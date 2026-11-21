La organización difunde sus atentados, ajustes de cuentas y actos de sabotaje en redes sociales como estrategia de visibilidad y marketing criminal.

Se atribuye al clan el sabotaje de estaciones terrestres de satélites Starlink en Polonia, Bulgaria y Lituania, fundamentales para el ejército ucraniano.

El Clan Dalton, una organización mafiosa turca asentada en la Costa del Sol, es investigada por posibles vínculos con los servicios secretos rusos.

Antes los espías tenían el glamour ficticio de Hollywood en el imaginario colectivo. Ahora el panorama ha cambiado a la vista de los últimos acontecimientos.

En España, la actividad de agentes extranjeros se ha mezclado en bastantes ocasiones con el crimen organizado y desde 2025 ha operado en la Costa del Sol un clan mafioso turco que se está investigando si realmente tiene conexiones con los servicios secretos rusos.

Se trata del Clan Dalton, del que ya hemos hablado en varias ocasiones desde que en julio de 2025 sufrieran un atentado Caner Koçer, Musa Caçan, y Furkan Yavuz por parte del Clan Casper-Çirkinler.

Aquello sucedió en el aparcamiento del supermercado Aldi en la urbanización Isdabe de Estepona y se olvida en muchas ocasiones que el único herido de bala de aquel tiroteo donde los sicarios de los Casper querían asestar un golpe a los Dalton fue un cliente que trataba de realizar su compra de domingo de verano.

Koçer fue asesinado a tiros en agosto de 2025 en Torrevieja por un comando de sicarios liderados por Burak Bulut, y a los pocos meses intentaron asesinar a Furkan en Bélgica. Acabó bastante herido, pero finalmente sobrevivió aunque sus rivales lo creían muerto.

Aquella de Isdabe fue la primera víctima inocente de estos clanes turcos en España, la segunda fue Nacho. Los sicarios que lo mataron en el barrio de la Victoria eran suecos-somalíes, pero quienes los contrataron fueron el Clan Dalton.

A los pocos días de aquel suceso, un sicario intentó asesinar a tiros en el Muelle Uno mientras cenaba al excapo de los Ultras del Fenerbahce Ümit Yalçin y ahora líder de una organización muy potente dedicada al tráfico de cocaína y al tráfico de armas.

Yalçin sobrevivió también, como lo hizo en su día Furkan Yavuz. Precisamente este último reivindicó de alguna manera en Instagram el intento de asesinato contra Yalçin, cuando comenzó a salir en la prensa que había una persona herida a balazos en el Muelle Uno de Málaga.

Lo hizo compartiendo un vídeo desde el mirador de Gibralfaro de izquierda a derecha. Ese vídeo de Furkan fue compartido por otras cuentas vinculadas al Clan Dalton. Pero desapareció tras conocerse que Ümit Yalçin había sobrevivido.

Los miembros de este grupo criminal estuvieron muy pendientes de las publicaciones de medios locales de Málaga, entre ellos de EL ESPAÑOL de Málaga. Compartieron en sus Instagrams imágenes de las noticias en castellano sobre el atentado del Muelle Uno hasta que se enteraron de que Yalçin corrió una suerte milagrosa, porque una bala le entró por la cara y le salió como si tal cosa, pero no le afectó a ningún órgano vital.

No matarlo le bajaba el caché y abandonaron la reivindicación. Esto de difundir noticias sobre acciones propias en redes sociales es habitual en esta nueva mafia turca, y ahora la Fiscalía Polaca investiga otro evento que revela que no sólo están interesados en el tráfico de cocaína y el de armas, algo que ha comenzado a preocupar también a la policía europea porque en esto van muy en serio.

La noche del 23 de septiembre un grupo de saboteadores incendió una estación terrestre de satélites Starlink en Marzovia, a 50 kilómetros al sur de Varsovia (Polonia). Tras unos días fueron detenidos dos hombres turcos en Nürtingen (Alemania).

Fueron acusados del sabotaje de esa red de antenas que asisten al ejército ucraniano, el cual necesita de forma prioritaria esa conexión a internet para su complejo arsenal de drones. Tanto defensivos, como ofensivos.

Los detenidos fueron identificados por agentes polacos la misma noche del sabotaje en los alrededores de los hechos, pero inexplicablemente no les hicieron más preguntas y los dejaron marchar. La entrega de documentación falsa en ese momento facilitó las cosas, un hecho que vuelve a demostrar que cualquier policía europea necesita urgentemente formación en la identificación de DNIs y pasaportes falsos.

Primero fueron medios polacos, y luego Der Spiegel quienes lanzaron la sospecha de la policía alemana y polaca, de que esos turcos detenidos fueron contratados por el Clan Dalton para ejecutar el sabotaje.

¿Pero qué interés tiene un grupo criminal que ya está aumentando su poder en el crimen organizado europeo y asiático? La clave de todo es que su capo Beratcan Gökdemir alias Can Dalton vive en Rusia y está protegido por autoridades rusas.

Los Dalton llevan años operando fuera de Turquía desde que no se sienten seguros por tantos enemigos que han ido ganando con el paso de los años y por sus propias autoridades. Cada cierto tiempo reciben golpes judiciales duros a su infraestructura, pero a pesar de eso siguen creciendo. En Europa se han detenido a miembros del Clan Dalton en España, Francia, Italia, Grecia, Alemania, Azerbaiyán, Georgia y Bélgica.

El sabotaje de Polonia activó la alerta porque se han atacado otras terminales de Starlink en Bulgaria y Lituania, en este último ataque fueron detenidos un turco-alemán y un serbio-alemán. Y con relación al sabotaje en Bulgaria ocurrido el 9 de octubre en las afueras de Sofía, otros dos alemanes de 19 años fueron contratados para ello.

Entraron desde Serbia con un coche alemán y supuestamente prendieron fuego a 8 antenas Starlink. Todo tiene relación con la red que necesita el ejército ucraniano para seguir en igualdad de condiciones con el ejército ruso.

Estas informaciones han sido ampliamente difundidas en medios europeos, y sus señalamientos al Clan Dalton han sido recogidos con satisfacción por sus miembros en Instagram. Interactúan en estas comunicaciones dando me gusta a las publicaciones de medios, e incluso han compartido stories mostrando con orgullo los hechos.

Esta manera de actuar donde reclaman sabotajes y asesinatos en territorio europeo es una forma de realizar marketing en su gremio. Ellos no sólo exponen lealtad máxima a su capo Can Dalton, también quieren hacer ver a cualquiera que les quiera contratar que se atreven con todo.

Y se ve que por ahora no tienen límite.