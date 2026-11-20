Diseño del futuro cuartel de la Guardia Civil en Alhaurín de la Torre. SIEPSE

Sando construirá el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Alhaurín de la Torre por 13,5 millones

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LO ESENCIAL Las claves La constructora malagueña Sando ejecutará las obras del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Alhaurín de la Torre por 13,5 millones de euros. El proyecto se ha adjudicado tras imponerse a otras 16 candidaturas, incluidas grandes compañías como Ferrovial y Eiffage, con una rebaja del 5,8% respecto al presupuesto inicial. El complejo contará con casi 6.000 metros cuadrados distribuidos en dos edificios conectados: un Puesto Principal para 54 efectivos y un bloque residencial con 17 viviendas. Las obras disponen de un plazo de ejecución de 20 meses y destacan por sus medidas de seguridad reforzada y criterios de sostenibilidad energética.

El nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Alhaurín de la Torre ya tiene empresa adjudicataria.

La constructora malagueña Construcciones Sánchez Domínguez-Sando ejecutará el complejo proyectado en Cerro Norte, de cerca de 6.000 metros cuadrados y capacidad para 54 agentes, después de adjudicarse el contrato por 13.538.978,65 euros (IVA incluido).

La compañía ha resultado elegida en un procedimiento al que concurrieron otras 16 candidaturas, entre ellas las de grandes constructoras como Ferrovial y Eiffage.

La oferta económica de Sando asciende a 11.189.238,55 euros antes de impuestos, lo que supone una rebaja de 834.290,55 euros respecto al presupuesto base de licitación, fijado inicialmente en 14.373.269,20 euros con IVA. La diferencia representa un descenso del 5,8% sobre el importe de partida.

Con esta resolución, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), dependiente del Ministerio del Interior, resuelve un procedimiento al que concurrieron 17 candidaturas empresariales.

Junto a Sando, participaron compañías como Ferrovial, Eiffage, Vías y Construcciones y ASCH Infraestructuras, además de otras firmas especializadas y dos uniones temporales de empresas (UTE).

Puesto Principal

El proyecto estatal se levantará sobre una parcela de titularidad pública situada en la urbanización Cerro Norte y contará con una superficie construida próxima a los 6.000 metros cuadrados.

El diseño contempla dos edificios conectados entre sí mediante una planta semisótano: uno destinado a las dependencias policiales y otro de carácter residencial.

Las nuevas instalaciones están concebidas para albergar un Puesto Principal de la Guardia Civil con capacidad para 54 efectivos. El bloque operativo reunirá las principales dependencias necesarias para el funcionamiento del servicio:

Áreas de atención al ciudadano y despachos de mando.

Dependencias para la Policía Judicial y equipos especializados.

y equipos especializados. Vestuarios, armero y zona de seguridad con calabozos y salas de identificación.

Acceso específico para vehículos policiales y espacios logísticos.

El complejo dispondrá también de espacios destinados al almacenamiento, las instalaciones técnicas y los garajes para vehículos oficiales.

17 viviendas para agentes

El segundo edificio contará con 17 viviendas oficiales, distribuidas en cuatro plantas y dotadas de terrazas. Estos inmuebles estarán destinados tanto a parte de la plantilla del puesto como a efectivos vinculados al cercano Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre.

La planta semisótano servirá de conexión entre los dos edificios y concentrará los garajes para vehículos oficiales y residentes, además de almacenes y dependencias técnicas.

El proyecto incorpora distintos criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

Entre ellos figuran una fachada ventilada, paneles fotovoltaicos para autoconsumo, sistemas de aerotermia y producción de agua caliente mediante energías renovables. También contempla infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos.

En materia de seguridad, el recinto contará con un perímetro reforzado, con retranqueos respecto a la vía pública, un cerramiento específico y elementos de protección frente a posibles impactos de vehículos.

Las obras forman parte del Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado y fueron declaradas Obra Pública de Interés General, una consideración que permite agilizar su tramitación administrativa al no requerir la licencia municipal ordinaria de obras.

El plazo de ejecución previsto en la licitación es de 20 meses desde la firma del contrato.