madrugada tras chocar su coche frontalmente contra un Uber en la autovía MA-20 en Málaga. El accidente ocurrió a las 05:45 horas tras circular en sentido contrario; los dos ocupantes del Uber resultaron heridos, pero están fuera de peligro. El joven acababa de celebrar su cumpleaños pocas horas antes de la tragedia y su pérdida ha dejado en shock a su entorno, tras haber perdido a su madre años atrás. El Ayuntamiento de Cómpeta, el IES El Almijar y multitud de vecinos han mostrado su consternación y cariño hacia la familia del fallecido.

Cómpeta está de luto. El pueblo de la Axarquía despide este domingo a Daniel Sola, el joven de 21 años que ha muerto de madrugada en un choque frontal contra un Uber en el acceso a la autovía MA-20 desde la avenida de Andalucía, en Málaga capital.

El accidente ocurrió a las 05.45, a la altura de Cortijo Alto, según los datos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Daniel conducía un Hyundai i20 de color rojo. Los dos hombres que iban en el Uber, de 59 y 48 años, resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Clínico Universitario. Ninguno de los dos corre peligro.

Para el joven no hubo nada que hacer. Nadie sabe cómo pudo entrar a la vía en sentido contrario. El impacto deformó por completo el habitáculo de su coche, y los Bomberos de Málaga tardaron más de media hora en sacarlo de él. Cuando lo consiguieron, ya no tenía signos de vida.

El chaval, que al parecer estudiaba en la capital, acababa de cumplir este sábado sus 21 años y parece que volvía a casa tras haber estado celebrándolo. Su entorno está totalmente en shock tras el trágico suceso, ya que no es la primera desgracia que azota a su familia recientemente. Dani y su hermana, menor de edad, perdieron a su madre hace apenas unos años por culpa de un cáncer.

El Ayuntamiento de Cómpeta ha lamentado en un mensaje “el fallecimiento de nuestro joven vecino Daniel Sola en el trágico accidente ocurrido esta madrugada en Málaga”.

El Consistorio ha trasladado el pésame a la familia, los amigos y los allegados del joven, a los que envía “todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles”. El texto termina diciendo que “hoy todos en Cómpeta compartimos su dolor”.

El IES El Almijar, el instituto del pueblo en el que estudió Daniel, también ha querido recordarlo. El centro ha publicado una esquela con un lazo negro y sus iniciales, D. S. L., en memoria de “nuestro antiguo alumno”.

La imagen va firmada por “toda la comunidad educativa del Instituto El Almijar”, que le promete recordarlo siempre “con cariño”.

Entre los vecinos no dejan de llegar las despedidas a través de mensajes difundidos por redes sociales. Una persona cercana le escribe que era “una gran persona con un corazón muy grande y siempre con una sonrisa” y que lo echarán de menos.

Otro vecino lamenta “qué lástima de chaval, con lo buena persona y humilde que era, y siempre hablando con tanto respeto”. Le desea que descanse en paz y da el pésame a la familia y a los amigos. En Cómpeta muchos repiten hoy la misma frase, que Daniel “ya se ha abrazado a su madre, ya están juntos”.