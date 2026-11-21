Miguel, electricista con 22 años de experiencia: "Estás tirando dinero cada mes por dos errores que cometes en casa"

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LO ESENCIAL Las claves Revisar y ajustar la potencia contratada al consumo real permite reducir el término fijo de la factura sin necesidad de realizar reformas. El tamaño de los calefactores no determina su consumo: el uso de bombas de calor suele ser más eficiente que los radiadores tradicionales de aceite o resistencia. Programar el termo eléctrico según los horarios de uso del agua caliente evita que el aparato trabaje de manera continua manteniendo la temperatura. El consumo en reposo ('standby') de varios dispositivos conectados incrementa el recibo; se recomienda usar regletas con interruptor y rotular el cuadro eléctrico.

El invierno en Málaga es corto y suave, pero cuando bajan las temperaturas el consumo eléctrico de muchos hogares aumenta. Los radiadores, los calefactores y los termos eléctricos empiezan a trabajar más horas y el efecto se nota, semanas después, al abrir la factura de la luz.

En muchos casos, el problema no está en una avería ni en un consumo extraordinario, sino en pequeños hábitos y decisiones que pueden encarecer el recibo sin que los usuarios sean conscientes.

Miguel Salgado, de 46 años, lleva 22 trabajando como electricista en la zona de Carretera de Cádiz. Cada semana entra en viviendas donde se repite una situación: familias convencidas de que tienen algún problema en la instalación porque han recibido facturas de 150 o 160 euros.

"Lo primero que hago es pedirles la última factura, en papel o en el móvil, y echarle un vistazo al cuadro eléctrico. Muchas veces el problema no es una avería, sino que están pagando por cosas que podrían optimizar", explica.

Uno de los primeros aspectos que recomienda revisar es la potencia contratada. Se trata de un coste fijo que se paga independientemente de la electricidad consumida, por lo que tener más potencia de la necesaria puede encarecer el recibo todos los meses.

"Hay gente que tiene contratada más potencia de la que realmente necesita y no se da cuenta. Para comprobarlo, lo mejor es mirar los picos máximos que ha registrado el contador durante el último año. Así puedes saber si tienes margen para bajar la potencia sin quedarte corto cuando conectas varios electrodomésticos", señala.

La reducción puede suponer un ahorro en el término fijo de la factura, aunque la cantidad depende de los kilovatios que se rebajen y de las condiciones del contrato.

El radiador

Cuando llegan las noches más frías, los calefactores eléctricos se convierten en protagonistas. Miguel advierte de que el tamaño del aparato no siempre indica cuánto consume.

"Mucha gente saca el calefactor pequeño del baño pensando que, como ocupa poco, también gasta poco. Pero lo importante no es el tamaño, sino la potencia que tiene y las horas que permanece encendido", explica.

Los radiadores eléctricos convencionales, como los de aceite o los de resistencia, transforman la electricidad en calor. Por eso, su consumo depende fundamentalmente de su potencia y del tiempo de funcionamiento.

Frente a ellos, el aire acondicionado con bomba de calor puede ser una alternativa más eficiente.

"Si tienes un aire acondicionado que también calienta, merece la pena comparar su consumo con el del radiador. En muchos casos puede calentar la misma habitación utilizando bastante menos electricidad", apunta Miguel.

La diferencia económica dependerá del modelo, de la temperatura exterior, del aislamiento de la vivienda y del precio de la electricidad. Por eso, antes de comparar costes, conviene consultar el consumo real de cada aparato.

El termo eléctrico

Otro de los elementos que recomienda revisar es el termo eléctrico. Su consumo depende de la cantidad de agua caliente utilizada, de la temperatura seleccionada y del aislamiento del depósito.

"El termo está trabajando para mantener caliente el agua incluso cuando no estamos en casa. Por eso conviene revisar su programación y adaptarla a los horarios en los que realmente necesitamos ducharnos", explica.

Un temporizador puede ayudar a organizar el funcionamiento del aparato, siempre que el sistema y las características de la instalación lo permitan. No obstante, advierte de que no se debe bajar la temperatura sin tener en cuenta las recomendaciones del fabricante y las medidas de prevención de la legionela.

Lo que gasta el piloto rojo

Los consumos en reposo son otro aspecto que suele pasar desapercibido. Televisores, equipos de sonido, ordenadores y otros dispositivos pueden seguir utilizando electricidad aunque aparentemente estén apagados.

"Hay aparatos que se quedan conectados todo el día y siguen consumiendo aunque nadie los esté utilizando. Si tienes varios, al final ese gasto se acumula", señala Miguel.

Su recomendación es comprobar qué dispositivos permanecen conectados de forma permanente y valorar el uso de regletas con interruptor para desconectar varios equipos a la vez.

Eso sí, no todos los aparatos deben desconectarse. Conviene dejar encendidos aquellos que necesitan funcionar de manera continua, como el frigorífico o determinados equipos de seguridad.

En casa, Miguel también tiene una costumbre que considera especialmente práctica: identificar los interruptores del cuadro eléctrico.

"Yo tengo todos los interruptores rotulados. Así sé perfectamente cuál corresponde al termo y cuál a los enchufes del salón. Cuando me voy un fin de semana, puedo desconectar lo que no necesito sin apagar la nevera", explica.

Para reducir el gasto eléctrico, el primer paso no tiene por qué ser cambiar de electrodomésticos ni renunciar a la calefacción. Revisar la potencia contratada, conocer el consumo de los aparatos y evitar que funcionen innecesariamente son medidas que pueden ayudar a controlar el recibo.

"La gente debería acostumbrarse a mirar la factura y no quedarse solamente con el importe final. Hay que comprobar qué potencia tiene contratada, cuánto consume y qué aparatos están funcionando más horas de las necesarias. Muchas veces, pequeños cambios ayudan a evitar gastos que se pueden prevenir", concluye Miguel.